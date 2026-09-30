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Ένα ακόμη σύγχρονο δεξαμενόπλοιο εντάχθηκε στον στόλο της Maran Tankers Management, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική του Ομίλου Αγγελικούση για επενδύσεις σε πλοία υψηλής αποδοτικότητας και μειωμένου περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Πρόκειται για το «Maran Melina», το πέμπτο Suezmax διπλού καυσίμου της σειράς, χωρητικότητας 155.500 dwt. Το πλοίο κατασκευάστηκε από τη New Times Shipbuilding Co. Ltd. (NTS) και φέρει την ελληνική σημαία.

Η παράδοση του νέου Suezmax ενισχύει περαιτέρω τον σύγχρονο και ενεργειακά αποδοτικό στόλο της Maran Tankers, η οποία επενδύει σε τεχνολογίες που περιορίζουν την κατανάλωση καυσίμων και βελτιώνουν την επιχειρησιακή απόδοση των πλοίων.

Το «Maran Melina» διαθέτει βελτιστοποιημένη σχεδίαση γάστρας, προηγμένα συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας, αποδοτική διαχείριση του boil-off gas (BOG), καθώς και διάταξη με shaft generator. Ο συνδυασμός των τεχνολογιών αυτών συμβάλλει στη μείωση της κατανάλωσης καυσίμων και στη βελτίωση της συνολικής απόδοσης κατά τη λειτουργία του πλοίου.

Η Maran Tankers Management ευχαρίστησε όλους όσοι συμμετείχαν στην κατασκευή και την επιτυχή παράδοση του πλοίου, ευχόμενη στο «Maran Melina» και το πλήρωμά του ασφαλή ταξίδια και ήρεμες θάλασσες.

Η νέα παράδοση αποτελεί ακόμη ένα βήμα στην ανανέωση του στόλου του Ομίλου Αγγελικούση, με έμφαση στην ασφάλεια, την αποδοτικότητα και την προσαρμογή της ναυτιλίας στις απαιτήσεις της ενεργειακής μετάβασης.

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