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Νέα κλιμάκωση της έντασης καταγράφεται στα Στενά του Ορμούζ, καθώς δύο δεξαμενόπλοια δέχθηκαν επιθέσεις μέσα σε διάστημα περίπου 24 ωρών. Από το ένα περιστατικό τραυματίστηκαν ελαφρά δύο μέλη του πληρώματος, ενώ το πλοίο που επλήγη φέρεται να βρίσκεται υπό τη διαχείριση εταιρείας με έδρα στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Seatrade Maritime News, το UK Maritime Trade Operations – UKMTO ενημέρωσε ότι δεξαμενόπλοιο που πραγματοποιούσε εισερχόμενη διέλευση από το Στενό του Ορμούζ χτυπήθηκε στις 21 Σεπτεμβρίου από άγνωστο βλήμα.

Από το πλήγμα τραυματίστηκαν ελαφρά δύο ναυτικοί. Παρά την επίθεση, το πλοίο διατήρησε την πρόωσή του και συνέχισε αυτοδύναμα προς το επόμενο λιμάνι προορισμού του. Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί θαλάσσια ρύπανση ή άλλη περιβαλλοντική επίπτωση.

Η εταιρεία ναυτικής ασφάλειας Vanguard Tech ταυτοποίησε το πλοίο ως La Stephanie. Ωστόσο, σύμφωνα με τη βάση δεδομένων της Pole Star Global, το πλησιέστερο πλοίο που αντιστοιχεί στα διαθέσιμα στοιχεία είναι το υπό σημαία Νήσου Μαν LR Stephanie, χωρητικότητας 72.825 dwt, το οποίο διαχειρίζεται η Universal Tankers στην Ελλάδα.

Το τελευταίο στίγμα του συστήματος αυτόματης αναγνώρισης έδειχνε το δεξαμενόπλοιο να κινείται προς βορρά, έχοντας αναχωρήσει από το Κορ Φακάν στον Κόλπο του Ομάν με κατεύθυνση προς το Ορμούζ.

Μία ημέρα νωρίτερα, στις 20 Σεπτεμβρίου, είχε δεχθεί επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος το υπό λιβεριανή σημαία υγραεριοφόρο Al Maryah, ενώ έπλεε έξω από τα Στενά. Το πλοίο, συμφερόντων της ADNOC Logistics & Services, δεν υπέστη σοβαρές ζημιές και αγκυροβόλησε με ασφάλεια στο Κορ Φακάν. Και τα 19 μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή, μεταξύ των οποίων εννέα Ινδοί ναυτικοί.

Οι δύο νέες επιθέσεις προστίθενται σε τρία ακόμη περιστατικά που καταγράφηκαν στις 17 και 18 Σεπτεμβρίου. Σε μία από αυτές τις επιθέσεις προκλήθηκε ρήγμα στο κύτος δεξαμενόπλοιου με σημαία Νήσων Μάρσαλ και εκδηλώθηκε πυρκαγιά, η οποία τέθηκε υπό έλεγχο χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.

Την ίδια ώρα, παραμένει θολή η εικόνα για την πραγματική κίνηση των εμπορικών πλοίων. Ανεξάρτητα συστήματα παρακολούθησης καταγράφουν μονοψήφιο αριθμό διελεύσεων ανά κατεύθυνση, ενώ τα στοιχεία της αμερικανικής υπηρεσίας NCAGS εμφανίζουν περισσότερες από 30 διελεύσεις ημερησίως κατά το τελευταίο 72ωρο.

Ο διοικητής της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, ναύαρχος Μπράντλεϊ Κούπερ, υποστήριξε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν συνδράμει περισσότερες από 2.000 διελεύσεις εμπορικών πλοίων τους τελευταίους μήνες, διευκολύνοντας την έξοδο άνω του ενός δισεκατομμυρίου βαρελιών πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο.

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