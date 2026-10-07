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Μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ψύχραιμη… αντιπαράθεση για το νέο κύμα παραγγελιών πλοίων από τους Έλληνες εφοπλιστές είχαν οι Χιώτες Χάρης Βαφειάς και Αριστείδης Πίττας στο 16ο Annual Capital Link Forum, με επίκεντρο το κατά πόσο οι σημερινές επενδύσεις γίνονται στην κορυφή του ναυτιλιακού κύκλου. Ο Βαφειάς προειδοποίησε ότι οι Έλληνες παραγγέλνουν πλέον σε υψηλές τιμές και ότι μια αποκλιμάκωση των γεωπολιτικών εντάσεων μπορεί να οδηγήσει σε απότομη πτώση των ναύλων, ενώ ο Πίττας αντέτεινε ότι οι ισχυροί ισολογισμοί των πλοιοκτητών και η γήρανση του παγκόσμιου στόλου περιορίζουν σημαντικά το επενδυτικό ρίσκο.

Τη συζήτηση άνοιξε ο Χάρης Βαφειάς, αμφισβητώντας την παραδοσιακή εικόνα των Ελλήνων πλοιοκτητών ως επενδυτών που περιμένουν το χαμηλό σημείο του κύκλου για να κινηθούν: «Είναι πολύ ωραίο να λέμε ότι είμαστε οι μεγαλύτεροι, οι καλύτεροι και οι πιο προσαρμοστικοί, όμως ήμασταν πάντα γνωστοί για το ότι αγοράζαμε πλοία τη σωστή στιγμή, όπως είπε ο Πέτρος, όταν υπήρχε “αίμα στους δρόμους”», είπε και συνέχισε:

“Σήμερα, η εικόνα έχει αλλάξει. Αγοράζουμε πλοία στην κορυφή της αγοράς, σε πολύ υψηλές τιμές. Έχουμε χάσει το πλεονέκτημα να μπορούμε να αποκτήσουμε φθηνά, ποιοτικά πλοία όταν όλοι οι άλλοι πουλάνε».

Ακόμη πιο σαφής ήταν για τις νέες ναυπηγήσεις:

Βαφειάς: «Ήμασταν πάντα διάσημοι επειδή γνωρίζαμε πότε να παραγγείλουμε και πότε να μην παραγγείλουμε πλοία. Αυτή τη στιγμή όλοι οι Έλληνες, συμπεριλαμβανομένου και εμού, παραγγέλνουμε πλοία σε τιμές κορυφής, στη λάθος στιγμή του κύκλου». Ο ίδιος συνέδεσε άμεσα το ρίσκο με τη γεωπολιτική συγκυρία, υποστηρίζοντας ότι εάν τερματιστούν οι πόλεμοι στο Ιράν και στην Ουκρανία, οι ναύλοι, ιδιαίτερα στα δεξαμενόπλοια, θα μπορούσαν να υποχωρήσουν έως και 80%.

Στο σημείο αυτό παρενέβη ο Αριστείδης Πίττας:

Πίττας: «Χάρη, νομίζω ότι είσαι πολύ αυστηρός με τους Έλληνες πλοιοκτήτες που τοποθετούν παραγγελίες αυτές τις ημέρες. Είσαι πολύ αυστηρός και με τον εαυτό σου. Αλλά γιατί έβαλες παραγγελία;»

Η απάντηση του Βαφειά ήταν ότι τα σημερινά πολύ υψηλά έσοδα μπορούν να δημιουργήσουν λανθασμένη αίσθηση ασφάλειας.

Βαφειάς: «Πρέπει να είμαι ρεαλιστής. Όταν οι ναύλοι είναι στα 100.000, 200.000 ή 300.000 δολάρια, όλες οι κινήσεις φαίνονται σωστές και νομίζεις ότι θα βγάζεις αυτά τα χρήματα για πάντα. Ξεχνάμε τι συνέβη στην προηγούμενη κρίση, όταν οι ναύλοι κατέρρευσαν μέσα σε λιγότερο από 45 ημέρες» και πρόσθεσε: «Σήμερα δεν είναι θέμα ναυτιλίας, δεν είναι θέμα προσφοράς και ζήτησης. Είναι θέμα γεωπολιτικής».

Ο Αριστείδης Πίττας απάντησε βάζοντας στο τραπέζι την οικονομική κατάσταση των ελληνικών ναυτιλιακών εταιρειών.

Πίττας: «Άκουσε τα επιχειρήματά μου, σε παρακαλώ. Είπες ότι δεν πρέπει να έχεις υψηλό χρέος. Και αυτό ακριβώς συμβαίνει με τους Έλληνες πλοιοκτήτες σήμερα. Έχουν βγάλει πολλά χρήματα, επομένως το χρέος είναι ελάχιστο» και συνέχισε: «Υπάρχουν άνθρωποι που αγοράζουν πλοία με μετρητά. Αυτό αφαιρεί ένα πολύ μεγάλο μέρος του κινδύνου».

Ο Πίττας συμφώνησε πάντως ότι η εξομάλυνση των σημερινών συνθηκών θα φέρει διόρθωση των ναύλων, υπογραμμίζοντας όμως ότι κανείς δεν γνωρίζει πότε θα συμβεί: «Συμφωνώ μαζί σου ότι θα έχουμε κατάρρευση των ναύλων τα επόμενα χρόνια, εάν και όταν οι συνθήκες εξομαλυνθούν. Αλλά δεν ξέρεις πότε θα έρθει αυτό», ανέφερε.

Παράλληλα, έθεσε μια διαφορετική παράμετρο για τις τιμές των νεότευκτων:

Πίττας: «Οι τιμές των νέων πλοίων είναι υψηλές, αλλά όχι τόσο υψηλές όσο θα μπορούσαν να είναι. Εάν λάβεις υπόψη τον πληθωρισμό, οι τιμές στα ναυπηγεία σήμερα είναι αρκετά χαμηλές».

Το βασικότερο επιχείρημά του, ωστόσο, ήταν η ηλικία του παγκόσμιου στόλου. Όπως επισήμανε, την περίοδο 2015–2025 κατασκευάστηκαν λιγότερα πλοία, με αποτέλεσμα ο στόλος να γερνάει με γρήγορους ρυθμούς: «Ο παγκόσμιος στόλος γερνάει, και μάλιστα πολύ γρήγορα. Όταν έρθει η κρίση, όλα αυτά τα πλοία θα εξαφανιστούν». Κατά την εκτίμησή του, μπορεί να μεσολαβήσει μια δύσκολη περίοδος δύο έως τριών ετών, όμως στη συνέχεια όσοι έχουν τοποθετήσει σήμερα παραγγελίες θα βρεθούν με σύγχρονο τονάζ στην επόμενη καλή αγορά: «Μετά, οι άνθρωποι που έχουν παραγγείλει τα πλοία θα βρεθούν ξανά σε μια καλή αγορά. Νομίζω ότι αυτή είναι η σκέψη όλων μας και γι’ αυτό τοποθετούμε τις παραγγελίες».

Ο Χάρης Βαφειάς επανήλθε για να ξεκαθαρίσει ότι δεν αμφισβητεί συνολικά τη λογική των επενδύσεων σε νεότευκτα: «Δεν διαφωνώ μαζί σου. Εγώ ήμουν ο πρώτος που είπα ότι έχω παραγγείλει πλοία»

Η ένστασή του αφορά κυρίως το timing και το πού τοποθετήθηκαν οι παραγγελίες: «Αυτό που λέω είναι ότι δεν αγοράσαμε στο χαμηλό της αγοράς. Δεν επιλέξαμε τα κορυφαία ναυπηγεία. Επιλέξαμε νέα ναυπηγεία δεύτερης κατηγορίας, κάτι που έχει από μόνο του ρίσκο». Και έκλεισε ουσιαστικά τον μεταξύ τους διάλογο-αντιπαράθεση με μία φράση που συνοψίζει και το δίλημμα των σημερινών επενδύσεων. Εάν δεν το πίστευα, δεν θα είχα παραγγείλει και εγώ».

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