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Τα 25 εκατ. δολάρια για ένα μόνο ταξίδι είναι ίσως η πιο χαρακτηριστική ένδειξη του πόσο γρήγορα έχει αλλάξει η εικόνα στην αγορά των μεγάλων δεξαμενόπλοιων. Ο όμιλος Αγγελικούση βρίσκεται μεταξύ των πρώτων που αξιοποιούν τη νέα συγκυρία, εξασφαλίζοντας για VLCC του ομίλου ένα ιδιαίτερα ισχυρό fixture με προορισμό τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το ύψος του freight αποτυπώνει μια αγορά στην οποία τα διαθέσιμα πλοία λιγοστεύουν, οι αποστάσεις μεγαλώνουν και οι ναυλωτές καλούνται να πληρώσουν σημαντικά περισσότερο για να εξασφαλίσουν χωρητικότητα.

Οι ναύλοι των VLCC έχουν ήδη σκαρφαλώσει στα υψηλότερα επίπεδα από τον Μάρτιο, με τη γεωπολιτική αναστάτωση να λειτουργεί πλέον ως καταλύτης για ολόκληρη την αλυσίδα μεταφοράς αργού πετρελαίου. Στο επίκεντρο βρίσκεται το Ορμούζ. Η δραματική συρρίκνωση της εμπορικής κίνησης μέσω των Στενών και η αβεβαιότητα γύρω από τις εξαγωγές του Κόλπου αναγκάζουν αγοραστές και traders να επανεξετάσουν από πού και με ποιον τρόπο θα εξασφαλίσουν τα φορτία τους. Όσο περισσότερο πετρέλαιο αναζητείται εκτός της παραδοσιακής διαδρομής του Περσικού Κόλπου, τόσο μεγαλύτερη γίνεται η σημασία του Ατλαντικού.

Και εκεί ακριβώς αλλάζει η εξίσωση για τους πλοιοκτήτες.

Ένα VLCC που αναλαμβάνει μεγαλύτερο ταξίδι παραμένει δεσμευμένο για περισσότερες ημέρες. Αυτό σημαίνει ότι επιστρέφει αργότερα στη spot αγορά, περιορίζοντας τον αριθμό των διαθέσιμων πλοίων. Όταν η ίδια διαδικασία επαναλαμβάνεται σε μεγαλύτερη κλίμακα, η προσφορά χωρητικότητας σφίγγει και οι ναύλοι αποκτούν πρόσθετη δυναμική.

Παράλληλα αυξάνονται τα τονομίλια, ένας από τους σημαντικότερους δείκτες πραγματικής ζήτησης στη ναυτιλία. Δεν έχει σημασία μόνο πόσο πετρέλαιο μεταφέρεται, αλλά και πόσο μακριά πρέπει να ταξιδέψει.

Η δυναμική αυτή φαίνεται ότι ευνοεί ιδιαίτερα τους μεγάλους Έλληνες tanker owners. Εκτός από τον Angelicoussis Group, VLCC συμφερόντων του Onassis Group εξασφάλισε επίσης ισχυρή ναύλωση για φορτίο από τη Δυτική Αφρική, ενισχύοντας την εικόνα ότι οι ελληνικοί στόλοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της ανόδου.

Για τον όμιλο Αγγελικούση, το fixture των περίπου 25 εκατ. δολαρίων αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα λόγω του μεγέθους και της διεθνούς παρουσίας του στόλου του. Σε περιόδους έντονων ανατροπών στις εμπορικές ροές, οι μεγάλοι στόλοι έχουν τη δυνατότητα να τοποθετούν πλοία σε διαφορετικές αγορές και να αξιοποιούν γρηγορότερα τις ευκαιρίες που δημιουργούνται.

Η μεγάλη εικόνα, ωστόσο, ξεπερνά μία εντυπωσιακή ναύλωση. Η κρίση στις θαλάσσιες οδούς της Μέσης Ανατολής αρχίζει να ξανασχεδιάζει τον χάρτη μεταφοράς του πετρελαίου. Εάν περισσότερα βαρέλια χρειαστεί να καλύψουν μεγαλύτερες αποστάσεις για να φθάσουν στους αγοραστές, η πραγματική προσφορά VLCC θα περιοριστεί ακόμη περισσότερο.

Και τότε τα 25 εκατ. δολάρια για ένα ταξίδι μπορεί να μην αποτελούν την εξαίρεση μιας ακραίας αγοράς, αλλά την πρώτη ισχυρή ένδειξη της νέας ισορροπίας που διαμορφώνεται στα μεγάλα δεξαμενόπλοια.

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