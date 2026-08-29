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Ένα νέο θαλάσσιο μποτιλιάρισμα έχει σχηματιστεί στις εκβολές του Δούναβη, καθώς έως και 70 πλοία περιμένουν κοντά στη διώρυγα Σουλίνα για να προσεγγίσουν τα ουκρανικά λιμάνια και να φορτώσουν σιτηρά.

Η ουρά αποτυπώνει τη μεταφορά της πίεσης από τη Μαύρη Θάλασσα προς τα λιμάνια. Οι επιθέσεις και οι σοβαρές διαταραχές στη λειτουργία των μεγάλων ουκρανικών τερματικών έχουν αναγκάσει εμπόρους και ναυλωτές να κατευθύνουν μεγαλύτερο μέρος των φορτίων προς το Ρένι και το Ισμαήλ. Η υποδομή του Δούναβη, όμως, δεν μπορεί να διαχειριστεί τις ποσότητες που περνούσαν από τα βαθιά λιμάνια της ευρύτερης Οδησσού.

Σύμφωνα με την ASAP Agri, στις 25 Αυγούστου περισσότερα από 50 πλοία περίμεναν να περάσουν από τη Σουλίνα, ενώ μόλις πέντε έως επτά κατευθύνονταν καθημερινά προς τα ουκρανικά λιμάνια. Παράγοντες της αγοράς ανεβάζουν τον συνολικό αριθμό των πλοίων στο αγκυροβόλιο περίπου στα 70 και υπολογίζουν ότι η πραγματική δυνατότητα διέλευσης ειδικά για την ουκρανική πλευρά δεν ξεπερνά σήμερα τα δύο έως τρία πλοία την ημέρα.

Το πρόβλημα δεν οφείλεται μόνο στην περιορισμένη χωρητικότητα της διώρυγας. Η έλλειψη πλοηγών, η προτεραιότητα που δίνεται σε καύσιμα και άλλα κρίσιμα φορτία, οι συναγερμοί για αεροπορικές επιθέσεις και οι καιρικές συνθήκες επιβραδύνουν ακόμη περισσότερο την κίνηση.

Κάθε ημέρα αναμονής μπορεί να επιβαρύνει το κόστος του πλοίου έως και κατά 8.000 δολάρια. Ο λογαριασμός περνά στα ναύλα και τελικά στην τιμή μεταφοράς των ουκρανικών σιτηρών.

Παρά τη στροφή προς τον Δούναβη, οι εξαγωγές παραμένουν χαμηλές. Από την 1η έως τις 21 Αυγούστου διακινήθηκαν περίπου 539.000 τόνοι, έναντι 1,73 εκατ. τόνων την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Η εικόνα δείχνει ότι ο ποτάμιος διάδρομος λειτουργεί ως αναγκαία εναλλακτική, όχι όμως ως πλήρες υποκατάστατο των λιμανιών της Μαύρης Θάλασσας.

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