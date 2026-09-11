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Δύο υποθαλάσσια καλώδια μήκους 1.400 χιλιομέτρων το καθένα, τοποθετημένα ακόμη και 2.700 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, βρέθηκαν στο επίκεντρο μιας μυστικής αντιπαράθεσης ανάμεσα στη Ρωσία και δυνάμεις του ΝΑΤΟ στην Αρκτική.

Σύμφωνα με αποκάλυψη του Reuters, βρετανικές, νορβηγικές και αμερικανικές δυνάμεις εντόπισαν την περασμένη άνοιξη ρωσικά σκάφη και υποβρύχια μέσα κοντά στο αρχιπέλαγος Σβάλμπαρντ. Κατά δύο δυτικούς αξιωματούχους, η ρωσική πλευρά προσομοίωνε την ανάπτυξη νέας τεχνολογίας, η οποία θα μπορούσε να αχρηστεύσει κρίσιμα καλώδια χωρίς να αφήνει εύκολα ίχνη για την ταυτότητα του δράστη.

Τα ρωσικά μέσα παρακολουθήθηκαν και αναχαιτίστηκαν στη θάλασσα, με αποτέλεσμα να μην ολοκληρώσουν την άσκηση και να αποχωρήσουν από την περιοχή. Κανένα καλώδιο δεν υπέστη ζημιά.

Η επιχείρηση αποδίδεται από τις δυτικές πηγές στη GUGI, τη μυστική ρωσική Διεύθυνση Ερευνών Μεγάλου Βάθους, η οποία διαθέτει ειδικά υποβρύχια σκάφη για αποστολές στον βυθό. Η Βρετανία και η Νορβηγία είχαν γνωστοποιήσει από τον Απρίλιο ότι είχαν εντοπίσει ύποπτη ρωσική δραστηριότητα στην Αρκτική. Δεν είχαν αποκαλυφθεί, όμως, ούτε η ακριβής περιοχή ούτε η αμερικανική συμμετοχή και η δοκιμή της συγκεκριμένης τεχνολογίας.

Τα δύο καλώδια οπτικών ινών συνδέουν το Σβάλμπαρντ με τη νορβηγική ενδοχώρα και μεταφέρουν μεγάλους όγκους δεδομένων από τον SvalSat, τον μεγαλύτερο επίγειο δορυφορικό σταθμό παγκοσμίως και τμήμα του δικτύου Near Space Network της NASA.

Η περιοχή βρίσκεται κοντά στο λεγόμενο Bear Gap, το θαλάσσιο πέρασμα μεταξύ του νότιου Σβάλμπαρντ και της ηπειρωτικής Νορβηγίας. Από εκεί θα έπρεπε να κινηθούν προς τον Ατλαντικό ρωσικά πυρηνοκίνητα υποβρύχια που σταθμεύουν στη Χερσόνησο Κόλα, γεγονός που αυξάνει τη στρατιωτική σημασία της συγκεκριμένης ζώνης.

Η Μόσχα δεν απάντησε στο αίτημα του Reuters για σχόλιο σχετικά με το περιστατικό. Το Κρεμλίνο απορρίπτει σταθερά τις κατηγορίες ότι οργανώνει επιχειρήσεις δολιοφθοράς σε χώρες του ΝΑΤΟ ή ότι προετοιμάζει σύγκρουση με τη Συμμαχία.

Η νέα απειλή για τη ναυτιλία

Η αποκάλυψη μεταφέρει το ρίσκο της θαλάσσιας ασφάλειας από τα πλοία και τις εμπορικές διόδους στις ίδιες τις υποδομές του βυθού. Καλώδια τηλεπικοινωνιών και ηλεκτρικής ενέργειας, αγωγοί, εγκαταστάσεις offshore και δίκτυα μεταφοράς δεδομένων αποτελούν πλέον κρίσιμα στοιχεία της γεωπολιτικής αντιπαράθεσης. Τα στοιχεία της Windward δείχνουν ότι το 2025 η δραστηριότητα πλοίων που κινούνταν αργά επάνω ή κοντά σε υποθαλάσσιες υποδομές στη Βόρεια Θάλασσα αυξήθηκε κατά 52%. Παράλληλα, τουλάχιστον 11 καλώδια στη Βαλτική υπέστησαν ζημιές ή κόπηκαν από τον Οκτώβριο του 2023 έως το τέλος του 2025 — και όχι μόνο μέσα στο 2025.

Για ναυτιλιακές εταιρείες, λιμάνια, ενεργειακούς ομίλους και ασφαλιστές, ο βυθός διαμορφώνεται πλέον ως ξεχωριστή κατηγορία κινδύνου. Η προστασία των θαλάσσιων υποδομών δεν αφορά μόνο την αποτροπή μιας στρατιωτικής επίθεσης, αλλά και τη διατήρηση της λειτουργίας του παγκόσμιου εμπορίου, των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών και των ψηφιακών επικοινωνιών.

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