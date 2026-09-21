Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Σε συμφωνία για την απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της IYC προχώρησε η Peninsula Yachting, το νέο επενδυτικό όχημα της Peninsula Capital με αποκλειστική εστίαση στον ναυτιλιακό τομέα.

Η συναλλαγή σηματοδοτεί την έναρξη ενός νέου κύκλου ανάπτυξης για την IYC, έναν διεθνή όμιλο μεσιτείας και διαχείρισης πολυτελών σκαφών αναψυχής, με παρουσία και γραφεία στην Ευρώπη και την Αμερική. Το οικονομικό τίμημα και το ακριβές ποσοστό που απέκτησε η Peninsula Yachting δεν γνωστοποιήθηκαν.

Βασικός στόχος της επένδυσης είναι η επιτάχυνση της γεωγραφικής επέκτασης της IYC και η ενίσχυση της δυνατότητάς της να εξυπηρετεί πελάτες σε περισσότερες αγορές. Παράλληλα, η νέα κεφαλαιακή βάση αναμένεται να υποστηρίξει τόσο την οργανική ανάπτυξη όσο και πιθανές εξαγορές ή άλλες στρατηγικές συνεργασίες.

Στο επίκεντρο του σχεδιασμού βρίσκονται η διεύρυνση του υπό διαχείριση στόλου, η ενίσχυση των μεσιτικών δραστηριοτήτων και η περαιτέρω ανάπτυξη της διεθνούς παρουσίας του ομίλου. Η Peninsula Yachting, σύμφωνα με την ανακοίνωση, συμμερίζεται το όραμα της IYC για την πορεία της παγκόσμιας αγοράς πολυτελών σκαφών και τις φιλοδοξίες της εταιρείας για ανάπτυξη.

Οι υφιστάμενοι μέτοχοι της IYC παραμένουν στην εταιρεία και δηλώνουν πλήρως δεσμευμένοι στην ηγετική ομάδα και στη στρατηγική που έχει χαραχθεί. Παράλληλα, δεν προβλέπονται αλλαγές στη διοικητική δομή ή στην εταιρική κουλτούρα του ομίλου, στοιχείο που διασφαλίζει τη συνέχεια στη λειτουργία και στις σχέσεις με πελάτες και συνεργάτες.

«Αυτή είναι μια καθοριστική στιγμή για την IYC — όχι απλώς ένας οικονομικός σταθμός, αλλά ένα στρατηγικό ορόσημο», δήλωσε ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, Στέφανος Μακρυμίχαλος.

Όπως επισήμανε, οι νέοι επενδυτές συμμερίζονται την πεποίθηση της διοίκησης ότι οι σημαντικότερες ημέρες της IYC βρίσκονται μπροστά της. Πρόσθεσε ότι η εταιρεία, μαζί με τους υφιστάμενους μετόχους και το ανθρώπινο δυναμικό της, εισέρχεται στο επόμενο κεφάλαιο της πορείας της με ανανεωμένη δυναμική.

Από την πλευρά του, ο Global Managing Partner της IYC, Michel Χρυσικόπουλος, υπογράμμισε ότι η εταιρεία έχει κατακτήσει την εμπιστοσύνη ιδιοκτητών, πελατών και συνεργατών στις διεθνείς αγορές.

«Η επένδυση αυτή αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης σε όσα πρεσβεύει η IYC και, κυρίως, στην ομάδα μας», ανέφερε, διαβεβαιώνοντας ότι η προσήλωση στους ανθρώπους της εταιρείας και στο υψηλό επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών παραμένει αμετάβλητη.

Διαβάστε ακόμη

Τράπεζες: Στο κυνήγι νέων επενδυτών με στοίχημα την αναβάθμιση

Goldman Sachs: «Ταύρος» για το ελληνικό χρηματιστήριο – Στόχος οι 2.900 μονάδες

ΤτΕ: Πάνω από 13,5 δισ. οι τουριστικές εισπράξεις στο επτάμηνο – Αλμα 12%

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ