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Ισχυρό οικονομικό αποτύπωμα αφήνει η κρουαζιέρα στην Κέρκυρα, με το νέο τέλος κρουαζιέρας να έχει αποφέρει στον Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων συνολικά 1,418 εκατ. ευρώ μέσα στους πρώτους 13 μήνες εφαρμογής του μέτρου.

Τα στοιχεία παρουσίασε ο υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και βουλευτής Κέρκυρας Στέφανος Γκίκας, σε μια περίοδο κατά την οποία η κρουαζιέρα εξακολουθεί να καταγράφει υψηλή δραστηριότητα τόσο στο νησί όσο και συνολικά στα ελληνικά λιμάνια.

660.000 επιβάτες στην Κέρκυρα

Μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου 2026, στο λιμάνι της Κέρκυρας είχαν πραγματοποιηθεί 352 προσεγγίσεις κρουαζιερόπλοιων, μεταφέροντας περίπου 660.000 επιβάτες.

Από αυτή την κίνηση προέκυψαν συνολικά 2,634 εκατ. ευρώ από το τέλος κρουαζιέρας. Το ποσό που αναλογεί για το 2026 στον Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων φθάνει τις 878.000 ευρώ.

Μαζί με τις 540.000 ευρώ που αντιστοιχούν στο 2025, οι πόροι που κατευθύνονται στον Δήμο από τις 21 Ιουλίου 2025 έως την 1η Σεπτεμβρίου 2026 ανέρχονται πλέον σε 1,418 εκατ. ευρώ.

Η σημασία του συγκεκριμένου εσόδου είναι ιδιαίτερη για έναν προορισμό όπως η Κέρκυρα, καθώς η αυξημένη κίνηση κρουαζιερόπλοιων και επισκεπτών ενισχύει την τοπική αγορά, αλλά ταυτόχρονα αυξάνει τις απαιτήσεις για υποδομές, καθαριότητα, μετακινήσεις και τη συνολική λειτουργία της πόλης.

Ο Στέφανος Γκίκας επισήμανε ακριβώς αυτή τη διάσταση, σημειώνοντας ότι η υψηλή επισκεψιμότητα δημιουργεί σημαντικά οφέλη για την τοπική οικονομία, αλλά και «αυξημένες ανάγκες για τις υποδομές και την καθημερινή λειτουργία της πόλης και του νησιού».

Όπως τόνισε, η επιστροφή μέρους των εσόδων του τέλους κρουαζιέρας στους δήμους αποτελεί «ένα σημαντικό και δίκαιο μέτρο», καθώς οι συγκεκριμένοι πόροι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ενίσχυση των υποδομών και την αντιμετώπιση των πιέσεων που προκαλεί η αυξημένη τουριστική κίνηση.

4,7 εκατ. επιβάτες στα ελληνικά λιμάνια

Η εικόνα της Κέρκυρας εντάσσεται σε μια ευρύτερα ισχυρή χρονιά για την ελληνική κρουαζιέρα. Στο πρώτο οκτάμηνο του 2026 και έως την 1η Σεπτεμβρίου καταγράφηκαν στα ελληνικά λιμάνια 3.580 προσεγγίσεις κρουαζιερόπλοιων και 4,708 εκατ. επιβάτες.

Τα συνολικά έσοδα από το τέλος κρουαζιέρας στο ίδιο διάστημα ανήλθαν σε 36,4 εκατ. ευρώ, αναδεικνύοντας πλέον το τέλος όχι μόνο ως εργαλείο διαχείρισης των τουριστικών ροών, αλλά και ως πηγή άμεσης χρηματοδότησης για τις τοπικές κοινωνίες που δέχονται τον μεγαλύτερο όγκο επισκεπτών.

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