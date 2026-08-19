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Σε ένα ακόμη reverse stock split, το τρίτο από την αρχή του 2026, προχωρεί η C3is Inc. (Nasdaq: CISS), συμφερόντων της οικογένειας Βαφειά, καθώς επιχειρεί να διατηρήσει τη συμμόρφωσή της με τους κανόνες του Nasdaq για την ελάχιστη τιμή διαπραγμάτευσης της μετοχής.

Η νέα συνένωση μετοχών τίθεται σε ισχύ σήμερα, 19 Αυγούστου 2026, με αναλογία 1 προς 40. Αυτό σημαίνει ότι για κάθε 40 υφιστάμενες κοινές μετοχές αντιστοιχεί πλέον μία νέα μετοχή.

Η κίνηση έχει ως αποτέλεσμα τον δραστικό περιορισμό του αριθμού των κοινών μετοχών της C3is που βρίσκονται σε κυκλοφορία: από περίπου 57,6 εκατ. σε 1,44 εκατ. μετοχές. Η ονομαστική αξία ανά μετοχή παραμένει αμετάβλητη.

Η απόφαση είχε ανακοινωθεί στις 17 Αυγούστου και γνωστοποιήθηκε επισήμως στην αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μέσω Form 6-K. Αντίστοιχες προσαρμογές πραγματοποιούνται στις τιμές άσκησης και στον αριθμό των μετοχών που συνδέονται με τα υφιστάμενα warrants και τις μετατρέψιμες προνομιούχες μετοχές.

Το στοιχείο, ωστόσο, που δίνει μεγαλύτερο ενδιαφέρον στην τελευταία εταιρική κίνηση είναι η συχνότητα με την οποία η C3is έχει καταφύγει στη συγκεκριμένη πρακτική μέσα σε μόλις οκτώ μήνες.

Τον Ιανουάριο του 2026 είχε πραγματοποιήσει reverse split με αναλογία 1 προς 20, ενώ τον Απρίλιο ακολούθησε δεύτερη συνένωση μετοχών, αυτή τη φορά με αναλογία 1 προς 7. Το σημερινό reverse split 1 προς 40 είναι επομένως το τρίτο μέσα στο ίδιο έτος.

Η διαδοχή των τριών κινήσεων αποτυπώνει και το μέγεθος της αναπροσαρμογής. Σε καθαρά μαθηματικούς όρους, οι αναλογίες 1:20, 1:7 και 1:40 οδηγούν σωρευτικά σε 1 προς 5.600. Δηλαδή, 5.600 μετοχές που υπήρχαν πριν από το πρώτο reverse split του 2026 αντιστοιχούν σήμερα σε μία μετοχή, εφόσον εξετάζεται αποκλειστικά η επίδραση των τριών διαδοχικών συνενώσεων.

Το reverse split δεν μεταβάλλει από μόνο του τη συνολική χρηματιστηριακή αξία μιας εταιρείας τη στιγμή της εφαρμογής του. Αυξάνει μηχανικά την τιμή ανά μετοχή στον ίδιο βαθμό που μειώνει τον αριθμό των μετοχών. Για την C3is, ωστόσο, η ουσία βρίσκεται αλλού: η τρίτη τέτοια κίνηση μέσα στο 2026 υπογραμμίζει την προσπάθεια της εταιρείας να κρατήσει τη μετοχή της εντός των προϋποθέσεων που θέτει το Nasdaq για τη συνέχιση της διαπραγμάτευσής της

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