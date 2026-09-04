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Μια ασυνήθιστη ανατροπή έχει συντελεστεί στην αγορά των μεγάλων δεξαμενόπλοιων: τα σύγχρονα μεταχειρισμένα VLCC κοστίζουν πλέον περισσότερο από ένα καινούργιο πλοίο που παραγγέλνεται σήμερα σε ναυπηγείο.

Η νέα ισορροπία αποτυπώνεται στην εβδομαδιαία έκθεση της Allied QuantumSea, η οποία εξετάζει την πορεία του στόλου και του βιβλίου παραγγελιών των tankers κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026. Οι αναλυτές συνδέουν ευθέως την άνοδο των αξιών με την ισχυρή ναυλαγορά και, κυρίως, με την αναστάτωση γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, η οποία περιόρισε τη διαθέσιμη χωρητικότητα και εκτόξευσε τα ασφάλιστρα πολεμικού κινδύνου. «Η αγορά πληρώνει για ένα πλοίο που μπορεί να δουλέψει τώρα», επισημαίνουν χαρακτηριστικά οι αναλυτές της Allied QuantumSea, συνοψίζοντας τον βασικό λόγο για τον οποίο η ηλικία έπαψε προσωρινά να αποτελεί τον καθοριστικό παράγοντα στη διαμόρφωση των τιμών.

Σύμφωνα με την έκθεση, ένα VLCC ηλικίας πέντε ετών αποτιμάται περίπου στα 151,1 εκατ. δολάρια, όταν η ενδεικτική τιμή ενός αντίστοιχου νεότευκτου διαμορφώνεται στα 130,2 εκατ. δολάρια. Το μεταχειρισμένο πλοίο εμφανίζεται, επομένως, ακριβότερο κατά περίπου 21 εκατ. δολάρια ή 16%. Ακόμη μεγαλύτερη είναι η διαφορά για ένα VLCC υπό ναυπήγηση που μπορεί να παραδοθεί άμεσα ως resale. Η αξία του προσεγγίζει τα 178,2 εκατ. δολάρια, δηλαδή βρίσκεται περίπου 48 εκατ. δολάρια υψηλότερα από την τιμή μιας νέας παραγγελίας.

«Η ανατίμηση έχει αντιστρέψει την καμπύλη των αξιών», σημειώνουν οι αναλυτές. Όπως εξηγούν, οι τιμές των νεότευκτων αυξήθηκαν κατά περίπου 5% σε ετήσια βάση, πολύ πιο αργά από όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες ηλικίας. Αντίθετα, οι αξίες των πενταετών VLCC ενισχύθηκαν περίπου κατά 30%, των δεκαετών κατά 42%, των 15ετών κατά 61% και των 20ετών κατά 90%. Για έναν πλοιοκτήτη που μπορεί να περιμένει μέχρι το 2028 ή το 2029, η νέα παραγγελία αποτελεί πλέον τη φθηνότερη επιλογή. Όποιος, όμως, θέλει να αξιοποιήσει αμέσως τα ιστορικά υψηλά ναύλα, είναι αναγκασμένος να πληρώσει σημαντικό premium για διαθέσιμο πλοίο.

Η εικόνα είχε ενισχυθεί περαιτέρω έως τις 28 Αυγούστου. Στον εβδομαδιαίο πίνακα αποτιμήσεων του ναυλομεσιτικού οίκου, η αξία ενός VLCC resale έφθανε τα 182 εκατ. δολάρια και ενός πενταετούς πλοίου τα 157 εκατ. δολάρια, έναντι 130 εκατ. δολαρίων για ένα νεότευκτο. Η ανατροπή στις τιμές των assets στηρίζεται στα εξαιρετικά υψηλά έσοδα των μεγάλων δεξαμενόπλοιων. Στο τέλος Αυγούστου, τα μέσα έσοδα των VLCC διαμορφώνονταν, σύμφωνα με την Allied QuantumSea, στα 334.066 δολάρια ημερησίως, αυξημένα κατά 2,8% μέσα σε μία εβδομάδα.

Στη διαδρομή Μέση Ανατολή–Κίνα, τα ισοδύναμα ημερήσια έσοδα έφθασαν τα 656.200 δολάρια, σημειώνοντας εβδομαδιαία άνοδο 9%. Η εικόνα ήταν πιο συγκρατημένη στον Ατλαντικό, όπου η διαδρομή Δυτική Αφρική–Κίνα υποχώρησε στα 177.500 δολάρια και η διαδρομή αμερικανικός Κόλπος–Κίνα στα 168.500 δολάρια ημερησίως.

Η ένταση στο Ορμούζ είχε διπλή επίδραση. Από τη μία πλευρά, περιόρισε την πραγματική διαθεσιμότητα πλοίων και αύξησε δραστικά το κόστος των διελεύσεων. Από την άλλη, δημιούργησε προσδοκίες ότι τα υψηλά έσοδα μπορούν να αποσβέσουν ακόμη και εξαιρετικά ακριβές αγορές πλοίων.

Στα 173 εκατ. dwt το orderbook

Ο ενεργός στόλος των tankers άνω των 25.000 dwt αριθμούσε στο τέλος του πρώτου εξαμήνου 6.302 πλοία, συνολικής χωρητικότητας 693,05 εκατ. dwt. Το αντίστοιχο orderbook περιλάμβανε 1.267 πλοία και 173,32 εκατ. dwt, αντιπροσωπεύοντας το 20,1% του στόλου σε αριθμό μονάδων και το 25% σε όρους χωρητικότητας.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, ο στόλος αυξήθηκε καθαρά κατά 167 πλοία και 17,1 εκατ. dwt. Στην αγορά εισήλθαν 193 νεότευκτα, συνολικής χωρητικότητας 19,95 εκατ. dwt, ενώ μόλις 21 πλοία οδηγήθηκαν προς ανακύκλωση και άλλα πέντε απομακρύνθηκαν για διαφορετικούς λόγους.

Την ίδια περίοδο, το orderbook αυξήθηκε κατά 140 πλοία και 41,9 εκατ. dwt. Καταγράφηκαν 339 νέα συμβόλαια, έναντι 193 παραδόσεων και μόλις έξι ακυρώσεων.

Η επέκταση συγκεντρώθηκε στα VLCC. Η συγκεκριμένη κατηγορία πρόσθεσε καθαρά 120 πλοία και 36,68 εκατ. dwt στο βιβλίο παραγγελιών, καθώς υπογράφηκαν συμβόλαια για 139 νέες μονάδες, χωρητικότητας 42,59 εκατ. dwt. Τα Suezmax ακολούθησαν με καθαρή αύξηση 45 πλοίων και 7,08 εκατ. dwt, ενώ τα μικρότερα tankers, τα Panamax/LR1 και τα Aframax/LR2 εμφάνισαν μείωση του orderbook τους.

«Οι νέες παραγγελίες ξεπέρασαν τη χωρητικότητα που παραδόθηκε, ανεβάζοντας το orderbook στο 25% του υφιστάμενου στόλου», υπογραμμίζει η Allied QuantumSea. Η εξέλιξη δημιουργεί μεσοπρόθεσμα ερωτήματα για την ισορροπία προσφοράς και ζήτησης, ιδιαίτερα από το 2028 και μετά, όταν θα αρχίσουν να παραδίδονται μαζικά οι νέες μονάδες.

Παρά την αύξηση των παραγγελιών, η ανανέωση του στόλου δεν προχωρά με τον ίδιο ρυθμό. Συνολικά 1.515 δεξαμενόπλοια, χωρητικότητας 149,78 εκατ. dwt, έχουν ηλικία τουλάχιστον 20 ετών. Πρόκειται για περίπου το 24% του στόλου σε αριθμό πλοίων και σχεδόν το 22% σε χωρητικότητα.

Μόνο στα VLCC, τα πλοία ηλικίας άνω των 20 ετών αντιπροσωπεύουν 52,01 εκατ. dwt. Ωστόσο, ένα 20ετές VLCC αποτιμάται πλέον στα 71,1 εκατ. δολάρια, έναντι μόλις 20,8 εκατ. δολαρίων που θα απέφερε ως scrap. Η διαφορά καθιστά οικονομικά ασύμφορη την ανακύκλωση όσο τα πλοία εξακολουθούν να βρίσκουν απασχόληση με υψηλά ημερήσια έσοδα. «Η ανάγκη ανανέωσης του στόλου έχει αναβληθεί, δεν έχει καλυφθεί», προειδοποιούν οι αναλυτές της εταιρείας.

Η ελληνική πρωτιά

Η ελληνική παρουσία παραμένει ιδιαίτερα ισχυρή τόσο στις ναυπηγήσεις όσο και στη δευτερογενή αγορά. Στις παραγγελίες των τελευταίων 12 μηνών που έχει καταγράψει η Allied QuantumSea, οι ελληνικές εταιρείες εμφανίζονται ως αγοραστές 157 tankers, αριθμός υπερδιπλάσιος των 74 που αντιστοιχούν σε κινεζικά συμφέροντα.

Σε όλους τους τύπους πλοίων, η Ελλάδα βρίσκεται οριακά πίσω από την Κίνα, με 323 παραγγελίες έναντι 325. Στη secondhand αγορά, οι Έλληνες καταλαμβάνουν την πρώτη θέση μεταξύ των αγοραστών, με 227 πλοία συνολικά και 88 δεξαμενόπλοια. Παράλληλα, βρίσκονται στην κορυφή και μεταξύ των πωλητών, με 320 πλοία, από τα οποία τα 121 είναι tankers.

Χαρακτηριστικό της στρατηγικής είναι ότι οι ελληνικοί όμιλοι κινούνται ταυτόχρονα σε νέες παραγγελίες, αγορές άμεσα διαθέσιμης χωρητικότητας και πωλήσεις παλαιότερων μονάδων. Στις τελευταίες συναλλαγές περιλαμβάνεται η άσκηση option από τη Navios για VLCC χωρητικότητας 319.000 dwt στο κινεζικό ναυπηγείο Wuhu Rongsheng, έναντι 120,5 εκατ. δολαρίων και με παράδοση το 2029.

Στη δευτερογενή αγορά, Έλληνες αγοραστές συνδέθηκαν με την απόκτηση του Suezmax Suez Ice Supreme, κατασκευής 2007, έναντι περίπου 56 εκατ. δολαρίων, καθώς και του LR1 Cabo San Vicente, κατασκευής 2008, στα 22 εκατ. δολάρια.

Η εικόνα που προκύπτει είναι μια αγορά δύο ταχυτήτων: στο άμεσο μέλλον, η περιορισμένη διαθέσιμη χωρητικότητα και οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι στηρίζουν ναύλους και αξίες. Σε βάθος χρόνου, όμως, το διογκωμένο orderbook –και ειδικά η συγκέντρωσή του στα VLCC– δημιουργεί τον κίνδυνο μιας απότομης αύξησης της προσφοράς, εφόσον οι νέες παραδόσεις συμπέσουν με εξομάλυνση των εμπορικών ροών και των συνθηκών στο Ορμούζ.

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