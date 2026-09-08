Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Με ένα «μαξιλάρι» συμβασιοποιημένων εσόδων περίπου 730 εκατ. δολαρίων και χωρίς ουσιαστική έκθεση στη spot αγορά για το υπόλοιπο του 2026 και ολόκληρο το 2027, η Dynagas LNG Partners ενισχύει την ορατότητα των ταμειακών ροών της σε μια περίοδο έντονης μεταβλητότητας στην παγκόσμια αγορά LNG.

Η εταιρεία ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 16 εκατ. δολαρίων για το δεύτερο τρίμηνο του 2026, έναντι 13,7 εκατ. δολαρίων την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (adjusted EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 27,6 εκατ. δολάρια, ενώ ο βαθμός απασχόλησης του στόλου έφθασε το 96,2%.

Ακόμη ισχυρότερη είναι η εικόνα σε επίπεδο εξαμήνου. Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 33,4 εκατ. δολάρια, ενώ το προσαρμοσμένο EBITDA έφθασε τα 51,9 εκατ. δολάρια.

Πέρα από την κερδοφορία, το βασικό μήνυμα των αποτελεσμάτων βρίσκεται στο χαρτοφυλάκιο ναυλώσεων. Η Dynagas έχει εξασφαλίσει συμβασιοποιημένα έσοδα περίπου 730 εκατ. δολαρίων, με τη μέση υπολειπόμενη διάρκεια των ναυλώσεων να ανέρχεται σε 4,4 χρόνια.

Με βάση τα υφιστάμενα συμβόλαια, η κάλυψη των διαθέσιμων ημερών του στόλου φθάνει το 100% για το 2026 και το 2027, ενώ για το 2028 βρίσκεται ήδη στο 65%.

Πρακτικά, η εταιρεία έχει περιορίσει σημαντικά την έκθεσή της στις βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις των ναύλων. Αυτό αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα σε μια αγορά όπου οι εμπορικές ροές LNG επηρεάζονται ταυτόχρονα από τη γεωπολιτική ένταση, τις κυρώσεις και τις αλλαγές στους ενεργειακούς διαδρόμους.

Το «Clean Energy» και η βελτίωση των χρηματοοικονομικών εξόδων

Στην εικόνα του δεύτερου τριμήνου συνέβαλε και το LNG carrier «Clean Energy», το οποίο από τον Απρίλιο ξεκίνησε τη νέα του ναύλωση με τη Rio Grande LNG, με βελτιωμένους όρους ναύλωσης.

Παράλληλα, η Dynagas κατέγραψε σημαντική αποκλιμάκωση του χρηματοοικονομικού της κόστους. Τα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα υποχώρησαν κατά 26,9% σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, ενισχύοντας την τελική γραμμή της κερδοφορίας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει, ωστόσο, η τοποθέτηση της εταιρείας σχετικά με το νέο ευρωπαϊκό καθεστώς κυρώσεων και τις δύο υφιστάμενες ναυλώσεις της με τη Yamal Trade.

Η Dynagas εκτιμά ότι οι συγκεκριμένες συμβάσεις, στο μέτρο που αφορούν μεταφορές προς προορισμούς εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, καλύπτονται από την εξαίρεση που προβλέπεται για προϋπάρχοντα συμβόλαια («legacy contracts») στο νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Η παράμετρος αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς η σταδιακή αυστηροποίηση των ευρωπαϊκών περιορισμών στο ρωσικό LNG δημιουργεί ένα νέο κανονιστικό περιβάλλον για πλοιοκτήτες και ναυλωτές που συνδέονται με μακροχρόνιες συμβάσεις μεταφοράς.

Για τη Dynagas, επομένως, το ζήτημα δεν περιορίζεται μόνο στην πορεία της ναυλαγοράς. Η δυνατότητα απρόσκοπτης εκτέλεσης των μακροχρόνιων συμβολαίων της αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τη διατήρηση της ορατότητας που προσφέρει το backlog των 730 εκατ. δολαρίων.

Με πλήρη εμπορική κάλυψη για τα επόμενα δύο έτη, σημαντικό μέρος του 2028 ήδη εξασφαλισμένο και μέση διάρκεια συμβολαίων άνω των τεσσάρων ετών, η Dynagas μπαίνει στην επόμενη περίοδο έχοντας σε μεγάλο βαθμό μεταφέρει το βασικό της ρίσκο από τη διακύμανση των ναύλων στη γεωπολιτική και στο κανονιστικό πεδίο.

Διαβάστε ακόμη

Ακίνητα: Σε ποιους επιβάλλεται ο φόρος μεταβίβασης 15% – Τι άλλαξε μετά τις αντιδράσεις

Ελ. Επαγγελματίες: Οι 8 μειώσεις φόρων που έρχονται – Το προφίλ του συνεπούς επαγγελματία που γλιτώνει τεκμήρια

Νέα απειλή Τραμπ στον Καναδά: Στο στόχαστρο τα αεροσκάφη της Bombardier

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ