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Μια νέα γενιά μεγαλύτερων LNG carriers, χωρητικότητας 200.000 κυβικών μέτρων, μπορεί να αποτελέσει το επόμενο βήμα στην ανανέωση του παγκόσμιου στόλου μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου, προσφέροντας περισσότερη μεταφορική ικανότητα ανά ταξίδι και χαμηλότερο κόστος χωρίς να απαιτείται εκτεταμένη αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών.

Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα νέας μελέτης του Lloyd’s Register (LR), η οποία εξετάζει κατά πόσο η αγορά μπορεί να κινηθεί πέρα από το μέγεθος των περίπου 174.000 κυβικών μέτρων, που έχει εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς για τα σύγχρονα LNG carriers.

Η ανάλυση της LR Advisory εκπονήθηκε για την GTT και παρουσιάστηκε στο Gastech 2026, εξετάζοντας τόσο την τεχνική συμβατότητα πλοίων των 200.000 κυβικών μέτρων με τα σημερινά τερματικά LNG όσο και την εμπορική τους απόδοση σε αντιπροσωπευτικές διαδρομές του Ατλαντικού και του Ειρηνικού.

Το σημαντικότερο εύρημα είναι ότι το μεγαλύτερο μέγεθος δεν περιορίζει δραστικά την εμπορική ευελιξία του πλοίου. Σύμφωνα με τη μελέτη, 88 τερματικά LNG παγκοσμίως μπορούν να εξυπηρετήσουν πλοία των 200.000 κυβικών μέτρων, έναντι 97 τερματικών για ένα συμβατικό LNG carrier χωρητικότητας 174.000 κυβικών μέτρων. Η διαφορά περιορίζεται επομένως σε μόλις εννέα τερματικά, ενώ στο δίκτυο που παραμένει προσβάσιμο περιλαμβάνονται πολλά από τα μεγαλύτερα κέντρα διακίνησης LNG διεθνώς. Οι σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Ασία και τον Ειρηνικό, στην Ευρώπη, στη Βόρεια Αμερική και στη Μέση Ανατολή εμφανίζονται, σύμφωνα με την LR, σε μεγάλο βαθμό έτοιμες να υποδεχθούν τα μεγαλύτερα πλοία.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και η τεχνική πλευρά της ανάλυσης. Η διάταξη των δεξαμενών φορτίου –τρεις ή τέσσερις δεξαμενές– δεν φαίνεται να διαφοροποιεί ουσιαστικά την πρόσβαση στα τερματικά. Αντίθετα, καθοριστική παράμετρος είναι το πλάτος του πλοίου, σε συνδυασμό με το βύθισμα και το εκτόπισμά του. Η οικονομική λογική πίσω από τη μεγέθυνση είναι σχετικά απλή: όσο περισσότερο φορτίο μπορεί να μεταφέρει ένα LNG carrier σε ένα ταξίδι, τόσο λιγότερα ταξίδια απαιτούνται για τη μεταφορά μιας δεδομένης ποσότητας LNG.

Για πλοιοκτήτες και ναυλωτές αυτό μπορεί να σημαίνει καλύτερη αξιοποίηση του πλοίου και χαμηλότερο μεταφορικό κόστος ανά μονάδα φορτίου, ιδιαίτερα στις μεγάλες αποστάσεις.

Η εμπορική μοντελοποίηση του Lloyd’s Register υπολογίζει ότι ένα πλοίο των 200.000 κυβικών μέτρων θα μπορούσε να δημιουργήσει για τον πλοιοκτήτη πρόσθετο οικονομικό όφελος περίπου 85,5 εκατ. δολαρίων σε περίοδο 30 ετών, παρά τη μικρότερη –σε σχέση με ένα πλοίο 174.000 κυβικών μέτρων– πρόσβαση σε τερματικούς σταθμούς.

Η εξίσωση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία καθώς τα LNG carriers τείνουν να επιχειρούν με χαμηλότερες μέσες ταχύτητες και οι εταιρείες καλούνται να συνδυάσουν τη μείωση της κατανάλωσης με την ανάγκη μεταφοράς μεγαλύτερων όγκων φορτίου.

Η μελέτη έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι αποφάσεις για τις νέες ναυπηγήσεις μπορούν να καθορίσουν τη δομή του στόλου LNG για τις επόμενες δεκαετίες. Τα πλοία που παραγγέλνονται σήμερα έχουν επιχειρησιακό ορίζοντα πολλών δεκαετιών και, συνεπώς, το ερώτημα δεν αφορά μόνο πόσα νέα LNG carriers χρειάζεται η αγορά, αλλά και ποιο θα είναι το βέλτιστο μέγεθός τους.

Ο Sujith Tooneri, Global Head – Newbuild Advisory Services του Lloyd’s Register και συντάκτης της μελέτης, επισημαίνει ότι οι σημερινές αποφάσεις ανανέωσης του στόλου θα επηρεάσουν τη μεταφορά LNG για δεκαετίες. Όπως εξηγεί, η ανάλυση δείχνει ότι τα πλοία των 200.000 κυβικών μέτρων μπορούν να διατηρήσουν πρόσβαση στα περισσότερα μεγάλα τερματικά και ταυτόχρονα να αυξήσουν την ποσότητα φορτίου που μεταφέρεται.

Στην ίδια κατεύθυνση, ο Κωνσταντίνος Χαέλης, Global Gas Segment Director του LR, υπογραμμίζει ότι το κρίσιμο στοιχείο είναι πως η μετάβαση σε μεγαλύτερα LNG carriers δεν φαίνεται να απαιτεί συνολική αναμόρφωση των λιμενικών και τερματικών υποδομών. Πολλά από τα βασικά διεθνή κέντρα LNG μπορούν ήδη να δεχθούν τέτοια πλοία.

Το συμπέρασμα της μελέτης δεν είναι ότι τα LNG carriers των 200.000 κυβικών μέτρων θα αντικαταστήσουν άμεσα το σημερινό πρότυπο των 174.000 κυβικών μέτρων. Δείχνει όμως ότι το μεγαλύτερο μέγεθος έχει πλέον τεχνική και οικονομική βάση για να διεκδικήσει σημαντικότερο ρόλο στον επόμενο κύκλο ναυπηγήσεων, καθώς η αγορά αναζητεί περισσότερη μεταφορική αποδοτικότητα χωρίς να θυσιάσει την ευελιξία πρόσβασης στα μεγάλα ενεργειακά κέντρα του κόσμου.

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