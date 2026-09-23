Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Οι προοπτικές περαιτέρω ενίσχυσης της συνεργασίας Ελλάδας -Ισραήλ στη ναυτιλία και πιο συγκεκριμένα στους τομείς της οικονομίας και της περιφερειακής ασφάλειας βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε σήμερα ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, με τη νέα Πρέσβη του Ισραήλ στην Ελλάδα, Πνινάτ Γιανάι (Pninat Yanay).

Ο κ. Κικίλιας εξέφρασε ιδιαίτερη χαρά για το γεγονός ότι το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ήταν το πρώτο υπουργείο που επισκέφθηκε επισήμως η νέα Πρέσβης μετά την ανάληψη των καθηκόντων της, υποδεχόμενος την κ. Γιανάι και ευχόμενος καλή επιτυχία στη θητεία της.

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκε και ο Οικονομικός Διάδρομος Ινδίας – Μέσης Ανατολής – Ευρώπης (IMEC), με τον κ. Κικίλια να αναφέρεται στις δυνατότητες που μπορεί να δημιουργήσει για την ελληνική ναυτιλία και τα λιμάνια της χώρας.

Ο Υπουργός χαρακτήρισε ισχυρούς τους δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών, τονίζοντας ότι οι σχέσεις Ελλάδας και Ισραήλ βρίσκονται «σε πολύ υψηλό επίπεδο», ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την περιφερειακή ασφάλεια, αλλά και την οικονομία, τον τουρισμό και τη ναυτιλία.

Αναφερόμενος στον IMEC, έκανε λόγο για ένα «πολύ φιλόδοξο σχέδιο» και έναν νέο εναλλακτικό εμπορικό δρόμο με αφετηρία την Ινδία. «Ευχόμαστε να περάσει από το Ισραήλ, μετά από τα ελληνικά λιμάνια και να φτάσει στην ακτή του Ατλαντικού», σημείωσε, προσθέτοντας ότι ένας τέτοιος διάδρομος μπορεί να δώσει νέα δυναμική στη ναυτιλία, στη διακίνηση εμπορευμάτων και συνολικά στην οικονομία.

Από την πλευρά της, η κα. Γιανάι στάθηκε στις δυνατότητες συνεργασίας που δημιουργούνται από τα διαφορετικά πλεονεκτήματα των δύο χωρών. Όπως ανέφερε, «η Ελλάδα αποτελεί παγκόσμια δύναμη στη ναυτιλία και στην αναπτυσσόμενη γαλάζια οικονομία», την ώρα που το Ισραήλ αποτελεί κόμβο καινοτομίας και τεχνολογίας. Στο πλαίσιο αυτό, εκτίμησε ότι υπάρχουν σημαντικές ευκαιρίες για την ανάπτυξη νέων συνεργασιών μεταξύ των δύο πλευρών.

Η Πρέσβης αναφέρθηκε επίσης στη μακρόχρονη φιλία μεταξύ των δύο χωρών, σημειώνοντας ότι το κράτος του Ισραήλ εκτιμά ιδιαίτερα τη διαχρονική του στάση και τη στήριξή του. Ταυτόχρονα, αναφέρθηκε ειδικά στη θητεία του Βασίλη Κικίλια στο Υπουργείο Τουρισμού, λέγοντας ότι είχε κατανοήσει τις ομοιότητες μεταξύ των δύο λαών και είχε επενδύσει στην περαιτέρω προσέγγισή τους. Παράλληλα, σημείωσε ότι η «γέφυρα» που έχει δημιουργηθεί μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ έχει ενισχυθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια.

Τέλος, υπογράμμισε ότι σήμερα μεγάλος αριθμός Ισραηλινών επισκέπτεται την Ελλάδα και αγαπά τη χώρα, εκτιμώντας ότι αυτή η στενή ανθρώπινη σχέση μπορεί να αποτελέσει βάση τόσο για νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες όσο και για τη δημιουργία ακόμη περισσότερων δεσμών μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ.

Διαβάστε ακόμη

Εφορία: Νέα σενάρια για τις εκπτώσεις με ηλεκτρονικές πληρωμές

Η ιστορική κατοικία Μεταξά στον Πειραιά γίνεται ξενοδοχείο

Ιδιωτικό terminal: H νέα First Class των αεροδρομίων

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ