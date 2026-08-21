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Με ακόμη 220 εκατ. δολάρια να κατευθύνονται σε νεότευκτα δεξαμενόπλοια, ο Κρίτων Λεντούδης ανεβάζει εκ νέου τον επενδυτικό πήχη της Evalend Shipping και ενισχύει την παρουσία του ομίλου στην αγορά των product tankers.

Η τελευταία κίνηση αφορά τέσσερα LR1, τα οποία προστίθενται στο ήδη εκτεταμένο ναυπηγικό πρόγραμμα της εταιρείας στην Ασία. Για την κατασκευή τους η Evalend επιλέγει ξανά την Yangzijiang Shipbuilding, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή παρουσία της στα κινεζικά ναυπηγεία.

Με συνολικό τίμημα που τοποθετείται κοντά στα 220 εκατ. δολάρια, η επένδυση αντιστοιχεί σε περίπου 55 εκατ. δολάρια για κάθε πλοίο. Πρόκειται για ακόμη μία σημαντική τοποθέτηση κεφαλαίων από τον ελληνικό όμιλο σε σύγχρονο tonnage και όχι για μια αποσπασματική προσθήκη στον στόλο.

Η επιλογή των LR1 έχει τη δική της σημασία. Τα συγκεκριμένα product tankers προσφέρουν μεγαλύτερη μεταφορική ικανότητα από τα MR, διατηρώντας παράλληλα την ευελιξία που απαιτεί η αγορά των καθαρών και άλλων πετρελαϊκών προϊόντων. Σε μια περίοδο κατά την οποία οι εμπορικές διαδρομές έχουν επιμηκυνθεί και οι τόνοι φορτίου καλούνται συχνά να διανύσουν μεγαλύτερες αποστάσεις, αυτή η κατηγορία πλοίων αποκτά μεγαλύτερο ενδιαφέρον.

Η νέα παραγγελία εντάσσεται παράλληλα σε μια ευρύτερη τάση που έχει γίνει ιδιαίτερα εμφανής στην ελληνική ναυτιλία. Ισχυροί όμιλοι αξιοποιούν τη σημερινή συγκυρία με δύο τρόπους: από τη μία επενδύουν σε νεότευκτα tankers και από την άλλη εξετάζουν πωλήσεις παλαιότερων πλοίων, καθώς οι τιμές στη second-hand αγορά εξακολουθούν να βρίσκονται σε ελκυστικά επίπεδα.

Για την Evalend, η τετράδα των LR1 μεγαλώνει ακόμη περισσότερο το αποτύπωμά της στα tankers και δείχνει ότι ο Κρίτων Λεντούδης συνεχίζει να «χτίζει» στόλο με ορίζοντα την επόμενη ημέρα της αγοράς.

Το νέο deal των 220 εκατ. δολαρίων αποτελεί έτσι ένα ακόμη κομμάτι ενός πολύ μεγαλύτερου επενδυτικού παζλ: περισσότερα σύγχρονα πλοία, ισχυρότερη θέση στα product tankers και σταθερή παρουσία της Evalend στο μεγάλο ελληνικό κύμα παραγγελιών που βρίσκεται σε εξέλιξη στα ασιατικά ναυπηγεία.

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