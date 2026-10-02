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Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της 1ης Οκτωβρίου στα Στενά του Ορμούζ, όταν δεξαμενόπλοιο που διέπλεε την περιοχή φέρεται να επλήγη από άγνωστο βλήμα, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά.

Σύμφωνα με έκτακτη ενημέρωση της EOS Marine και του συστήματος MarSec, το περιστατικό σημειώθηκε στις 17:50 UTC, δηλαδή στις 20:50 ώρα Ελλάδας. Η πηγή χαρακτηρίζει την αξιοπιστία της πληροφορίας ως «υψηλή».

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό το μέγεθος των ζημιών στο δεξαμενόπλοιο, ούτε εάν υπάρχει περιβαλλοντική επίπτωση από το περιστατικό. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένονται νεότερες πληροφορίες.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες ασφαλείας προειδοποιούν τα πλοία που κινούνται στην περιοχή να διατηρούν σε συνεχή λειτουργία την οπτική επιτήρηση και τα ραντάρ, να εφαρμόζουν τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας και να αναφέρουν κάθε ύποπτη δραστηριότητα στις τοπικές ναυτιλιακές αρχές.

Παράλληλα, συστήνεται στα πληρώματα να παρακολουθούν τις τοπικές και εθνικές προειδοποιήσεις για εναέριες απειλές και να ακολουθούν, όπου είναι διαθέσιμες, τις οδηγίες των στρατιωτικών αρχών σε περίπτωση επίθεσης με πυραύλους ή περιφερόμενα πυρομαχικά.

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