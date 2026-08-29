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Στο ανώτατο επίπεδο κινδύνου, 5 στην κλίμακα των 5, παραμένουν τα εμπορικά πλοία που προσεγγίζουν το Νοβοροσίσκ και τα λιμάνια της περιοχής της Οδησσού, σύμφωνα με την ενημέρωση της EOS για τις 28 Αυγούστου. Η εταιρεία ανάλυσης κινδύνων συστήνει στις ναυτιλιακές που έχουν προγραμματίσει προσέγγιση στο Νοβοροσίσκ να την αναβάλουν, ενώ θεωρεί εξαιρετικά απίθανη μια ουσιαστική ανάκαμψη της θαλάσσιας κυκλοφορίας στη Μαύρη Θάλασσα μέσα στην επόμενη εβδομάδα.

Στο Νοβοροσίσκ, η ναυτική βάση πραγματοποίησε στις 27 Αυγούστου ασκήσεις στην περιοχή του λιμανιού, από τις 21:00 έως τις 23:00, τοπική ώρα. Το σενάριο αφορούσε την άμυνα απέναντι σε μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας και εναέρια drones, με χρήση πραγματικών πυρών πυροβολικού. Για τις 28 Αυγούστου είχαν επίσης επιβεβαιωθεί δύο περίοδοι ασκήσεων, από τις 11:00 έως τις 13:00 και από τις 21:00 έως τις 21:30.

Η αυξημένη επικινδυνότητα, πάντως, δεν πρέπει να συγχέεται με επιβεβαιωμένη νέα διακοπή λειτουργίας του πετρελαϊκού τερματικού CPC, που βρίσκεται περίπου 13 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του εμπορικού λιμανιού. Σύμφωνα με την EOS, έως την ενημέρωση της 28ης Αυγούστου δεν είχε υπάρξει νεότερη επίσημη ανακοίνωση από το Καζακστάν για προσωρινή αναστολή των εργασιών του. Παράλληλα, η υπεράκτια θέση φόρτωσης SPM-2 εξακολουθεί να βρίσκεται σε δοκιμές και δεν έχει ενταχθεί στην κανονική λειτουργία.

Για τον Σεπτέμβριο, οι προγραμματισμένες εξαγωγές μέσω CPC τοποθετούνται στο 1,5 εκατ. βαρέλια ημερησίως, με τη συντήρηση στο κοίτασμα Καρατσαγκανάκ του Καζακστάν να επηρεάζει τις διαθέσιμες ποσότητες. Το πρόγραμμα συντήρησης καταγράφεται και σε δημοσίευμα του Investing.com⁠ . Η EOS αποδίδει σε αυτό την υποχώρηση από τα 1,6 εκατ. βαρέλια ημερησίως και όχι στις πρόσφατες επιθέσεις στην περιοχή του τερματικού.

Την ίδια ώρα, στον Δούναβη παραμένει έντονη η συμφόρηση. Η διέλευση έχει περιοριστεί, σύμφωνα με την ενημέρωση, σε περίπου δύο έως τρία πλοία την ημέρα. Οι ελλείψεις πλοηγών, η προτεραιότητα που δίνεται σε συγκεκριμένα φορτία και οι διακοπές εργασιών λόγω αεροπορικών συναγερμών στα ουκρανικά παραδουνάβια λιμάνια επιβαρύνουν τις καθυστερήσεις.

Η EOS διευκρινίζει ότι δεν υπάρχει ένδειξη κλεισίματος του καναλιού της Σουλινά. Προειδοποιεί, ωστόσο, ότι οι διαχειριστές πλοίων πρέπει να υπολογίζουν σε καθυστερήσεις και ενδεχόμενες προσωρινές διακοπές της κυκλοφορίας, οι οποίες μπορεί να ανακοινώνονται με μικρό περιθώριο προειδοποίησης, για διάστημα έως περίπου έναν μήνα.

Για τις ναυτιλιακές, επομένως, το πρόβλημα δεν περιορίζεται στο εάν ένας δίαυλος παραμένει ανοικτός ή ένας τερματικός συνεχίζει να λειτουργεί. Είναι και το κατά πόσο μια προσέγγιση μπορεί να πραγματοποιηθεί με ασφάλεια και μέσα στον προγραμματισμένο χρόνο.

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