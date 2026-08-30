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Έναν ακόμη μήνα αυξημένης απασχόλησης προεξοφλεί για τα δεξαμενόπλοια μεταφοράς προϊόντων η απόφαση της Μόσχας να διατηρήσει κλειστή τη στρόφιγγα του ντίζελ έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Η εξέλιξη αφαιρεί σημαντικούς όγκους από τη Μαύρη Θάλασσα και τη Βαλτική, αλλά ταυτόχρονα αναγκάζει τους παραδοσιακούς αγοραστές του ρωσικού καυσίμου να αναζητήσουν φορτία σε πολύ μεγαλύτερες αποστάσεις.

Η ρωσική κυβέρνηση ανακοίνωσε το Σάββατο 29 Αυγούστου ότι η προσωρινή απαγόρευση θα εξακολουθήσει να εφαρμόζεται στις εξαγωγές ντίζελ, ναυτιλιακών καυσίμων και πετρελαίου εσωτερικής καύσης από τις ίδιες τις εταιρείες παραγωγής. Για τους εμπόρους και τις εταιρείες που δεν παράγουν καύσιμα, οι περιορισμοί παραμένουν σε ισχύ έως τις 31 Ιανουαρίου 2027. Επισήμως, η απόφαση αποσκοπεί στη σταθεροποίηση της εσωτερικής αγοράς, καθώς αρκετά διυλιστήρια εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προβλήματα μετά τις επανειλημμένες ουκρανικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Η Ρωσία αποτελεί υπό κανονικές συνθήκες τον δεύτερο μεγαλύτερο εξαγωγέα ντίζελ στον κόσμο μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η απουσία της από την αγορά δεν μπορεί, επομένως, να καλυφθεί μόνο με ανακατανομή φορτίων μεταξύ γειτονικών λιμανιών. Χώρες όπως η Τουρκία και το Μαρόκο, που είχαν στηρίξει μεγάλο μέρος των εισαγωγών τους στα φθηνότερα ρωσικά προϊόντα, στρέφονται πλέον προς την Ινδία, τον Κόλπο του Μεξικού και, όπου υπάρχουν διαθέσιμα φορτία, τη Μέση Ανατολή.

Η αλλαγή αποτυπώνεται ήδη στην Τουρκία. Τον Αύγουστο οι εισαγωγές ινδικού ντίζελ ξεπέρασαν, σύμφωνα με την Kpler, τα 120.000 βαρέλια ημερησίως, ενώ οι ποσότητες από τις ΗΠΑ έφθασαν τα 90.000 βαρέλια, στα υψηλότερα επίπεδα από το 2017. Αντίθετα, οι ρωσικές παραδόσεις υποχώρησαν στα 80.000 βαρέλια ημερησίως, από περισσότερα από 200.000 βαρέλια κατά τους πρώτους μήνες του έτους. Το μερίδιο της Ρωσίας στις τουρκικές εισαγωγές περιορίστηκε έτσι στο 20%, όταν το 2025 κάλυπτε το 85%.

Για τη ναυλαγορά, το κρίσιμο στοιχείο δεν είναι μόνο ο όγκος αλλά και η απόσταση. Ένα φορτίο από ρωσικό λιμάνι της Μαύρης Θάλασσας προς την Τουρκία απαιτεί λίγες ημέρες ταξιδιού. Το ίδιο φορτίο από την Ινδία ή τις αμερικανικές ακτές δεσμεύει το πλοίο για πολύ μεγαλύτερο διάστημα. Αυτό αυξάνει τα τονομίλια και απορροφά περισσότερη διαθέσιμη χωρητικότητα, κυρίως σε MR, αλλά και σε LR δεξαμενόπλοια όταν τα φορτία συγκεντρώνονται σε μεγαλύτερες παρτίδες.

Η αναδιάταξη έχει αρχίσει να αγγίζει και την ελληνική αγορά διύλισης. Κατά τους τελευταίους δύο μήνες, η Τουρκία εισήγαγε 86.000 τόνους ντίζελ από το διυλιστήριο του Ασπροπύργου, καθώς και μικρότερες ποσότητες από την Ελευσίνα. Παράλληλα, οι εισαγωγές της Μεσογείου από τις ΗΠΑ κινούνται στα υψηλότερα επίπεδα εννέα ετών και από την Ινδία στα υψηλότερα τουλάχιστον μιας δεκαετίας, σύμφωνα με στοιχεία της Vortexa που επικαλείται η OPIS.

Το όφελος για τα product tankers δεν είναι εντελώς μονόπλευρο, καθώς χάνονται τα ρωσικά φορτία μικρότερων αποστάσεων και οι υψηλές τιμές μπορεί να περιορίσουν την κατανάλωση. Ωστόσο, όσο η Μεσόγειος αντικαθιστά κοντινές ρωσικές προμήθειες με φορτία από την Ινδία και τις ΗΠΑ, κάθε τόνος καυσίμου ταξιδεύει περισσότερο. Και αυτό, τουλάχιστον έως το τέλος Σεπτεμβρίου, σημαίνει περισσότερες ημέρες απασχόλησης και μικρότερη διαθέσιμη προσφορά πλοίων για την αγορά των MR και LR tankers.

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