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Δύο διαφορετικά περιστατικά, σε ισάριθμα κρίσιμα περάσματα της διεθνούς ναυσιπλοΐας, εντείνουν εκ νέου την ανησυχία για την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών στη Μέση Ανατολή.

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA μετέδωσε ότι ήχος έκρηξης ακούστηκε κοντά στο νησί Κεσμ, στη νότια επαρχία Χορμοζγκάν και μέσα στη ζώνη των Στενών του Ορμούζ. Σύμφωνα με την αρχική ενημέρωση, η έκρηξη φαίνεται ότι σημειώθηκε στη θάλασσα, ενώ δεν καταγράφηκε πρόσκρουση πυραύλου ή άλλου βλήματος στο έδαφος του νησιού.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για ζημιές ή θύματα, ούτε επίσημη εξήγηση των ιρανικών αρχών για την αιτία και την ακριβή θέση της έκρηξης.

Το Κεσμ, το μεγαλύτερο νησί του Περσικού Κόλπου, βρίσκεται στη βόρεια πλευρά των Στενών του Ορμούζ και έχει ιδιαίτερη στρατηγική σημασία για τον έλεγχο της περιοχής. Επομένως, ακόμη και ένα περιστατικό χωρίς επιβεβαιωμένες ζημιές αρκεί για να κινητοποιήσει ναυτιλιακές εταιρείες, ασφαλιστές και κέντρα θαλάσσιας ασφάλειας.

Σχεδόν ταυτόχρονα, ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι, ταξίαρχος Γιαχία Σαρί, ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του κατέρριψαν οπλισμένο αναγνωριστικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος τύπου Wing Loong II, το οποίο, όπως ισχυρίστηκε, ανήκε στη Σαουδική Αραβία.

Κατά την ανακοίνωση των Χούθι, το drone εκτελούσε «εχθρικές αποστολές» στον εναέριο χώρο της Μόκα, στην επαρχία Ταΐζ της δυτικής Υεμένης, όταν επλήγη με «κατάλληλο όπλο». Δεν δόθηκαν στοιχεία για το αντιαεροπορικό σύστημα που χρησιμοποιήθηκε, ενώ μέχρι την αρχική μετάδοση της πληροφορίας δεν υπήρχε επίσημη επιβεβαίωση από το Ριάντ.

Η τοποθεσία του περιστατικού έχει ξεχωριστή βαρύτητα. Η Μόκα βρίσκεται στην ακτή της Ερυθράς Θάλασσας, κοντά στο Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, σε μια περιοχή όπου οι στρατιωτικές συγκρούσεις και οι επιθέσεις με drones και πυραύλους έχουν κλιμακωθεί σημαντικά.

Παρότι τα δύο συμβάντα καταγράφηκαν σε μικρή χρονική απόσταση, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι συνδέονται επιχειρησιακά. Αναδεικνύουν, ωστόσο, την ταυτόχρονη επιδείνωση της κατάστασης ασφαλείας στα δύο θαλάσσια «Στενά» που βρίσκονται στο επίκεντρο της ενεργειακής και εμπορικής εφοδιαστικής αλυσίδας: τα Στενά του Ορμούζ στην είσοδο του Περσικού Κόλπου και το Μπαμπ ελ-Μαντέμπ στη νότια είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας.

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