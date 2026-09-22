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Οι διακυμάνσεις στην αγορά πετρελαίου δεν δείχνουν σημάδια ότι θα υποχωρήσουν σύντομα. Αυτό είναι εμφανές από την πρόσφατη πτώση των τιμών του πετρελαίου αυτή την εβδομάδα. Το αργό πετρέλαιο έχει υποχωρήσει, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και εκτιμούν την πιθανότητα μιας επικείμενης επίλυσης μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, ένα ζήτημα που έχει αναστατώσει την αγορά αργού πετρελαίου για το μεγαλύτερο μέρος του 2026.

Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν πρόσφατα άνοδο πάνω από τα 100 δολάρια ανά βαρέλι, ένα κρίσιμο ψυχολογικό όριο που υποδηλώνει ότι η αγορά του αργού πετρελαίου αντιμετωπίζει σημαντικές ανησυχίες σχετικά με την προσφορά. Ωστόσο, το Brent, το διεθνές σημείο αναφοράς, έπεσε κάτω από το όριο αυτό, σημειώνοντας πτώση έως και 4% και διαπραγματευόμενο γύρω στα 99 δολάρια ανά βαρέλι.

Το αμερικανικό West Texas Intermediate (WTI) σημείωσε επίσης πτώση έως και 5%, διαπραγματευόμενο γύρω στα 95 δολάρια.

Η πτώση των τιμών του πετρελαίου είχε αντίκτυπο σε όλες τις αγορές, με τις αποδόσεις των ομολόγων του Δημοσίου να υποχωρούν, ενώ οι μετοχές στις ΗΠΑ σημείωσαν άνοδο.

Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου του Δημοσίου των ΗΠΑ, που αποτελεί σημείο αναφοράς, διαμορφώθηκε γύρω στο 4,96%, υποχωρώντας από το κρίσιμο όριο του 5%.

Και οι τρεις κύριοι δείκτες αναφοράς σημείωσαν άνοδο, με τον Nasdaq 100 να ανεβαίνει πάνω από 2%.

Ο πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ωστόσο, συνεχίζεται, χωρίς ενδείξεις ότι θα υπάρξει σύντομα λύση. Οι Χούθι δήλωσαν ότι εξαπέλυσαν νέα επίθεση κατά της Σαουδικής Αραβίας το περασμένο Σαββατοκύριακο. Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ προειδοποίησε επίσης για τον κίνδυνο κλιμάκωσης της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, συμβουλεύοντας τους Αμερικανούς να επανεξετάσουν τυχόν ταξίδια τους προς την περιοχή.

Τι κρύβεται, λοιπόν, πίσω από την τελευταία πτώση των τιμών του πετρελαίου σύμφωνα με το Business Insider:

Ροές πετρελαίου

Η αγορά έχει σοβαρές επιφυλάξεις σχετικά με την προσφορά από τη Μέση Ανατολή, ιδίως μετά την επίθεση που δέχτηκε την περασμένη εβδομάδα ένας βασικός αγωγός πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας. Ωστόσο, μέχρι στιγμής, οι ροές πετρελαίου από την περιοχή παραμένουν «εκπληκτικά ισχυρές», όπως έγραψαν αναλυτές της JPMorgan σε σημείωμα την περασμένη εβδομάδα.

Η τράπεζα εκτίμησε ότι οι ροές πετρελαίου από την περιοχή ανήλθαν κατά μέσο όρο σε 17,1 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα κατά τη διάρκεια των 10 ημερών που προηγήθηκαν της 18ης Σεπτεμβρίου, περίπου 6,1 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα κάτω από τον μέσο όρο του περασμένου έτους.

Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανέφερε ότι οι αποστολές πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου που διέρχονταν από τα Στενά του Ορμούζ είχαν επίσης φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων έξι μηνών κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο εβδομάδων.

Η ζήτηση πετρελαίου καλύπτεται επίσης από τα στρατηγικά αποθέματα, τα οποία, αν και μειώνονται ραγδαία, εξακολουθούν να λειτουργούν ως σημαντικό απόθεμα ασφαλείας για την αγορά αργού. Τα αποθέματα στο Στρατηγικό Απόθεμα Πετρελαίου των ΗΠΑ έπεσαν την περασμένη εβδομάδα στο χαμηλότερο επίπεδό τους από το 1982, σύμφωνα με στοιχεία της Υπηρεσίας Ενεργειακών Πληροφοριών. Η χώρα διαθέτει ακόμη πάνω από 284.000 βαρέλια αργού σε αποθεματικό.

Διπλωματία ΗΠΑ-Ιράν

Οι επενδυτές εξετάζουν εκ νέου το ενδεχόμενο προόδου προς μια ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Μιλώντας στο Fox News το Σαββατοκύριακο, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα ήταν «πιθανώς ανοιχτός» σε συνάντηση με τον Πρόεδρο του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, ο οποίος βρίσκεται αυτή την εβδομάδα στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών.

Ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να αναλάβουν περαιτέρω στρατιωτική δράση εάν οι δύο πλευρές δεν καταλήξουν σύντομα σε συμφωνία.

Η HFI Research, μια ερευνητική εταιρεία που ακολουθεί αντίθετη προσέγγιση και ειδικεύεται στον τομέα της ενέργειας, δήλωσε ότι πιστεύει ότι οι επόμενες εβδομάδες ενδέχεται να αποτελέσουν την «τελευταία ευκαιρία» των ΗΠΑ για διπλωματικές επαφές με το Ιράν.

Η εταιρεία έχει προειδοποιήσει για σοβαρές οικονομικές και αγοραίες συνέπειες από την άνοδο των τιμών του πετρελαίου, ενώ στο παρελθόν είχε επισημάνει ένα χειρότερο σενάριο, σύμφωνα με το οποίο οι τιμές του πετρελαίου θα επανέλθουν στα υψηλά επίπεδα του 2008.

«Πιστεύω ότι οι διπλωματικές συναντήσεις αυτής της εβδομάδας θα δημιουργήσουν πολλές ευκαιρίες για την ομάδα του Τραμπ να προχωρήσει σε ειρηνευτικές συμφωνίες», ανέφερε η εταιρεία σε μήνυμα που απέστειλε στους πελάτες της μέσω της πλατφόρμας Substack. Άλλοι αναλυτές επισημαίνουν τον κίνδυνο να σημειώσει το πετρέλαιο νέα άνοδο.

Ο Ματ Σμιθ, διευθυντής έρευνας εμπορευμάτων στην Kpler, δήλωσε ότι αναμένει άνοδο των τιμών του πετρελαίου, επισημαίνοντας τους περιορισμούς στην προσφορά στη Μέση Ανατολή.

«Πιστεύω ότι θα δούμε τις τιμές του πετρελαίου να ανεβαίνουν σταδιακά», είπε, μιλώντας στο CNBC την περασμένη εβδομάδα. Η εταιρεία έχει δηλώσει ότι είναι πιθανό οι τιμές του πετρελαίου να φτάσουν τα 150 δολάρια το βαρέλι το 2027, το υψηλότερο επίπεδο που είχε φτάσει το Brent κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης.

Οι πιέσεις στην προσφορά πετρελαίου πιθανότατα θα συνεχιστούν μέχρι το τέλος του έτους, δήλωσε η Αμρίτα Σεν, διευθύντρια έρευνας στην Energy Aspects.

«Παρατηρούμε μια μικρή υποχώρηση αυτή τη στιγμή», δήλωσε η Σεν στο CNBC. «Όμως, κάθε φορά που παρατηρούμε υποχώρηση, το κατώτατο όριο των τιμών είναι όλο και υψηλότερο», προσέθεσε, επισημαίνοντας την ιστορική τάση του Brent από την αρχή του έτους.

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