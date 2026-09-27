Η Ευρώπη εισέρχεται σε μια νέα περίοδο ενεργειακής αβεβαιότητας, καθώς η πολεμική σύγκρουση γύρω από το Ιράν μεταδίδει πιέσεις στις διεθνείς αγορές πετρελαίου και φυσικού αερίου. Η άνοδος των τιμών δημιουργεί ένα δύσκολο περιβάλλον για τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις και τις κυβερνήσεις, την ώρα που οι χώρες της Ένωσης προετοιμάζονται για τους μήνες υψηλότερης ζήτησης.

Στο επίκεντρο βρίσκεται το φυσικό αέριο, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να καλύπτει μεγάλο μέρος των αναγκών της μέσω εισαγωγών. Η εξάρτηση από τις διεθνείς αγορές σημαίνει ότι οποιαδήποτε σοβαρή διαταραχή στην παγκόσμια προσφορά ή στις μεταφορές ενέργειας μπορεί να μετατραπεί γρήγορα σε αυξημένο κόστος για την ευρωπαϊκή οικονομία.

Η σημερινή κατάσταση δεν χαρακτηρίζεται ακόμη από πραγματική έλλειψη καυσίμου στην ευρωπαϊκή αγορά. Το πρόβλημα είναι κυρίως η αύξηση των τιμών και η δυσκολία που δημιουργεί αυτή η εξέλιξη στην προσπάθεια των κρατών να εξασφαλίσουν επαρκή αποθέματα για τον χειμώνα.

Το Ορμούζ και η νέα ενεργειακή πίεση

Η κρίση συνδέεται άμεσα με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και ειδικότερα με το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, μιας από τις σημαντικότερες θαλάσσιες αρτηρίες για τη μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου παγκοσμίως.

Η διαταραχή στις ενεργειακές ροές έχει ήδη ενισχύσει τις ανησυχίες στις ευρωπαϊκές αγορές. Για μια οικονομία όπως η ευρωπαϊκή, η οποία βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε εισαγόμενη ενέργεια, η παρατεταμένη αναστάτωση στις διεθνείς μεταφορές μπορεί να έχει επιπτώσεις πολύ πέρα από τις τιμές των καυσίμων.

Ο Επίτροπος Ενέργειας της ΕΕ, Νταν Γιόργκενσεν, περιέγραψε την κατάσταση ως συνδυασμό κρίσης τιμών και κρίσης εφοδιασμού, καλώντας τις κυβερνήσεις να επανεξετάσουν τα διαθέσιμα μέτρα ενόψει της περιόδου αυξημένης κατανάλωσης.

Το γεγονός ότι οι ευρωπαϊκές χώρες δεν αντιμετωπίζουν σήμερα άμεσο πρόβλημα επάρκειας δεν σημαίνει ότι η κατάσταση δεν μπορεί να επιδεινωθεί. Αντίθετα, η εξέλιξη των τιμών και η πορεία των αποθεμάτων αποτελούν πλέον κρίσιμους παράγοντες για τον ενεργειακό σχεδιασμό των επόμενων μηνών.

Χαμηλότερα αποθέματα από πέρυσι

Ένα από τα βασικά σημεία ανησυχίας είναι η κατάσταση των αποθηκών φυσικού αερίου. Τα αποθέματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκονται περίπου στο 70% της δυναμικότητάς τους, ποσοστό αισθητά χαμηλότερο από εκείνο της αντίστοιχης περιόδου πέρυσι.

Η διαφορά αυτή αποκτά μεγαλύτερη σημασία όσο πλησιάζει ο χειμώνας. Η κατανάλωση φυσικού αερίου αυξάνεται σημαντικά όταν ενισχύονται οι ανάγκες θέρμανσης των νοικοκυριών, ενώ ταυτόχρονα η ενεργειακή ζήτηση των επιχειρήσεων μπορεί να περιορίσει τα περιθώρια για περαιτέρω αποθήκευση.

Έτσι, η Ευρώπη βρίσκεται μπροστά σε μια διπλή πρόκληση: από τη μία πλευρά να διασφαλίσει ότι θα διαθέτει επαρκή αποθέματα, και από την άλλη να περιορίσει το κόστος με το οποίο θα προμηθευτεί τις ποσότητες που απαιτούνται.

Η χαμηλότερη στάθμη των αποθεμάτων σε σχέση με πέρυσι δεν αποτελεί από μόνη της ένδειξη επικείμενης έλλειψης. Αυξάνει όμως την ευαισθησία της αγοράς σε οποιαδήποτε νέα διαταραχή της προσφοράς ή απότομη άνοδο της διεθνούς ζήτησης.

Περισσότερο LNG και ΑΠΕ ως ανάχωμα

Η σημερινή Ευρώπη βρίσκεται πάντως σε διαφορετική θέση από εκείνη της ενεργειακής κρίσης του 2021. Έκτοτε έχουν αυξηθεί σημαντικά οι δυνατότητες εισαγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), ενώ έχει ενισχυθεί η παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Παράλληλα, η συνολική ζήτηση φυσικού αερίου στην Ευρώπη έχει μειωθεί. Οι αλλαγές αυτές λειτουργούν ως ένα σημαντικό ανάχωμα απέναντι στις διεθνείς αναταράξεις και προσφέρουν στην Ένωση μεγαλύτερη ευελιξία σε σχέση με το παρελθόν.

Ωστόσο, η αυξημένη ανθεκτικότητα δεν σημαίνει ότι η Ευρώπη είναι προστατευμένη από μια νέα παρατεταμένη ενεργειακή αναταραχή. Η διεθνής αγορά παραμένει ιδιαίτερα ευαίσθητη στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και οποιαδήποτε περαιτέρω διακοπή στις ροές μπορεί να αυξήσει ακόμη περισσότερο το κόστος προμήθειας.

Για τον λόγο αυτό, η ευρωπαϊκή προετοιμασία δεν περιορίζεται πλέον στην εξασφάλιση ποσοτήτων. Περιλαμβάνει και τη διαχείριση της ζήτησης, ώστε να περιοριστούν οι πιέσεις σε περίπτωση που οι υψηλές τιμές παραμείνουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Στο επίκεντρο η εξοικονόμηση ενέργειας

Το μήνυμα προς τις κυβερνήσεις είναι να εξετάσουν μέτρα που μπορούν να μειώσουν την κατανάλωση φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας, διατηρώντας παράλληλα όσο το δυνατόν υψηλότερα τα επίπεδα των αποθεμάτων.

Μεταξύ των επιλογών που έχουν τεθεί στο τραπέζι είναι η ρύθμιση των θερμοκρασιών στα δημόσια κτίρια, ο περιορισμός της εξωτερικής θέρμανσης και η μείωση του δημόσιου φωτισμού όπου αυτό θεωρείται περιττό.

Πρόκειται για παρεμβάσεις που δεν στοχεύουν μόνο στη μείωση της κατανάλωσης. Σε ένα περιβάλλον υψηλών διεθνών τιμών, κάθε περιορισμός της ζήτησης μπορεί να συμβάλει στη συγκράτηση των πιέσεων στην αγορά και να περιορίσει την ανάγκη για ακριβότερες εισαγωγές.

Η πρόκληση για την Ευρώπη είναι πλέον να διαχειριστεί την περίοδο μέχρι τον χειμώνα χωρίς να επιτρέψει στην ενεργειακή κρίση να μετατραπεί σε ευρύτερη οικονομική πίεση. Οι υψηλές τιμές φυσικού αερίου επηρεάζουν το κόστος παραγωγής, την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας και τελικά τις τιμές που πληρώνουν οι καταναλωτές.

Με δεδομένη την εξάρτηση της Ένωσης από τις διεθνείς αγορές, η πορεία των επόμενων εβδομάδων θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την εξέλιξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, τις δυνατότητες εξασφάλισης νέων φορτίων LNG και την ταχύτητα με την οποία θα ενισχυθούν τα ευρωπαϊκά αποθέματα.

Για τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, το ζητούμενο είναι διπλό: ασφάλεια εφοδιασμού και περιορισμός του ενεργειακού κόστους. Και όσο παραμένει αβέβαιη η κατάσταση γύρω από το Ορμούζ, η προετοιμασία για τον χειμώνα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.