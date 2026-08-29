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Μια κίνηση που σε πρώτη ανάγνωση μοιάζει περισσότερο χρηματιστηριακή παρά ναυτιλιακή έκανε η EuroDry του Αριστείδη Πίττα. Αν όμως κοιτάξει κανείς τι ακριβώς προβλέπει η νέα κατάθεση στην αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το ενδιαφέρον βρίσκεται κυρίως στην επόμενη ημέρα.

Η εταιρεία κατέθεσε στις 27 Αυγούστου νέο Form F-3, δημιουργώντας τη δυνατότητα άντλησης έως 200 εκατ. δολαρίων στο μέλλον. Δεν πρόκειται για αύξηση κεφαλαίου που ξεκινά τώρα ούτε σημαίνει ότι η EuroDry σκοπεύει να σηκώσει ολόκληρο το ποσό. Πρόκειται περισσότερο για μια χρηματοδοτική «ομπρέλα», την οποία μπορεί να ανοίξει όταν και εφόσον παρουσιαστεί ο κατάλληλος λόγος.

Και ο λόγος αυτός μπορεί να είναι ναυτιλιακός.

Στα έγγραφα που κατατέθηκαν στην SEC, η EuroDry περιλαμβάνει μεταξύ των πιθανών χρήσεων των κεφαλαίων τις αγορές πλοίων και τις νέες επενδύσεις, μαζί με την αποπληρωμή χρέους και τις γενικότερες εταιρικές ανάγκες. Δεν αποκαλύπτει κάποιο συγκεκριμένο deal. Φροντίζει όμως να έχει διαθέσιμη τη χρηματοδοτική υποδομή ώστε, εάν βρεθεί ένα πλοίο ή μια επενδυτική ευκαιρία σε σωστή τιμή, να μπορεί να κινηθεί χωρίς μεγάλη καθυστέρηση.

Αυτό έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον επειδή η EuroDry δεν βρίσκεται σε φάση αναμονής. Διαθέτει σήμερα 11 bulk carriers, συνολικής χωρητικότητας 766.420 dwt, και περιμένει ακόμη τέσσερα νεότευκτα συνολικής χωρητικότητας περίπου 291.000 dwt, τα οποία θα παραδοθούν το 2027 και το 2028.

Με αυτά ο στόλος θα φθάσει τα 15 πλοία και περίπου 1,06 εκατ. dwt, επομένως η εταιρεία έχει ήδη δρομολογήσει μια σημαντική αύξηση της μεταφορικής της ικανότητας.

Παράλληλα, τακτοποιεί και την άλλη πλευρά του ισολογισμού. Έχει συμφωνήσει χρηματοδότηση έως 19 εκατ. δολαρίων από την Alpha Bank για το Ekaterini, ενώ έχει διαθέσει περίπου 5,8 εκατ. δολάρια για επαναγορές ιδίων μετοχών.

Το ερώτημα, συνεπώς, είναι τι ακολουθεί.

Τα 200 εκατ. δολάρια αποτελούν μεγάλο περιθώριο για μια εταιρεία του σημερινού μεγέθους της EuroDry. Δεν πρέπει να διαβάζονται ως προαναγγελία ότι ολόκληρο το ποσό θα πέσει στην αγορά πλοίων. Δείχνουν όμως ότι ο Πίττας θέλει να έχει επιλογές και ταχύτητα αντίδρασης, ακριβώς τη στιγμή που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη η ανανέωση του στόλου.

Η EuroDry έχει μπροστά της τις τέσσερις παραλαβές του 2027-2028. Με το νέο F-3, όμως, αποκτά τη δυνατότητα να μην περιμένει μέχρι τότε για την επόμενη κίνηση. Εάν εμφανιστούν ευκαιρίες στη secondhand αγορά ή στα ναυπηγεία, υπάρχει πλέον ένα πολύ μεγαλύτερο χρηματοδοτικό «οπλοστάσιο» διαθέσιμο.

Και αυτό είναι ίσως το πραγματικό νέο πίσω από μια κατά τα άλλα τυπική κατάθεση στην SEC: η EuroDry προετοιμάζεται ώστε, όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή, να μπορεί να κινηθεί γρήγορα.

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