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Μια νέα γέφυρα μεταξύ Wall Street και Αθήνας ετοιμάζεται να δημιουργήσει ο Πέτρος Παππάς, δρομολογώντας την παράλληλη εισαγωγή της Star Bulk Carriers στo Euronext Athens.

Η κίνηση, την οποία αποκαλύπτει σήμερα το TradeWinds, δεν αλλάζει τη βασική χρηματιστηριακή ταυτότητα της Star Bulk. Η εταιρεία θα παραμείνει εισηγμένη στον Nasdaq, αλλά σχεδιάζει να αποκτήσει ταυτόχρονα παρουσία και στην ελληνική αγορά, δίνοντας τη δυνατότητα σε ένα ευρύτερο επενδυτικό κοινό στην Ελλάδα και την Ευρώπη να αποκτήσει πρόσβαση στη μετοχή της.

Δεν πρόκειται για δημόσια εγγραφή ούτε, τουλάχιστον με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα, για κίνηση άντλησης νέων κεφαλαίων. Η ουσία βρίσκεται αλλού: μία από τις μεγαλύτερες εισηγμένες ναυτιλιακές εταιρείες ελληνικών συμφερόντων επιλέγει να προσθέσει την Αθήνα δίπλα στη Νέα Υόρκη.

Το μέγεθος της Star Bulk δίνει διαφορετικές διαστάσεις στην κίνηση. Ο όμιλος του Πέτρου Παππά αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους παίκτες παγκοσμίως στη μεταφορά ξηρού φορτίου, με στόλο που καλύπτει σχεδόν όλες τις βασικές κατηγορίες bulk carriers και συνολική μεταφορική ικανότητα που κινείται κοντά στα 14 εκατ. dwt.

Στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2026 η εταιρεία εμφάνιζε ενεργητικό περίπου 3,85 δισ. δολαρίων και ίδια κεφάλαια 2,51 δισ. δολαρίων, στοιχεία που αποτυπώνουν την οικονομική της κλίμακα και εξηγούν γιατί η πιθανή παρουσία της στην Αθήνα έχει ιδιαίτερη βαρύτητα για την εγχώρια αγορά.

Η Star Bulk, πάντως, δεν έρχεται σε αχαρτογράφητα νερά. Τον περασμένο Ιούνιο είχε προηγηθεί η Safe Bulkers του Πόλυ Χατζηιωάννου, η οποία έκανε το αντίστοιχο βήμα με παράλληλη εισαγωγή στην Euronext Athens, διατηρώντας παράλληλα τη χρηματιστηριακή της παρουσία στη Νέα Υόρκη.

Οι δύο κινήσεις μέσα σε διάστημα λίγων μηνών δύσκολα περνούν απαρατήρητες. Για πολλά χρόνια οι εισηγμένες ναυτιλιακές ελληνικών συμφερόντων είχαν στραμμένο σχεδόν αποκλειστικά το βλέμμα προς τη Wall Street, όπου βρήκαν μεγαλύτερο βάθος αγοράς, εξειδικευμένους ναυτιλιακούς επενδυτές και ευκολότερη πρόσβαση σε κεφάλαια. Η Αθήνα δεν μπορεί να υποκαταστήσει τη Νέα Υόρκη και αυτό δεν φαίνεται να είναι το ζητούμενο. Μπορεί όμως να λειτουργήσει ως δεύτερη αγορά, ιδιαίτερα για εταιρείες που διαθέτουν ισχυρή ελληνική ταυτότητα, διοίκηση και επιχειρηματική βάση στην Ελλάδα.

Για την ελληνική κεφαλαιαγορά, το ενδιαφέρον βρίσκεται ακριβώς εκεί. Μετά τη Safe Bulkers, η ενδεχόμενη προσθήκη μιας εταιρείας του μεγέθους της Star Bulk ενισχύει την προσπάθεια να αποκτήσει η Αθήνα μεγαλύτερη έκθεση σε έναν κλάδο στον οποίο η Ελλάδα κατέχει παγκόσμια πρωταγωνιστική θέση, αλλά επί δεκαετίες είχε περιορισμένη παρουσία στο δικό της χρηματιστηριακό ταμπλό.

Το επόμενο ερώτημα είναι εάν πρόκειται για δύο μεμονωμένες περιπτώσεις ή για την αρχή μιας ευρύτερης τάσης. Στη Wall Street παραμένει ένας σημαντικός αριθμός εισηγμένων ναυτιλιακών ελληνικών συμφερόντων. Εάν κάποιες από αυτές ακολουθήσουν τον ίδιο δρόμο, η κίνηση Παππά θα αποκτήσει πολύ μεγαλύτερη σημασία από μια απλή δεύτερη εισαγωγή μετοχής. Προς το παρόν, ένα πράγμα γίνεται σαφές: μετά τον Πόλυ Χατζηιωάννου, ένας ακόμη ισχυρός Έλληνας πλοιοκτήτης κοιτάζει ξανά προς την Αθήνα, χωρίς να γυρίζει την πλάτη στη Νέα Υόρκη.

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