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Νέα δυναμική αποκτά η αγορά μεταχειρισμένων πλοίων ξηρού φορτίου, καθώς η βελτίωση της ναυλαγοράς και η μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στις αξίες των πλοίων φέρνουν περισσότερους αγοραστές στο τραπέζι και αυξάνουν τη ρευστότητα στο Sale & Purchase.

Στους πρώτους επτά μήνες του 2026 άλλαξαν ιδιοκτήτη 496 bulk carriers, έναντι 428 το αντίστοιχο διάστημα του 2025, καταγράφοντας αύξηση 16%. Τα στοιχεία της Xclusiv Shipbrokers δείχνουν όμως κάτι περισσότερο από μια απλή αύξηση του αριθμού των deals: η δραστηριότητα εξαπλώνεται σε περισσότερες κατηγορίες πλοίων και σε ευρύτερο φάσμα διεθνών επενδυτών.

Ο Μάιος αποτέλεσε το αποκορύφωμα της κινητικότητας, με 90 συναλλαγές μέσα σε έναν μήνα, ενώ κατά το μεγαλύτερο μέρος του επταμήνου οι πωλήσεις κινήθηκαν πάνω από τα αντίστοιχα επίπεδα του 2025.

Οι αναλυτές της Xclusiv επισημαίνουν ότι «η διατήρηση των συναλλαγών σε υψηλά επίπεδα αντανακλά τη συνεχιζόμενη εμπιστοσύνη στις αξίες των bulk carriers, η οποία υποστηρίζεται από ένα υγιέστερο περιβάλλον ναύλων και από τη βελτίωση των θεμελιωδών μεγεθών της αγοράς σε σύγκριση με πέρυσι».

Η «καρδιά» της αγοράς εξακολουθεί να χτυπά στα μικρά και μεσαία μεγέθη. Τα Handysize κατέγραψαν 114 πωλήσεις και τα Supramax 111, συγκεντρώνοντας από κοινού σχεδόν το 45% όλων των συναλλαγών.

Η σημαντικότερη μεταβολή, ωστόσο, καταγράφεται λίγο ψηλότερα σε μέγεθος.

Οι πωλήσεις Ultramax εκτινάχθηκαν από 33 πλοία πέρυσι σε 60 φέτος, σημειώνοντας αύξηση περίπου 82%. Στα Kamsarmax οι συναλλαγές αυξήθηκαν από 44 σε 65, ενώ ακόμη μεγαλύτερη αναλογικά μεταβολή σημειώθηκε στα Post-Panamax, όπου οι πωλήσεις σχεδόν τριπλασιάστηκαν, από 11 σε 32 πλοία.

Στον αντίποδα βρίσκονται τα παραδοσιακά Panamax, όπου οι αγοραπωλησίες υποχώρησαν από 56 σε μόλις 32, μειωμένες κατά περίπου 43%.

Η μετατόπιση αυτή δείχνει ότι οι επενδυτές δεν περιορίζονται πλέον στις κατηγορίες που παραδοσιακά συγκέντρωναν τη μεγαλύτερη ρευστότητα.

Όπως σημειώνουν οι αναλυτές της Xclusiv, «το αγοραστικό ενδιαφέρον το 2026 έχει γίνει περισσότερο διαφοροποιημένο μεταξύ των μεσαίου μεγέθους bulk carriers, αντί να επικεντρώνεται αποκλειστικά στις παραδοσιακές αγορές Handysize και Supramax».

Οι αγοραστές ψάχνουν δύο διαφορετικές «ηλικίες»

Εξίσου αποκαλυπτική είναι η ηλικία των πλοίων που αλλάζουν χέρια. Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον εξακολουθεί να συγκεντρώνει το τονάζ ηλικίας 11 έως 15 ετών, με 193 συναλλαγές. Πρόκειται για σχεδόν τέσσερα στα δέκα πλοία που πουλήθηκαν στο επτάμηνο και για επίπεδο σχεδόν αμετάβλητο σε σχέση με τις 198 συναλλαγές του 2025.

Παράλληλα, όμως, ενισχύεται αισθητά η διάθεση για νεότερο τονάζ. Οι πωλήσεις πλοίων ηλικίας έως πέντε ετών αυξήθηκαν από 24 σε 43, δηλαδή κατά περίπου 79%, ενώ στην κατηγορία των 6-10 ετών ανέβηκαν από 47 σε 71.

Αύξηση καταγράφηκε και στα πλοία ηλικίας 16-20 ετών, όπου πραγματοποιήθηκαν 131 συναλλαγές, έναντι 94 πέρυσι. Αντίθετα, η ζήτηση για πλοία άνω των 21 ετών δεν ακολούθησε την ανοδική πορεία της υπόλοιπης αγοράς.

Η εικόνα αποκαλύπτει ουσιαστικά δύο διαφορετικές επενδυτικές στρατηγικές: από τη μία, αγοραστές που είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν περισσότερο για σύγχρονα και αποδοτικότερα πλοία και, από την άλλη, επενδυτές που αναζητούν δοκιμασμένο τονάζ μεσαίας ηλικίας, το οποίο μπορεί ακόμη να προσφέρει αρκετά χρόνια εμπορικής εκμετάλλευσης.

«Οι επενδυτές επιδιώκουν ενεργά τόσο σύγχρονο, αποδοτικότερο τονάζ όσο και δοκιμασμένα πλοία μεσαίας ηλικίας, ενώ η διάθεση για τα γηραιότερα πλοία δεν έχει ενισχυθεί παρά το ισχυρότερο περιβάλλον της αγοράς», αναφέρει η Xclusiv.

Οι Έλληνες αγοράζουν 66 και πουλούν 100

Το ελληνικό στοιχείο παραμένει έντονο, αλλά η πλάστιγγα γέρνει καθαρά προς τις πωλήσεις. Οι Κινέζοι εξακολουθούν να αποτελούν τη μεγαλύτερη αναγνωρίσιμη ομάδα αγοραστών, έχοντας αποκτήσει 98 bulk carriers. Ωστόσο, η παρουσία τους είναι αισθητά μικρότερη από πέρυσι, όταν είχαν αγοράσει 157 πλοία.

Οι Έλληνες βρίσκονται στη δεύτερη θέση με 66 αγορές, επίσης μειωμένες από τις 88 του αντίστοιχου επταμήνου του 2025.

Η μεγαλύτερη αλλαγή βρίσκεται εκτός των παραδοσιακών πρωταγωνιστών. Η κατηγορία «λοιποί αγοραστές» εκτινάχθηκε στις 303 συναλλαγές, στοιχείο που σύμφωνα με την Xclusiv αποκαλύπτει πολύ μεγαλύτερη διεθνή διασπορά της επενδυτικής δραστηριότητας.

Στην πλευρά των πωλητών, αντίθετα, οι Έλληνες διατηρούν την πρώτη θέση παγκοσμίως.

Ελληνικά συμφέροντα πούλησαν 100 bulk carriers στο επτάμηνο, έναντι 95 την ίδια περίοδο του 2025. Αυτό σημαίνει ότι περίπου ένα στα πέντε πλοία ξηρού φορτίου που άλλαξαν ιδιοκτήτη παγκοσμίως είχε Έλληνα πωλητή.

Οι Κινέζοι αύξησαν επίσης τις πωλήσεις τους, από 63 σε 81 πλοία, ενώ οι Ιάπωνες κινήθηκαν αντίθετα, περιορίζοντας τις πωλήσεις από 66 σε 55.

Η διαφορά ανάμεσα στις 100 ελληνικές πωλήσεις και τις 66 αγορές αποτελεί ένα από τα στοιχεία που ξεχωρίζουν. Δεν σημαίνει ότι οι Έλληνες εγκαταλείπουν το dry bulk. Δείχνει, όμως, ότι σε μια αγορά όπου υπάρχει πλέον μεγαλύτερη ρευστότητα και ισχυρότερη διεθνής ζήτηση, αρκετοί Έλληνες πλοιοκτήτες επιλέγουν να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες για πωλήσεις υφιστάμενου τονάζ.

Συνολικά, οι πρώτοι επτά μήνες του 2026 σκιαγραφούν μια αγορά S&P σαφώς πιο δραστήρια από εκείνη του 2025. Δεν αυξάνονται μόνο οι συμφωνίες. Διευρύνεται η βάση των αγοραστών, ενισχύεται η ζήτηση για νεότερο τονάζ και το επενδυτικό ενδιαφέρον μετακινείται προς περισσότερες κατηγορίες bulk carriers.

Όπως συνοψίζουν οι αναλυτές της Xclusiv, η αγορά χαρακτηρίζεται πλέον από «ισχυρότερη ρευστότητα, ευρύτερη διεθνή συμμετοχή και ισχυρή ζήτηση στους περισσότερους τομείς του dry bulk, ιδιαίτερα στις μεσαίες κατηγορίες και στα πιο σύγχρονα πλοία».

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