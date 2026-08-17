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Δύο ακόμη ιαπωνικής κατασκευής bulk carriers περνούν, σύμφωνα με τις τελευταίες αναφορές της ναυλομεσιτικής αγοράς, σε ελληνικά χέρια, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή παρουσία των Ελλήνων πλοιοκτητών στη δευτερογενή αγορά ξηρού φορτίου.

Πρόκειται για το Kamsarmax Medi Positano και το Capesize Orange Tiger, για τα οποία το συνολικό τίμημα προσεγγίζει τα 68,1 εκατ. δολάρια. Κοινός παρονομαστής των δύο συναλλαγών είναι η ιαπωνική ναυπήγηση και η επιλογή πλοίων με αναγνωρισμένο κατασκευαστικό υπόβαθρο. Μέχρι στιγμής, πάντως, οι ναυλομεσιτικές πηγές περιορίζονται στην αναφορά «Greek buyers», χωρίς να κατονομάζουν τις ελληνικές εταιρείες που βρίσκονται πίσω από τις αγορές.

Στα 31,6 εκατ. δολάρια το Medi Positano

Το Medi Positano είναι Kamsarmax χωρητικότητας 81.661 dwt, κατασκευής 2015 στο Tsuneishi Shipbuilding της Fukuyama στην Ιαπωνία. Διαθέτει scrubber και μέχρι την πώλησή του συνδεόταν με την d’ Amico Dry DAC.

Οι εκτιμήσεις για το τίμημα συγκλίνουν στην περιοχή των 31,6-32 εκατ. δολαρίων. Η Clarksons το τοποθετεί κοντά στα 32 εκατ. δολάρια, ενώ Xclusiv και Star Asia αναφέρουν περίπου 31,6 εκατ. δολάρια.

Η συναλλαγή αποκτά μεγαλύτερο ενδιαφέρον όταν συγκριθεί με τις τρέχουσες αποτιμήσεις. Ένα Kamsarmax ηλικίας περίπου δέκα ετών αποτιμάται γύρω στα 31 εκατ. δολάρια, ενώ αντίστοιχης ηλικίας πλοία που εμφανίστηκαν πρόσφατα στη δευτερογενή αγορά κινήθηκαν μεταξύ 29,25 και 31,2 εκατ. δολαρίων. Ενδεικτικά, το Royal Hope, επίσης κατασκευής 2015, τοποθετήθηκε στην περιοχή των 30,8-31,2 εκατ. δολαρίων.

Με αυτά τα δεδομένα, ο Έλληνας αγοραστής του Medi Positano φαίνεται να πληρώνει ουσιαστικά την τρέχουσα αξία της αγοράς. Η μικρή διαφορά σε σχέση με έναν τυπικό δεκαετή Kamsarmax μπορεί να αποδοθεί στην ιαπωνική κατασκευή, στο όνομα της Tsuneishi και στην ύπαρξη scrubber.

Δεν πρόκειται, επομένως, για αγορά σε τιμή ευκαιρίας, αλλά ούτε προκύπτει σημαντική υπερτίμηση. Αντίθετα, η συναλλαγή δείχνει προτίμηση σε ποιοτικό secondhand tonnage, ακόμη και όταν αυτό απαιτεί τίμημα κοντά στο ανώτερο εύρος της αγοράς.

Capesize 15ετίας στα 36,5 εκατ. δολάρια

Η δεύτερη ελληνική κίνηση αφορά το Orange Tiger, Capesize 181.395 dwt, κατασκευής 2011 στο Imabari Shipbuilding – Saijo της Ιαπωνίας.

Σύμφωνα με τις αναφορές των Lion Shipbrokers και Carriers Chartering, το πλοίο αποκτήθηκε από ελληνικά συμφέροντα έναντι 36,5 εκατ. δολαρίων.

Πριν από τη συναλλαγή το Orange Tiger συνδεόταν με ιαπωνικά ναυτιλιακά συμφέροντα. Ως registered owner εμφανίζεται η Paulownia Shipping Panama SA, ενώ με τη διαχείριση και λειτουργία του πλοίου συνδέονται οι Misuga Kaiun και Daishin Senpaku.

Στην περίπτωση αυτή υπάρχει ένα ιδιαίτερα χρήσιμο σημείο σύγκρισης. Το ακριβές sister vessel Frontier Garland είχε αλλάξει χέρια τον Μάρτιο του 2026 έναντι περίπου 36,4 εκατ. δολαρίων. Η απόσταση από το τίμημα του Orange Tiger είναι μόλις 100.000 δολάρια ή περίπου 0,3%.

Παράλληλα, οι γενικές αποτιμήσεις για ένα Capesize ηλικίας 15 ετών βρίσκονται κοντά στα 35 εκατ. δολάρια. Επομένως, και η συγκεκριμένη αγορά πραγματοποιείται σε επίπεδα που μπορούν να χαρακτηριστούν πλήρως ευθυγραμμισμένα με την αγορά.

Γιατί οι Έλληνες επιμένουν στο ιαπωνικό tonnage

Οι δύο συναλλαγές έχουν μεγαλύτερη σημασία από την απλή προσθήκη δύο ακόμη πλοίων σε ελληνικούς στόλους. Δείχνουν ότι, παρά τις υψηλές αξίες των μεταχειρισμένων bulk carriers, ελληνικά κεφάλαια εξακολουθούν να αναζητούν ευκαιρίες σε πλοία ιαπωνικής κατασκευής με ισχυρό τεχνικό προφίλ.

Η επιλογή ενός δεκαετούς Kamsarmax και ενός 15ετούς Capesize δείχνει επίσης δύο διαφορετικές επενδυτικές προσεγγίσεις. Στην πρώτη περίπτωση αποκτάται ένα νεότερο και scrubber-fitted πλοίο, με σημαντικό υπόλοιπο εμπορικής ζωής. Στη δεύτερη, ο αγοραστής τοποθετείται σε μεγαλύτερης ηλικίας Capesize, επιδιώκοντας να αξιοποιήσει την τρέχουσα δυναμική της ναυλαγοράς χωρίς να δεσμεύσει τα πολύ υψηλότερα κεφάλαια που απαιτεί ένα νεότερο πλοίο.

Το σημαντικότερο στοιχείο είναι ότι κανένα από τα δύο deals δεν δείχνει διάθεση αγοράς με κάθε κόστος. Τα τιμήματα βρίσκονται κοντά στα διαθέσιμα συγκρίσιμα στοιχεία και υποδηλώνουν πειθαρχημένες τοποθετήσεις σε πλοία με χαρακτηριστικά που παραδοσιακά προσελκύουν τους Έλληνες πλοιοκτήτες.

Το επόμενο κομμάτι του παζλ είναι η ταυτότητα των αγοραστών. Εφόσον επιβεβαιωθούν οι εταιρείες που βρίσκονται πίσω από τα δύο deals, θα φανεί εάν πρόκειται για απλή ανανέωση υφιστάμενων dry bulk στόλων ή για νέες επενδυτικές κινήσεις Ελλήνων εφοπλιστών που αυξάνουν την έκθεσή τους στα Kamsarmax και στα Capesize.

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