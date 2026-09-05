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Με την προσθήκη του «Rhodes Star», η Chartworld, συμφερόντων της οικογένειας Κολλάκη, προχωρά το ναυπηγικό της πρόγραμμα στα δεξαμενόπλοια. Το νεότευκτο, μεταφορικής ικανότητας 50.000 dwt, απέπλευσε από τις εγκαταστάσεις της New Yangzi Shipbuilding στην Κίνα στις 22 Αυγούστου 2026, ξεκινώντας την επιχειρησιακή του δραστηριότητα.

Η παράδοση αποτελεί το τρίτο βήμα μιας παραγγελίας τεσσάρων δεξαμενόπλοιων ίδιου μεγέθους στον όμιλο Yangzijiang. Σύμφωνα με το ίδιο το ναυπηγείο, η κατασκευή του «Rhodes Star» ξεκίνησε στα τέλη Σεπτεμβρίου 2025 και οι θαλάσσιες δοκιμές ολοκληρώθηκαν στα τέλη Ιουλίου 2026, με τα αποτελέσματα να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του σχεδιασμού.

Η τελετή ονοματοδοσίας πραγματοποιήθηκε στις 20 Αυγούστου, με ανάδοχο τη Wendy Muir. Την ίδια ημέρα υπογράφηκαν τα έγγραφα παράδοσης από τον υπεύθυνο νεότευκτων της Chartworld, Σπύρο Παπανδρέου, και τον Du Chengzhong, αναπληρωτή γενικό διευθυντή του ομίλου Yangzijiang και γενικό διευθυντή της New Yangzi.

Ακολούθησε, δύο ημέρες αργότερα, η αναχώρηση του πλοίου από το ναυπηγείο. Το πρόγραμμα είχε περάσει στη φάση των παραδόσεων στις 12 Ιανουαρίου 2026 με το «Paros Star», το πρώτο πλοίο της σειράς. Η αρχική ανακοίνωση του κατασκευαστή προσδιορίζει το συνολικό μέγεθος της παραγγελίας σε τέσσερις μονάδες των 50.000 dwt, δηλαδή συνολικά 200.000 dwt. Με βάση τη σειρά παράδοσης που αναφέρει το ναυπηγείο για το «Rhodes Star», έχουν πλέον παραδοθεί τα τρία τέταρτα των πλοίων του συγκεκριμένου προγράμματος.

Η ενίσχυση στα δεξαμενόπλοια εντάσσεται σε έναν όμιλο με παρουσία σε διαφορετικές ναυτιλιακές αγορές. Η Chartworld δραστηριοποιείται επίσης στα πλοία ξηρού χύδην φορτίου, στα containerships και στα πλοία ψυγεία, παρέχοντας υπηρεσίες τεχνικής και εμπορικής διαχείρισης. Η νέα παραλαβή διευρύνει έτσι τον κλάδο μεταφοράς πετρελαίου μέσα σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο στόλου.

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