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Τους αναπτυξιακούς της στόχους έως το 2030 επιβεβαίωσε η TotalEnergies, προβλέποντας μέση ετήσια αύξηση της συνολικής ενεργειακής παραγωγής κατά 4%, ενώ παράλληλα υιοθετεί νέα πολιτική για ετήσια αύξηση του μερίσματος άνω του 5%.

Κατά την παρουσίαση της στρατηγικής και των προοπτικών της στη Νέα Υόρκη, ο γαλλικός ενεργειακός όμιλος ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να αυξήσει την παραγωγή πετρελαίου, φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας έως το τέλος της δεκαετίας, συνδυάζοντας την ανάπτυξη με περαιτέρω περιορισμό των εκπομπών.

Ειδικότερα, η TotalEnergies στοχεύει σε μείωση κατά 50% των εκπομπών Scope 1 και 2 από τις δραστηριότητές της στο πετρέλαιο και το φυσικό αέριο έως το 2030, σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2015.

Αύξηση άνω του 3% σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο

Η εταιρεία εκτιμά ότι η παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου θα αυξάνεται κατά περισσότερο από 3% ετησίως κατά μέσο όρο μεταξύ 2025 και 2030.

Ακόμη υψηλότεροι ρυθμοί ανάπτυξης προβλέπονται στον ηλεκτρισμό. Η TotalEnergies θέτει ως στόχο αύξηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας κατά περισσότερο από 20% ετησίως, ώστε να φθάσει τις 100-120 TWh έως το 2030.

Με την επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου, ο ηλεκτρισμός θα αντιπροσωπεύει περίπου 20% του συνολικού ενεργειακού μείγματος της εταιρείας.

Παράλληλα, με την παραδοχή σταθερών τιμών ενέργειας, η TotalEnergies προβλέπει ότι οι ελεύθερες ταμειακές ροές της θα αυξηθούν κατά περίπου 10 δισ. δολάρια μεταξύ 2025 και 2030.

Οι στόχοι μετά το 2030

Ο γαλλικός όμιλος σχεδιάζει να διατηρήσει την παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου κοντά στα 3 εκατ. βαρέλια ισοδύναμου πετρελαίου ημερησίως έως το 2035.

Σύμφωνα με την εταιρεία, τον συγκεκριμένο στόχο στηρίζουν αφενός το χαρτοφυλάκιο έργων της σε Ναμίμπια, Νιγηρία, Λιβύη, Μαλαισία, Μοζαμβίκη και Παπούα Νέα Γουινέα και αφετέρου τα αποδεδειγμένα αποθέματά της, τα οποία αντιστοιχούν σε διάρκεια παραγωγής άνω των 12 ετών.

Για την περίοδο 2030-2035, η TotalEnergies θέτει ως στόχο ετήσια ανάπτυξη της τάξης του 2%-3%, μέσω νέων ερευνητικών δραστηριοτήτων και πρόσβασης σε ήδη εντοπισμένους ενεργειακούς πόρους.

Στον ηλεκτρισμό, σχεδιάζει να προσθέτει 10-12 TWh καθαρής παραγωγής ετησίως την ίδια περίοδο, ανεβάζοντας το μερίδιο του ηλεκτρισμού στο 25% του συνολικού ενεργειακού της μείγματος έως το 2035.

Επενδύσεις έως 17 δισ. δολάρια τον χρόνο

Οι καθαρές επενδύσεις της TotalEnergies προβλέπεται να κινηθούν μεταξύ 14 και 17 δισ. δολαρίων ετησίως την περίοδο 2027-2032.

Η εταιρεία συνεχίζει παράλληλα να λαμβάνει τελικές επενδυτικές αποφάσεις για νέα μεγάλα ενεργειακά έργα.

Μέσα στον Σεπτέμβριο προχώρησε, μαζί με την AMNI, στην τελική επενδυτική απόφαση για το υπεράκτιο κοίτασμα φυσικού αερίου Ima στη Νιγηρία.

Παράλληλα, μαζί με τη SOCAR και την XRG, έλαβε τελική επενδυτική απόφαση για την επόμενη φάση ανάπτυξης του κοιτάσματος Absheron στο Αζερμπαϊτζάν, η έναρξη λειτουργίας της οποίας προγραμματίζεται για το 2029.

Αύξηση μερίσματος άνω του 5% κάθε χρόνο

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει η TotalEnergies και στις αποδόσεις προς τους μετόχους.

Το διοικητικό συμβούλιο ενέκρινε στις 27 Σεπτεμβρίου νέα πολιτική, η οποία προβλέπει αύξηση του μερίσματος κατά περισσότερο από 5% ετησίως για τις οικονομικές χρήσεις από το 2026 έως το 2030.

Παράλληλα, επιβεβαίωσε τον στόχο για επιστροφή στους μετόχους τουλάχιστον του 40% των ταμειακών ροών, υπό την προϋπόθεση ότι ο δείκτης δανειακής επιβάρυνσης θα παραμένει κάτω από το 10%.

Το διοικητικό συμβούλιο ενέκρινε επίσης επαναγορές ιδίων μετοχών ύψους 2,5 δισ. δολαρίων για το τέταρτο τρίμηνο του 2026.

Για το πρώτο τρίμηνο του 2027, οι επαναγορές μετοχών αναμένεται να διαμορφωθούν μεταξύ 2 και 2,5 δισ. δολαρίων, ενισχύοντας περαιτέρω τις συνολικές αποδόσεις προς τους μετόχους.

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