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Μια νέα σελίδα στον ανταγωνισμό για τον έλεγχο των εμπορικών διαδρομών μεταξύ Ασίας και Ευρώπης επιχειρεί να ανοίξει η Νότια Κορέα, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της Βόρειας Θαλάσσιας Οδού, η οποία εκτείνεται κατά μήκος των αρκτικών ακτών της Ρωσίας. Η ολοκλήρωση ενός εμπορικού ταξιδιού μετ’ επιστροφής από το containership PanStar Acro αποτελεί σημαντικό βήμα στην προσπάθεια της Σεούλ να αποκτήσει πρόσβαση σε μια συντομότερη θαλάσσια σύνδεση με τις αγορές της Βόρειας Ευρώπης.

Το πλοίο, χωρητικότητας 2.758 TEU, επέστρεψε στο λιμάνι του Μπουσάν έπειτα από ταξίδι 50 ημερών, το οποίο ξεκίνησε στις 22 Αυγούστου 2026 και περιλάμβανε διελεύσεις από την Αρκτική και προσεγγίσεις στα λιμάνια Felixstowe της Βρετανίας, Ρότερνταμ της Ολλανδίας και Γκντανσκ της Πολωνίας.

Η επιχείρηση εντάσσεται σε έναν ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό της νοτιοκορεατικής κυβέρνησης, η οποία επιδιώκει την ανάπτυξη τακτικών εμπορικών υπηρεσιών μέσω της Αρκτικής έως το 2030.

Πέρα από τη ναυτιλιακή της σημασία, η πρωτοβουλία αντανακλά τη φιλοδοξία της Νότιας Κορέας να ενισχύσει τη θέση της στις διεθνείς εφοδιαστικές αλυσίδες, περιορίζοντας την εξάρτησή της από παραδοσιακές θαλάσσιες διαδρομές που επηρεάζονται ολοένα περισσότερο από γεωπολιτικές εντάσεις, στρατιωτικές συγκρούσεις και περιορισμούς στη ναυσιπλοΐα.

Το σημαντικότερο πλεονέκτημα της Βόρειας Θαλάσσιας Οδού είναι η δυνατότητα περιορισμού της απόστασης που πρέπει να διανύσουν τα πλοία μεταξύ των βιομηχανικών κέντρων της Βορειοανατολικής Ασίας και των μεγάλων λιμανιών της Βόρειας Ευρώπης.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που επικαλούνται οι νοτιοκορεατικές αρχές, η συγκεκριμένη διαδρομή θα μπορούσε να μειώσει τον χρόνο μεταφοράς περίπου κατά το ένα τρίτο σε σχέση με ορισμένες συμβατικές συνδέσεις μέσω της Διώρυγας του Σουέζ.

Ωστόσο, η εξοικονόμηση χρόνου δεν μεταφράζεται αυτομάτως σε αντίστοιχη μείωση του κόστους.

Οι πραγματικές οικονομίες εξαρτώνται από την ταχύτητα πλεύσης, τις καιρικές συνθήκες, την παρουσία πάγων, τις απαιτήσεις συνοδείας από παγοθραυστικά, τα ασφάλιστρα και τις δυνατότητες ανεφοδιασμού.

Επιπλέον, η Βόρεια Θαλάσσια Οδός δεν εξυπηρετεί με τον ίδιο τρόπο όλες τις ευρωπαϊκές αγορές. Το γεωγραφικό πλεονέκτημα είναι μεγαλύτερο για ορισμένους προορισμούς της Βόρειας Ευρώπης, ενώ περιορίζεται όταν τα φορτία κατευθύνονται προς τη Μεσόγειο ή απαιτούν πολλαπλές ενδιάμεσες προσεγγίσεις.

Η διαφορά αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για τις εταιρείες μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, οι οποίες οργανώνουν τις υπηρεσίες τους γύρω από εκτεταμένα δίκτυα λιμανιών και όχι αποκλειστικά γύρω από τη συντομότερη δυνατή απόσταση μεταξύ δύο σημείων.

Πίσω από την επιτυχή ολοκλήρωση του ταξιδιού βρίσκεται ένα στοιχείο που αποκαλύπτει τις δυσκολίες του εγχειρήματος.

Η PanStar είχε θέσει ως στόχο την εξασφάλιση περίπου 1.300 TEU εμπορικού φορτίου, ωστόσο το πλοίο αναχώρησε μεταφέροντας μόλις 737 TEU φορτωμένων εμπορευματοκιβωτίων, καθώς και κενά containers.

Το ποσοστό αυτό είναι κρίσιμο για την οικονομική αξιολόγηση της διαδρομής. Με βάση τη συνολική ονομαστική χωρητικότητα του πλοίου, τα 737 TEU αντιστοιχούν περίπου στο 26,7%, χωρίς αυτό να αποτελεί πλήρη δείκτη χρησιμοποίησης της διαθέσιμης χωρητικότητας, καθώς μεταφέρθηκαν και κενά εμπορευματοκιβώτια.

Η περιορισμένη εμπορική φόρτωση υποδηλώνει ότι η εξασφάλιση επαρκούς ζήτησης αποτελεί εξίσου σημαντική πρόκληση με την τεχνική δυνατότητα εκτέλεσης του ταξιδιού.

Για τις εταιρείες τακτικών γραμμών, η βιωσιμότητα μιας υπηρεσίας δεν κρίνεται από μία επιτυχημένη διέλευση, αλλά από τη δυνατότητα πραγματοποίησης επαναλαμβανόμενων ταξιδιών με ικανοποιητικές πληρότητες, ανταγωνιστικό κόστος και σταθερούς χρόνους παράδοσης.

Επομένως, το εγχείρημα της PanStar αποτελεί πρωτίστως μια επιχειρησιακή και εμπορική δοκιμή, όχι απόδειξη ότι έχει ήδη διαμορφωθεί μια νέα ανταγωνιστική αγορά μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων μέσω της Αρκτικής.

Η νοτιοκορεατική πρωτοβουλία αποκτά μεγαλύτερη σημασία εάν εξεταστεί στο πλαίσιο του ανταγωνισμού που αναπτύσσεται στην Ασία για την πρόσβαση στις αρκτικές θαλάσσιες οδούς.

Η Κίνα έχει ήδη αποκτήσει εμπειρία από εποχικές εμπορικές υπηρεσίες στην περιοχή, ενώ η Ρωσία επιδιώκει να αναπτύξει τη Βόρεια Θαλάσσια Οδό ως βασικό διάδρομο εξυπηρέτησης των ενεργειακών εξαγωγών της και των εμπορικών συνδέσεων με την Ας

Η Νότια Κορέα επιδιώκει να μην παραμείνει εκτός αυτής της αναδυόμενης αγοράς.

Το Μπουσάν αποτελεί ήδη ένα από τα σημαντικότερα λιμάνια μεταφόρτωσης εμπορευματοκιβωτίων παγκοσμίως. Η ανάπτυξη αρκτικών συνδέσεων θα μπορούσε να του προσφέρει έναν πρόσθετο ρόλο στη διακίνηση φορτίων μεταξύ της Βορειοανατολικής Ασίας και της Ευρώπης.

Η στρατηγική αυτή συνδέεται και με την πολιτική του προέδρου της Νότιας Κορέας, Lee Jae Myung, ο οποίος έχει αναδείξει την ανάπτυξη της αρκτικής ναυσιπλοΐας σε κυβερνητική προτεραιότητα.

Το χρονοδιάγραμμα για το 2030 δεν αφορά απλώς την πραγματοποίηση περισσότερων ταξιδιών. Προϋποθέτει τη δημιουργία μιας εμπορικής υπηρεσίας με επαρκή ζήτηση, τεχνική υποστήριξη, ασφαλιστική κάλυψη και προβλέψιμη λειτουργία.

Η Βόρεια Θαλάσσια Οδός παρουσιάζει μια σημαντική ιδιαιτερότητα: η αξιοποίησή της συνδέεται άμεσα με τη Ρωσία, καθώς μεγάλο μέρος της διαδρομής ακολουθεί τις βόρειες ακτές της Σιβηρίας.

Η Σεούλ πραγματοποίησε διαβουλεύσεις με τη Μόσχα για τις συνθήκες ασφαλούς διέλευσης του PanStar Acro, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας παροχής βοήθειας εάν το πλοίο αντιμετώπιζε προβλήματα στους πάγους.

Αυτή η αναγκαία επιχειρησιακή συνεργασία δημιουργεί πολιτικές και εμπορικές ευαισθησίες, σε μια περίοδο κατά την οποία οι δυτικές χώρες διατηρούν κυρώσεις κατά της Ρωσίας λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

Για τις διεθνείς ναυτιλιακές εταιρείες, το ζήτημα δεν περιορίζεται στις άδειες διέλευσης. Αφορά επίσης τη συμμόρφωση με το ισχύον καθεστώς κυρώσεων, τη διαθεσιμότητα ασφαλιστικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, καθώς και την πρόσβαση σε υποδομές υποστήριξης.

Η εμπορική επιτυχία της διαδρομής θα εξαρτηθεί συνεπώς όχι μόνο από τις συνθήκες ναυσιπλοΐας, αλλά και από το κατά πόσο μπορεί να εξασφαλιστεί ένα σταθερό και διεθνώς αποδεκτό πλαίσιο λειτουργίας.

Οι πάγοι, το περιβάλλον και οι τεχνικοί περιορισμοί

Η σταδιακή υποχώρηση της θαλάσσιας παγοκάλυψης στην Αρκτική δημιουργεί μεγαλύτερα εποχικά περιθώρια ναυσιπλοΐας. Δεν σημαίνει, ωστόσο, ότι η περιοχή μπορεί να εξυπηρετεί ανεμπόδιστα εμπορικά πλοία σε όλη τη διάρκεια του έτους.

Οι μεταβαλλόμενες συνθήκες πάγου, η περιορισμένη διαθεσιμότητα υποδομών και η ανάγκη εξειδικευμένων πληρωμάτων εξακολουθούν να αποτελούν ουσιαστικούς περιορισμούς.

Ενδεικτικό είναι ότι το PanStar Acro χρειάστηκε περίπου 21 ημέρες για να φτάσει από το Μπουσάν στο πρώτο ευρωπαϊκό λιμάνι, το Felixstowe. Η διάρκεια αυτή αναδεικνύει τις δυνατότητες της διαδρομής, χωρίς όμως να επαρκεί για γενικευμένα συμπεράσματα σχετικά με την ταχύτητα και την αξιοπιστία μελλοντικών υπηρεσιών.

Παράλληλα, η αύξηση της ναυτιλιακής δραστηριότητας σε ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο οικοσύστημα δημιουργεί περιβαλλοντικούς προβληματισμούς, μεταξύ άλλων για τις εκπομπές αιθάλης, τον κίνδυνο ατυχημάτων και τη δυσκολία αντιμετώπισης περιστατικών ρύπανσης.

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