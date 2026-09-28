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Σε μία αγορά δύο ταχυτήτων εξελίσσεται η διεθνής ναυτιλία, με τα δεξαμενόπλοια να καταγράφουν εντυπωσιακή άνοδο τόσο στους ναύλους όσο και στις αξίες των πλοίων, την ώρα που το dry bulk εμφανίζει μικτή εικόνα και τα containerships εξακολουθούν να στηρίζονται από ισχυρές ναυλώσεις.

Η τελευταία εβδομαδιαία ανάλυση της WeberSeas (Hellas) S.A., για την 39η εβδομάδα του 2026, αποτυπώνει μια αγορά στην οποία το γεωπολιτικό και ενεργειακό ρίσκο περνά πλέον απευθείας στις τιμές των ναύλων και των assets. Παράλληλα, η διαταραχή των εμπορικών ροών στη Μαύρη Θάλασσα δημιουργεί προϋποθέσεις για μεγαλύτερες αποστάσεις μεταφοράς φορτίων από την αμερικανική ήπειρο προς την Ευρώπη και τη Μεσόγειο.

Το πλέον χαρακτηριστικό στοιχείο της έκθεσης αφορά την αγορά των Suezmax. Ο Σεπτέμβριος έχει ήδη εξελιχθεί στον πιο δραστήριο μήνα από πλευράς αγοραπωλησιών, με περισσότερες από 10 συναλλαγές, ενώ η WeberSeas επισημαίνει ότι οι τιμές έχουν εκτοξευθεί.

Ελληνικών συμφερόντων Suezmax, κατασκευής 2012 και με συμβατική –non-Eco– κύρια μηχανή, φέρεται να έκλεισε σε επίπεδα περίπου $90 εκατ.. Η σύγκριση είναι εντυπωσιακή: μόλις δύο εβδομάδες νωρίτερα Suezmax του 2012, αλλά με Eco μηχανή, είχε πωληθεί έναντι $86 εκατ.

Το ισχυρό momentum δεν περιορίζεται στις τιμές των πλοίων. Suezmax κατασκευής 2013 εξασφάλισε πρόσφατα 12μηνη ναύλωση στα $125.000 ημερησίως, επιβεβαιώνοντας ότι η άνοδος των asset values συνοδεύεται από ιδιαίτερα υψηλά έσοδα.

Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η εικόνα στα VLCC. Σύμφωνα με τη WeberSeas, VLCC ελληνικών συμφερόντων, κατασκευής 2013, φέρεται να πωλήθηκε σε αγοραστή από τη Μέση Ανατολή έναντι $177 εκατ.. Για να γίνει αντιληπτή η αλλαγή των δεδομένων, τον Ιούνιο του 2025 VLCC της ίδιας ηλικίας είχε αλλάξει χέρια στην περιοχή των $67 εκατ.

Πρόκειται για διαφορά περίπου $110 εκατ., ή σχεδόν 164%, μέσα σε διάστημα περίπου 15 μηνών.

Αντίστοιχη εικόνα καταγράφεται και σε παλαιότερο τονάζ. Η Sinokor, η οποία σύμφωνα με την ανάλυση έχει ήδη αποκτήσει σχεδόν 80 VLCCs, εξακολουθεί να αναζητεί πλοία, κυρίως ηλικίας 15-17 ετών. Πρόσφατα απέκτησε VLCC του 2011 –πρώην VLOC που μετασκευάστηκε σε δεξαμενόπλοιο– έναντι περίπου $145 εκατ., όταν πλοίο αντίστοιχης ηλικίας είχε πωληθεί πριν από μόλις έναν χρόνο για περίπου $55 εκατ.

Στο επίκεντρο της κινητικότητας βρίσκεται και η Dubai-based Onex DMCC, την οποία η WeberSeas χαρακτηρίζει ως αναδυόμενο σημαντικό αγοραστή VLCC, συνδέοντάς την με τουλάχιστον πέντε πλοία. Ξεχωρίζει η αγορά νεότευκτου VLCC ελληνικών συμφερόντων, χωρητικότητας 306.000 dwt και κατασκευής 2026, έναντι του ποσού-ρεκόρ των $200 εκατ.

Στις υπόλοιπες συναλλαγές που αποδίδονται στην εταιρεία περιλαμβάνονται το Ashoka, VLCC 303.000 dwt του 2010, περίπου στα $130 εκατ., καθώς και δύο VLCC του 2009 γύρω στα $112 εκατ. το καθένα. Ακόμη και το 26 ετών Dennie, κατασκευής 2000, φέρεται να άλλαξε χέρια περίπου στα $40 εκατ., ενώ στα τέλη του προηγούμενου έτους είχε πωληθεί κοντά στα $30 εκατ.

Η εικόνα των freight indices της WeberSeas είναι ακόμη πιο αποκαλυπτική. Στον πίνακα της σελίδας 4, η διαδρομή VLCC US Gulf–China βρίσκεται στα $369.575 ημερησίως, καταγράφοντας εβδομαδιαία άνοδο 43,77%.

Τα Suezmax WAFR–UKC βρίσκονται στα $231.764 ημερησίως, αυξημένα κατά 42,90%, ενώ τα Aframax MEG–Singapore φθάνουν στα $200.440 ημερησίως, με εβδομαδιαίο άλμα 87,65%. Τα MR Pacific Basket διαμορφώνονται στα $56.695 ημερησίως, με άνοδο 8,01%.

Η εικόνα αυτή εξηγεί σε μεγάλο βαθμό γιατί οι αγοραστές είναι διατεθειμένοι να καταβάλλουν τόσο υψηλά ποσά για υφιστάμενο τονάζ: οι τρέχουσες χρηματοροές έχουν αλλάξει δραστικά τα δεδομένα αποτίμησης.

Dry bulk: Η Μαύρη Θάλασσα αλλάζει τις αποστάσεις

Στα bulkers η εικόνα είναι διαφορετική. Η WeberSeas χαρακτηρίζει υγιή τη δραστηριότητα στη second-hand αγορά, με το αγοραστικό ενδιαφέρον να υποστηρίζεται από τη σχετικά ισχυρή ναυλαγορά. Ιαπωνικό Panamax κατασκευής 2005 φέρεται να πωλήθηκε στη μεσαία περιοχή των $12 εκατ., έναντι περίπου $11,5 εκατ. για αντίστοιχης ηλικίας πλοίο νωρίτερα μέσα στον μήνα. Το μεγαλύτερο όμως θέμα βρίσκεται στη Μαύρη Θάλασσα. Οι επιθέσεις και οι δυσκολίες στις ουκρανικές εξαγωγές επηρεάζουν το παγκόσμιο εμπόριο καλαμποκιού. Οι ουκρανικές εξαγωγές υποχώρησαν από 1,3 εκατ. τόνους τον Ιούλιο σε μόλις 0,3 εκατ. τόνους τον Αύγουστο, ενώ οι εναλλακτικές μέσω Δούναβη και ευρωπαϊκών λιμένων αντιμετωπίζουν περιορισμούς υποδομών, χαμηλά επίπεδα υδάτων και αυξημένο κόστος χερσαίας μεταφοράς.

Την ίδια ώρα, η ΕΕ αναμένεται να αυξήσει τις εισαγωγές καλαμποκιού περίπου στους 23,5 εκατ. τόνους, με Βραζιλία και ΗΠΑ να καλύπτουν σημαντικό μέρος των αναγκών. Η Αργεντινή αναμένεται να αυξήσει τις εξαγωγές της στα 45 εκατ. τόνους. Η WeberSeas επισημαίνει έτσι μία δυνητικά θετική παράμετρο για τα bulk carriers: εφόσον η Ευρώπη στραφεί περισσότερο προς την αμερικανική ήπειρο, οι μεγαλύτερες αποστάσεις προς τη Μεσόγειο μπορούν να αυξήσουν τη tonne-mile demand. Weekly Market Intelligence – 25…

Containerships: Ισχυρή αγορά, αλλά orderbook 45%

Στα containerships, η second-hand αγορά παραμένει δραστήρια, καθώς οι σταθερά υψηλοί ναύλοι και η περιορισμένη διαθεσιμότητα άμεσα διαθέσιμου tonnage συντηρούν το αγοραστικό ενδιαφέρον.

Ωστόσο, υπάρχει ένας αριθμός που λειτουργεί ως υπενθύμιση για τη μεσοπρόθεσμη ισορροπία προσφοράς και ζήτησης: το παγκόσμιο orderbook των containerships έχει φθάσει περίπου στο 45% του υφιστάμενου στόλου, με περίπου 1.925 πλοία και 15,6 εκατ. TEU υπό παραγγελία.

Στο ίδιο report γίνεται ειδική αναφορά στη Navios Maritime Partners, η οποία συνδέεται με παραγγελία τεσσάρων containerships περίπου 10.100 TEU στο HJ Shipbuilding & Construction, συνολικής αξίας περίπου $500 εκατ. Weekly Market Intelligence – 25…

Το βασικό μήνυμα της ανάλυσης της WeberSeas είναι ότι η μεγάλη ανατιμολόγηση βρίσκεται σήμερα στα δεξαμενόπλοια: οι ισχυροί ναύλοι έχουν μεταφερθεί με ταχύτητα στις αξίες των second-hand πλοίων, δημιουργώντας επίπεδα τιμών που απέχουν θεαματικά από εκείνα του 2025. Την ίδια στιγμή, οι γεωπολιτικές ανατροπές δεν επηρεάζουν μόνο την ενέργεια αλλά ανασχεδιάζουν και τις εμπορικές διαδρομές των ξηρών φορτίων, με τις μεγαλύτερες αποστάσεις να αποκτούν εκ νέου καθοριστική σημασία για τη ζήτηση χωρητικότητας.

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