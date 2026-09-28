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Με ένα ακόμη νεότευκτο δεξαμενόπλοιο ενισχύει τον στόλο της η Capital Tankers, συνεχίζοντας με ταχύ ρυθμό την υλοποίηση ενός από τα μεγαλύτερα προγράμματα ανανέωσης και επέκτασης στόλου στον χώρο των tankers.

Η εταιρεία ανακοίνωσε σήμερα, 28 Σεπτεμβρίου 2026, την παραλαβή του «Ayrton», ενός Suezmax χωρητικότητας 155.355 dwt, από το κινεζικό ναυπηγείο New Times Shipbuilding.

Το νέο πλοίο διαθέτει μηχανή διπλού καυσίμου με δυνατότητα χρήσης LNG, ενώ είναι εξοπλισμένο και με σύστημα καθαρισμού καυσαερίων – scrubber. Η προσθήκη του «Ayrton» ανεβάζει τον εν ενεργεία στόλο της Capital Tankers στα 16 δεξαμενόπλοια.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η χρηματοδοτική δομή της επένδυσης. Για το νεότευκτο η εταιρεία εξασφάλισε χρηματοδότηση $64,5 εκατ. μέσω συμφωνίας sale-and-leaseback.

Η συμφωνία προβλέπει 28 τριμηνιαίες καταβολές ύψους $900.000 η καθεμία, ενώ στο τέλος της περιόδου προβλέπεται τελική πληρωμή – balloon – $40 εκατ. τον Σεπτέμβριο του 2033. Πρόκειται για δομή που επιτρέπει στην εταιρεία να χρηματοδοτεί σημαντικό μέρος της αξίας του πλοίου, κατανέμοντας παράλληλα τις ταμειακές υποχρεώσεις σε βάθος επταετίας.

Έρχεται και δεύτερο Suezmax

Η παράδοση του «Ayrton» δεν ολοκληρώνει τις φετινές προσθήκες. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της Capital Tankers, ένα ακόμη Suezmax αναμένεται να παραδοθεί τον Νοέμβριο, με αποτέλεσμα ο ενεργός στόλος να φθάσει τα 17 πλοία έως το τέλος του 2026. Η συγκεκριμένη εξέλιξη αποκτά μεγαλύτερη σημασία εάν ενταχθεί στο συνολικό επενδυτικό σχέδιο της εταιρείας.

Η Capital Tankers βρίσκεται στη διαδικασία δημιουργίας ενός στόλου 33 σύγχρονων πλοίων, με έντονο προσανατολισμό στη νέα γενιά ενεργειακά αποδοτικότερων μονάδων. Μετά τις μέχρι σήμερα παραδόσεις, 17 πλοία παραμένουν υπό ναυπήγηση, με το πρόγραμμα να εκτείνεται έως το 2028.

Παράλληλα, η εταιρεία διατηρεί options για ακόμη 13 crude tankers, γεγονός που της δίνει τη δυνατότητα να διευρύνει περαιτέρω το επενδυτικό της πρόγραμμα ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς.

Κεντρικό χαρακτηριστικό του νέου στόλου είναι η επιλογή τεχνολογιών εναλλακτικών καυσίμων. Από τα 33 πλοία του προγράμματος, τα 23 είναι LNG dual-fuel ready ή LNG dual-fuel capable, τοποθετώντας την εταιρεία στην κατεύθυνση της σταδιακής μετάβασης σε χαμηλότερο ανθρακικό αποτύπωμα. Η παραλαβή του «Ayrton» αποτελεί έτσι ακόμη έναν κρίκο στη γρήγορη ανάπτυξη της νέας Capital Tankers: ένας στόλος που μεγαλώνει όχι μόνο αριθμητικά, αλλά διαμορφώνεται εξαρχής γύρω από νεότευκτα πλοία, σύγχρονες τεχνολογίες πρόωσης και χρηματοδοτικές δομές μεγάλης διάρκειας.

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