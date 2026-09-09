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Τις επιπτώσεις που έχουν οι αποφάσεις για τη ναυτιλία στις τιμές της ενέργειας, των προϊόντων και των τροφίμων και, κατ’ επέκταση, στην καθημερινότητα των ευρωπαϊκών οικογενειών, ανέδειξε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, κατά την 9η Τριμερή Συνάντηση των αρμόδιων για τη ναυτιλία Υπουργών Κύπρου – Ελλάδας – Μάλτας, με τη συμμετοχή της Ιταλίας, στη Λεμεσό.

Όπως τόνισε, η διακήρυξη που υπέγραψαν οι τέσσερις χώρες επισφραγίζει μια κοινή προσπάθεια για τη στήριξη της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής ναυτιλίας, με γνώμονα την προστασία των πολιτών και των οικονομιών των χωρών τους, μέσω της προώθησης ρεαλιστικών, διεθνώς εφαρμόσιμων και οικονομικά αποδοτικών μέτρων που θα διασφαλίζουν τη μέγιστη δυνατή κοινή αποδοχή, στο πλαίσιο των σχετικών κρίσιμων διαπραγματεύσεων στον ΙΜΟ και στην ΕΕ.

Στην κοινή Συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε, ο κ. Κικίλιας δήλωσε: «Είναι πολύ σημαντικό για εμάς, μετά από μια διαδρομή συνεχών προσπαθειών, να ενώσουμε τις φωνές μας σε ό,τι έχει να κάνει με την ευρωπαϊκή ναυτιλία, που άπτεται άμεσα της ευρωπαϊκής οικονομίας». Όπως υπογράμμισε, το 90% του παγκόσμιου εμπορίου γίνεται διά θαλάσσης και η ανταγωνιστικότητα της ναυτιλίας συνδέεται άμεσα με την ευρωπαϊκή και παγκόσμια οικονομία, καθώς το εμπόριο που μεταφέρεται διά θαλάσσης επηρεάζει τις τιμές της ενέργειας, των προϊόντων και των τροφίμων.

Ο Υπουργός επισήμανε ότι η τεράστια αστάθεια, τα προβλήματα, οι πόλεμοι και οι αναφλέξεις στις γύρω περιοχές δημιουργούν πρόσθετες δυσκολίες για την παγκόσμια ναυτιλία. Οι προκλήσεις αυτές, πρόσθεσε, «θα πρέπει να μας οδηγήσουν σε μια πολύ συνετή, ρεαλιστική, ουσιαστική πολιτική, έτσι ώστε να μπορέσουμε να επιτελέσουμε το καθήκον μας».

Στο πλαίσιο αυτό, τόνισε ότι το καθήκον της Ευρώπης δεν περιορίζεται στις βραχυπρόθεσμες πολιτικές για την καθημερινότητα των πολιτών, αλλά περιλαμβάνει και τον μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. «Να σχεδιαστεί ένα τέτοιο πλάνο για την ευρωπαϊκή ναυτιλία, έτσι ώστε η Ευρώπη να είναι πρωταγωνιστής και στο κομμάτι της ναυτιλίας και στο κομμάτι της ενέργειας και στο κομμάτι της ναυπήγησης πλοίων και των ναυπηγείων και στο κομμάτι των λιμανιών μας και των υποδομών των λιμενικών», σημείωσε.

Κλείνοντας, χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα ιδιαίτερα σημαντική και εξέφρασε την πεποίθηση ότι και άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συνταχθούν με την κοινή προσπάθεια. «Έχω την πεποίθηση ότι κι άλλες χώρες, μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα έρθουν και θα συνταχθούν με τον ρεαλισμό και την κοινή λογική», ανέφερε, καταλήγοντας ότι πρόκειται για «μια εποχή που πρέπει να προστατεύσουμε τους λαούς μας και τις οικονομίες μας».

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