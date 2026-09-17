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Σε μια περίοδο κατά την οποία η κρουαζιέρα καλείται να συνδυάσει την ανάπτυξη με αυστηρότερες περιβαλλοντικές απαιτήσεις, ο παγκόσμιος στόλος περνά σταδιακά σε μια νέα τεχνολογική φάση. Η εικόνα που προκύπτει από την ετήσια Έκθεση Περιβαλλοντικών Τεχνολογιών και Πρακτικών (ETP) της Cruise Lines International Association (CLIA) δείχνει ότι οι επενδύσεις δεν περιορίζονται πλέον σε μεμονωμένα πιλοτικά προγράμματα, αλλά επεκτείνονται σε καύσιμα, κινητήρες, ηλεκτροδότηση από τη στεριά, διαχείριση νερού και λυμάτων και ενεργειακή αποδοτικότητα. Η έκθεση καλύπτει περισσότερο από το 90% της παγκόσμιας επιβατικής χωρητικότητας κρουαζιέρας.

Το μέγεθος της αγοράς εξηγεί και την κλίμακα των επενδύσεων. Έως τον Αύγουστο του 2026, οι 45 εταιρείες κρουαζιέρας που είναι μέλη της CLIA διέθεταν συνολικά 327 πλοία και περίπου 692.000 κλίνες. Η ίδια η ανάλυση ETP αφορά 297 κρουαζιερόπλοια που βρίσκονταν σε λειτουργία έως το 2025 και αντιπροσωπεύουν το 98% της παγκόσμιας χωρητικότητας των μελών της Ένωσης.

Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές καταγράφεται στα καύσιμα. Το 2019 το βαρύ μαζούτ (HFO) αντιπροσώπευε το 74,2% της δηλωθείσας χρήσης καυσίμων από τα επιβατηγά κρουαζιερόπλοια. Το 2024 το ποσοστό είχε περιοριστεί στο 60,6%, ενώ τα καύσιμα εκτός HFO αύξησαν το μερίδιό τους από 25,8% σε 39,4%.

Παράλληλα, η χρήση καυσίμων χαμηλότερων εκπομπών, όπως το LNG και άλλοι τύποι ναυτιλιακών καυσίμων, ενισχύεται, με την CLIA να καταγράφει για το 2025 ποσοστό 40,3% καυσίμων εκτός HFO στον στόλο των εταιρειών-μελών.

Η επόμενη μεγάλη αλλαγή αφορά τους κινητήρες πολλαπλών καυσίμων (multi-fuel engines). Από μόλις ένα κρουαζιερόπλοιο το 2018, ο αριθμός των πλοίων με τη συγκεκριμένη τεχνολογία έχει αυξηθεί στα 30, ενώ εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 56 έως το τέλος του 2030 και τα 69 έως το 2039.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η δυνατότητα αυτών των κινητήρων να υποστηρίξουν στο μέλλον καύσιμα μηδενικών ή σχεδόν μηδενικών εκπομπών, εφόσον αυτά καταστούν διαθέσιμα σε εμπορική κλίμακα.

Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα της τεχνολογικής μετάβασης, όμως, είναι η ηλεκτροδότηση από τη στεριά (Onshore Power Supply – OPS). Η τεχνολογία επιτρέπει στα κρουαζιερόπλοια να σβήνουν τις μηχανές τους κατά τον ελλιμενισμό και να τροφοδοτούνται από το ηλεκτρικό δίκτυο.

Ο αριθμός των πλοίων που διαθέτουν δυνατότητα σύνδεσης με OPS αυξήθηκε από 55 το 2018 σε 193 σήμερα, δηλαδή στο 65% του στόλου και στο 72,5% της δηλωθείσας χωρητικότητας.

Έως το 2039, η CLIA εκτιμά ότι 279 πλοία θα μπορούν να συνδέονται με ηλεκτρική ενέργεια από τη στεριά, καλύπτοντας το 74% του στόλου και το 82% της χωρητικότητας.

Ωστόσο, η μεγαλύτερη πρόκληση βρίσκεται πλέον στις λιμενικές υποδομές. Παρότι οι εταιρείες επενδύουν στον εξοπλισμό των πλοίων, μόλις 40 λιμένες παγκοσμίως διαθέτουν σήμερα τουλάχιστον μία θέση ελλιμενισμού με υποδομή OPS.

Για την Ευρώπη, οι απαιτήσεις αναμένεται να αυξηθούν, καθώς στο πλαίσιο του Fit for 55 οι βασικοί ευρωπαϊκοί λιμένες θα πρέπει έως το 2030 να διαθέτουν υποδομές ηλεκτροδότησης πλοίων.

Πρόοδος καταγράφεται και στη μείωση των οξειδίων του αζώτου (NOx). Τα συστήματα Selective Catalytic Reduction (SCR), που επιτρέπουν τη συμμόρφωση με τα πρότυπα IMO Tier III, έχουν αυξηθεί από επτά πλοία το 2018 σε 96 κρουαζιερόπλοια το 2026.

Σημαντική βελτίωση υπάρχει επίσης στη διαχείριση νερού. Συνολικά 293 πλοία, δηλαδή το 98,7% όσων υπέβαλαν στοιχεία, μπορούν να παράγουν πόσιμο νερό εν πλω, ενώ 218 πλοία μπορούν θεωρητικά να καλύψουν το σύνολο των αναγκών τους.

Ανάλογη είναι η εικόνα στα λύματα, καθώς όλα τα κρουαζιερόπλοια των εταιρειών-μελών διαθέτουν συστήματα επεξεργασίας, ενώ 249 πλοία διαθέτουν προηγμένα συστήματα AWTS.

Στον τομέα των αποβλήτων, οι νέες τεχνολογίες κερδίζουν έδαφος. Οι μικροβιακοί χωνευτές τροφίμων χρησιμοποιούνται ήδη σε 137 πλοία, ενώ συστήματα αεριοποίησης που μετατρέπουν απόβλητα σε ενέργεια λειτουργούν σε επτά πλοία.

Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι η πράσινη μετάβαση της κρουαζιέρας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, όμως η επιτυχία της δεν εξαρτάται μόνο από τις εταιρείες. Η διαθεσιμότητα καυσίμων χαμηλών εκπομπών, οι υποδομές ανεφοδιασμού, η ανάπτυξη πράσινης ενέργειας και η προσαρμογή των λιμένων θα καθορίσουν την ταχύτητα με την οποία ο κλάδος θα περάσει στη νέα εποχή.

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