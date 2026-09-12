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Νέο ναυπηγικό πακέτο που προσεγγίζει το 1 δισ. δολάρια προσθέτει η Dynacom στο επενδυτικό της πρόγραμμα στην Κίνα, διευρύνοντας ταυτόχρονα την παρουσία της τόσο στα πολύ μεγάλα δεξαμενόπλοια όσο και στη νέα αγορά μεταφοράς αμμωνίας.

Σύμφωνα με τη Xinde Marine News, ο ελληνικός ναυτιλιακός όμιλος συμφερόντων του Γιώργου Προκοπίου επέστρεψε στη Hengli Heavy Industries για την κατασκευή οκτώ ακόμη πλοίων: έξι Very Large Ammonia Carriers (VLAC), χωρητικότητας 93.000 κυβικών μέτρων το καθένα, και δύο VLCC μεταφορικής ικανότητας 306.000 dwt.

Με τη νέα συμφωνία, η συνεργασία Dynacom-Hengli αποκτά πλέον διαστάσεις ενός από τα μεγαλύτερα ναυπηγικά προγράμματα μεταξύ Έλληνα πλοιοκτήτη και κινεζικού ναυπηγείου. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει η Xinde Marine News, οι δύο πλευρές συνδέονται συνολικά με 50 πλοία: 13 Kamsarmax bulk carriers, εννέα Suezmax tankers, 20 VLCC και οκτώ VLAC.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αλλαγή της σύνθεσης του προγράμματος. Από τα 50 πλοία, τα 37 είναι δεξαμενόπλοια ή gas carriers, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 74% του συνόλου. Η συνεργασία που άρχισε με συμβατικά bulk carriers έχει έτσι μετατοπιστεί προς μεγαλύτερης αξίας και υψηλότερων τεχνικών απαιτήσεων πλοία.

Η ταχύτητα με την οποία η Dynacom αναπτύσσει το πρόγραμμα των VLAC είναι ενδεικτική της στρατηγικής της. Η πρώτη κίνηση έγινε με δύο πλοία χωρητικότητας 93.000 κ.μ., τα οποία αναμένεται να παραδοθούν το 2028. Η Xinde αναφέρει ότι, σύμφωνα με στοιχεία της Clarksons, η σχετική σύμβαση είχε ημερομηνία 1ης Ιουνίου 2026, ενώ η αγορά πληροφορήθηκε την παραγγελία τον Ιούλιο. Η τιμή τους τοποθετήθηκε από πηγές της αγοράς κοντά στα 115 εκατ. δολάρια ανά πλοίο.

Μόλις περίπου δύο μήνες αργότερα, το πρόγραμμα διευρύνεται δραστικά: από δύο σε οκτώ VLAC, με την προσθήκη έξι ακόμη μονάδων. Παράλληλα, δύο νέα VLCC ανεβάζουν σε 20 τον αριθμό των πολύ μεγάλων δεξαμενόπλοιων που περιλαμβάνονται στη συνολική συνεργασία με τη Hengli.

Η επιλογή έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς τα πρώτα VLAC δεν έχουν ακόμη παραδοθεί. Συνεπώς, η νέα παραγγελία δεν βασίζεται σε επιχειρησιακά δεδομένα από τη λειτουργία των πλοίων, αλλά στην έως τώρα αξιολόγηση του σχεδιασμού, των συστημάτων φορτίου, του εξοπλισμού και των παραγωγικών δυνατοτήτων του κινεζικού ναυπηγείου.

Για τη Hengli, η σχέση με τη Dynacom εξελίχθηκε σταδιακά σε δοκιμασία αυξανόμενης τεχνικής δυσκολίας. Ξεκίνησε με Kamsarmax χωρητικότητας περίπου 82.000 dwt, πέρασε στα μεγάλα δεξαμενόπλοια και πλέον επεκτείνεται στα εξειδικευμένα gas carriers. Το ναυπηγείο παρέδωσε το πρώτο του VLCC προς τη Dynacom, το ALIAKMON I, στις 24 Ιουνίου 2025, σηματοδοτώντας την επιστροφή του στην κατασκευή πολύ μεγάλων tankers μετά την αναδιάρθρωση και επανεκκίνηση των δραστηριοτήτων του.

Ακολούθησαν νέες αναθέσεις για Suezmax, VLCC και τελικά VLAC. Με αυτόν τον τρόπο, η Dynacom δημιούργησε στην Κίνα μια σημαντική ναυπηγική γραμμή που καλύπτει τρεις διαφορετικές αγορές: ξηρό φορτίο, μεταφορά αργού πετρελαίου και μεταφορά υγροποιημένων αερίων.

Η στροφή στα VLAC ανοίγει παράλληλα ένα νέο κεφάλαιο για τα ναυτιλιακά συμφέροντα του Γιώργου Προκοπίου. Ο όμιλος διαθέτει ήδη μακρά εμπειρία στη μεταφορά LNG, με σημαντικό μέρος των LNG carriers να έχει κατασκευαστεί σε νοτιοκορεατικά ναυπηγεία. Με τη Hengli δημιουργείται πλέον και κινεζικός ναυπηγικός άξονας για μεγάλα πλοία μεταφοράς αμμωνίας και LPG.

Τα πλοία των 93.000 κ.μ. αποκτούν ιδιαίτερη στρατηγική αξία λόγω της δυνατότητας μεταφοράς τόσο αμμωνίας όσο και LPG. Η ευελιξία αυτή περιορίζει το εμπορικό ρίσκο που συνεπάγεται η αποκλειστική εξάρτηση από την υπό διαμόρφωση αγορά της αμμωνίας. Η ανάπτυξη του θαλάσσιου εμπορίου αμμωνίας θα εξαρτηθεί τα επόμενα χρόνια από την πρόοδο των projects πράσινου και χαμηλών εκπομπών υδρογόνου, τη χρήση αμμωνίας στη βιομηχανία και στην ηλεκτροπαραγωγή, αλλά και από το εάν θα αποκτήσει ουσιαστικό ρόλο ως ναυτιλιακό καύσιμο. Μέχρι να αποκτήσει μεγαλύτερο βάθος αυτή η αγορά, η δυνατότητα απασχόλησης των πλοίων και στο LPG προσφέρει μεγαλύτερο εύρος εμπορικών επιλογών. Η νέα παραγγελία ενισχύει ταυτόχρονα θεαματικά τη θέση της Hengli στη συγκεκριμένη κατηγορία. Με βάση την καταμέτρηση που παρουσιάζει η Xinde Marine News, τα έξι επιπλέον πλοία της Dynacom ανεβάζουν σε 14 VLAC τις παραγγελίες που έχει εξασφαλίσει το κινεζικό ναυπηγείο μέσα στο 2026.

Συνολικά, περίπου 40 παραγγελίες πλοίων που συνδέονται με την αγορά των VLAC έχουν δημοσιοποιηθεί κατά τη διάρκεια του έτους. Από αυτές, 26 ή περίπου 65% έχουν κατευθυνθεί σε κινεζικά ναυπηγεία και 14 ή 35% σε νοτιοκορεατικά. Η ίδια η Xinde επισημαίνει πάντως ότι οι αριθμοί μπορεί να διαφοροποιούνται ανάλογα με τον τρόπο ταξινόμησης των πλοίων ως VLAC, VLGC, «Ammonia/LPG» ή «ammonia-ready». Για τη Dynacom, το νέο πακέτο αποτελεί ταυτόχρονα επένδυση σε δύο διαφορετικά στοιχήματα της παγκόσμιας ναυτιλίας: την παραδοσιακή αλλά ισχυρή αγορά των μεγάλων crude tankers και τη δυνητικά ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά μεταφοράς αμμωνίας. Για τη Hengli, από την άλλη πλευρά, η πρόκληση μεταφέρεται πλέον από το βιβλίο παραγγελιών στην παραγωγή. Το κινεζικό ναυπηγείο καλείται να μετατρέψει τον μεγάλο αριθμό συμβολαίων σε παραδόσεις εντός χρονοδιαγράμματος και με τις τεχνικές προδιαγραφές που απαιτούν τα μεγάλα gas carriers. Η νέα συμφωνία, πάντως, ανεβάζει τη συνεργασία με τη Dynacom σε ένα διαφορετικό επίπεδο: 50 πλοία και ένα χαρτοφυλάκιο που εκτείνεται από Kamsarmax μέχρι VLCC και VLAC, με το μεγαλύτερο μέρος του πλέον να βρίσκεται στις πιο κεφαλαιουχικές και τεχνολογικά απαιτητικές κατηγορίες της ναυπηγικής αγοράς.

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