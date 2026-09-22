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Σε νέα φάση ενίσχυσης περνά η ευρωπαϊκή ναυτική παρουσία στην Ερυθρά Θάλασσα, καθώς η επιδείνωση της κατάστασης ασφαλείας αναγκάζει τις Βρυξέλλες να ζητήσουν από τα κράτη-μέλη σημαντικά περισσότερα πολεμικά πλοία για την προστασία της εμπορικής ναυτιλίας.

Η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής Κάγια Κάλας δήλωσε στις 21 Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη ότι η EUNAVFOR ASPIDES χρειάζεται πλέον περισσότερα από δέκα πολεμικά πλοία προκειμένου να ανταποκριθεί στις αυξημένες απειλές στην Ερυθρά Θάλασσα. Σύμφωνα με το Reuters, η επιχείρηση διαθέτει αυτή τη στιγμή έξι πολεμικά πλοία, αριθμός που θεωρείται ανεπαρκής υπό τις νέες συνθήκες.

Η Κάλας έχει ήδη απευθυνθεί στις κυβερνήσεις των 27 κρατών-μελών ζητώντας ενίσχυση τόσο με ναυτικές όσο και με αεροπορικές δυνάμεις. Η αρχική επιχειρησιακή εκτίμηση προέβλεπε ότι απαιτούνταν τουλάχιστον δέκα πλοία, όμως, όπως υπογράμμισε, η κατάσταση έχει επιδεινωθεί περαιτέρω. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στην ανάγκη διάθεσης μέσων ικανών να προσφέρουν άμεση προστασία στα εμπορικά πλοία που διέρχονται από την περιοχή.

Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερο ελληνικό ενδιαφέρον, καθώς το επιχειρησιακό στρατηγείο της «Ασπίδες» βρίσκεται στη Λάρισα και η διοίκηση της αποστολής βρίσκεται στα χέρια του Έλληνα αντιναυάρχου Βασίλειου Γρυπάρη. Η ίδια η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης επιβεβαιώνει τον κεντρικό ρόλο του ελληνικού στρατηγείου και του Έλληνα διοικητή στη λειτουργία της επιχείρησης.

Το Συμβούλιο της ΕΕ έχει ήδη παρατείνει την εντολή της EUNAVFOR ASPIDES έως τις 28 Φεβρουαρίου 2027, διαθέτοντας παράλληλα σχεδόν 15 εκατ. ευρώ για την κάλυψη των κοινών εξόδων της αποστολής από την 1η Μαρτίου 2026 έως το τέλος της νέας περιόδου εντολής. Πρόκειται για αμιγώς αμυντική επιχείρηση, με αποστολή την προστασία της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας και των εμπορικών πλοίων στους κρίσιμους θαλάσσιους διαδρόμους.

Η πίεση για αύξηση των διαθέσιμων δυνάμεων συνδέεται άμεσα με τη νέα επιδείνωση της κατάστασης στην Υεμένη και στην Ερυθρά Θάλασσα. Οι Χούθι έχουν ενισχύσει σημαντικά τον έλεγχό τους κατά μήκος της δυτικής ακτής της Υεμένης, μεταφέροντας το επίκεντρο της απειλής ακόμη πιο κοντά στον στρατηγικό δίαυλο του Bab el-Mandeb. Το Reuters καταγράφει τις τελευταίες ημέρες νέες στρατιωτικές προωθήσεις των δυνάμεών τους, οι οποίες αυξάνουν την πίεση στις θαλάσσιες μεταφορές και στην ενεργειακή ασφάλεια της περιοχής.

Η Κάλας συνέδεσε ευθέως την επιδείνωση της ασφάλειας με τα οικονομικά και στρατηγικά συμφέροντα της Ευρώπης, επισημαίνοντας ότι οι αναταράξεις στη ναυσιπλοΐα έχουν ήδη επιπτώσεις στις αλυσίδες εφοδιασμού και στο διεθνές εμπόριο.

Η νέα ευρωπαϊκή κινητοποίηση δείχνει ότι η «Ασπίδες» περνά από τη φάση της περιορισμένης στρατιωτικής παρουσίας σε μία προσπάθεια σημαντικής διεύρυνσης των πραγματικών επιχειρησιακών δυνατοτήτων της. Και σε αυτή τη νέα φάση, η Ελλάδα βρίσκεται κυριολεκτικά στο κέντρο των εξελίξεων: από τη Λάρισα γίνεται ο επιχειρησιακός συντονισμός μιας αποστολής που καλείται πλέον να προστατεύσει έναν από τους πιο ευάλωτους και κρίσιμους θαλάσσιους εμπορικούς διαδρόμους του πλανήτη.

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