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Ισχυρότερο αποτύπωμα στα μεγάλα αμυντικά ναυπηγικά προγράμματα της Αυστραλίας αποκτά ο Lloyd’s Register (LR), εξασφαλίζοντας συμβόλαιο ύψους 11 εκατ. δολαρίων Αυστραλίας, περίπου 7,2 εκατ. δολαρίων ΗΠΑ, από την Austal Defence Australia (ADA). Το συμβόλαιο αφορά στην παροχή υπηρεσιών ναυτικής κλάσης και πιστοποίησης για το πρόγραμμα κατασκευής 18 αποβατικών σκαφών Landing Craft Medium (LCM), τα οποία προορίζονται για τον αυστραλιανό στρατό.

Πρόκειται για μέρος μιας πολύ μεγαλύτερης επένδυσης στην εγχώρια αμυντική ναυπηγική βιομηχανία. Η Austal Defence Australia υλοποιεί, στο πλαίσιο της Strategic Shipbuilding Agreement, το πρόγραμμα σχεδιασμού και κατασκευής των 18 σκαφών, συνολικής αξίας άνω των 1,029 δισ. δολαρίων Αυστραλίας.

Ο Lloyd’s Register θα παρακολουθεί το πρόγραμμα από τη φάση της κατασκευής έως και την παράδοση των πλοίων, ελέγχοντας ότι οι εργασίες, οι διαδικασίες ποιότητας και οι τεχνικές προδιαγραφές ανταποκρίνονται στα συμφωνημένα πρότυπα.

Για τον σκοπό αυτό, στελέχη του νηογνώμονα θα βρίσκονται μόνιμα στο ναυπηγείο Henderson στη Δυτική Αυστραλία καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

Η συμφωνία ενισχύει περαιτέρω την παρουσία του LR στον ταχέως αναπτυσσόμενο τομέα των αυστραλιανών πολεμικών ναυπηγήσεων. Ο νηογνώμονας έχει ήδη συμμετοχή σε σημαντικά αμυντικά projects της χώρας, μεταξύ των οποίων το πρόγραμμα των φρεγατών Hunter Class, καθώς και σε άλλα προγράμματα νέων κατασκευών και υποστήριξης πλοίων στην ευρύτερη περιοχή.

Ο Steve McDowall, Director Naval Business Australasia του Lloyd’s Register, υπογράμμισε ότι η Αυστραλία πραγματοποιεί μια σημαντική, μακροπρόθεσμη επένδυση στην ανάπτυξη μιας εγχώριας και συνεχούς ναυπηγικής ικανότητας για τις ένοπλες δυνάμεις.

«Πλατφόρμες όπως τα Landing Craft Medium είναι κρίσιμες για αυτή τη φιλοδοξία», ανέφερε, προσθέτοντας ότι ο LR θα παρέχει ανεξάρτητη ταξινόμηση και διασφάλιση σε όλη τη διάρκεια της κατασκευής, με στόχο τα σκάφη να παραδοθούν «με ασφάλεια, αποτελεσματικότητα και σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα».Όπως σημείωσε ο ίδιος, η νέα ανάθεση αποτελεί συνέχεια της μακροχρόνιας συνεργασίας μεταξύ Lloyd’s Register και Austal, αλλά ταυτόχρονα καταδεικνύει τη βαρύτητα που αποκτά η ανεξάρτητη τεχνική πιστοποίηση καθώς τα σύγχρονα ναυτικά και αμυντικά προγράμματα γίνονται ολοένα πιο σύνθετα.

Από την πλευρά του, ο David Lloyd, Vice President Naval and Government Business του Lloyd’s Register, χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντικό το πρόγραμμα των Landing Craft Medium για τον αυστραλιανό στρατό, τονίζοντας ότι ο νηογνώμονας θα αξιοποιήσει το σύνολο της τεχνογνωσίας του στον ναυτικό τομέα για να υποστηρίξει την επιτυχή υλοποίησή του. Στη σημασία της συνεργασίας στάθηκε και ο Gavin Stewart, Executive General Manager της Austal Defence Australia. «Καλωσορίζουμε τη συνέχιση της μακροχρόνιας σχέσης μας με τον Lloyd’s Register σε αυτό το σημαντικό πρόγραμμα», δήλωσε, επισημαίνοντας ότι η ανεξάρτητη ταξινόμηση παρέχει ουσιαστική διασφάλιση σε όλα τα στάδια της κατασκευής και στηρίζει τον στόχο της Austal να παραδώσει στον αυστραλιανό στρατό δυνατότητες υψηλών προδιαγραφών. Το πρόγραμμα των 18 LCM εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια της Αυστραλίας να ενισχύσει τη στρατηγική αυτονομία της στον αμυντικό ναυπηγικό τομέα, διατηρώντας μεγαλύτερο μέρος της κατασκευής, της τεχνογνωσίας και της τεχνικής υποστήριξης εντός της χώρας.

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