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Την ένταξη δύο ινδικών μονάδων ανακύκλωσης πλοίων στον ευρωπαϊκό κατάλογο εγκεκριμένων εγκαταστάσεων ζητούν οκτώ από τις σημαντικότερες διεθνείς ναυτιλιακές ενώσεις, με κοινή ανοικτή επιστολή τους προς τους υπουργούς Περιβάλλοντος και Μεταφορών των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

BIMCO, Cruise Lines International Association (CLIA), European Shipowners | ECSA, International Chamber of Shipping (ICS), INTERCARGO, INTERFERRY, INTERTANKO και World Shipping Council (WSC) καλούν τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να στηρίξουν την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προσθήκη των δύο εγκαταστάσεων στην επικαιροποιημένη European List of Ship Recycling Facilities.

Η παρέμβαση αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο κατά την οποία η ναυτιλιακή βιομηχανία προετοιμάζεται για αύξηση των πλοίων που θα οδηγούνται προς ανακύκλωση τα επόμενα χρόνια, δημιουργώντας μεγαλύτερες ανάγκες για εγκαταστάσεις που συμμορφώνονται με αυστηρές απαιτήσεις ασφάλειας και περιβαλλοντικής προστασίας.

Σύμφωνα με τις οκτώ ενώσεις, η προτεινόμενη ένταξη των δύο ινδικών μονάδων αποτελεί αποτέλεσμα πολυετών επενδύσεων και προσαρμογών που ακολούθησαν την υιοθέτηση της Σύμβασης του Χονγκ Κονγκ για την ασφαλή και περιβαλλοντικά ορθή ανακύκλωση πλοίων το 2009.

Όπως επισημαίνεται στην επιστολή, οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις έχουν πραγματοποιήσει σημαντικές κεφαλαιουχικές επενδύσεις για την αναβάθμιση των υποδομών τους, των συστημάτων ασφαλείας και της περιβαλλοντικής διαχείρισης, με στόχο τη συμμόρφωση τόσο με τη Σύμβαση του Χονγκ Κονγκ όσο και με τον ευρωπαϊκό Κανονισμό για την Ανακύκλωση Πλοίων (EU Ship Recycling Regulation – EU SRR).

Οι οργανώσεις υποστηρίζουν ότι η απόφαση για την ένταξη μιας εγκατάστασης στην ευρωπαϊκή λίστα θα πρέπει να βασίζεται αποκλειστικά στο κατά πόσο αυτή ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις ασφάλειας και περιβαλλοντικής προστασίας του ευρωπαϊκού κανονισμού, έπειτα από αντικειμενική αξιολόγηση και επιθεώρηση. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις επιθεωρήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στις δύο μονάδες. Οι ναυτιλιακές ενώσεις αναφέρουν ότι οι σχετικές εκθέσεις είναι δημόσια διαθέσιμες και, κατά την εκτίμησή τους, αποδεικνύουν ότι οι εγκαταστάσεις ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις που προβλέπουν ο EU SRR και οι τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές του.

Στο πλαίσιο αυτό προειδοποιούν ότι ενδεχόμενη απόρριψη εγκαταστάσεων οι οποίες έχουν κριθεί ότι πληρούν τα συμφωνημένα κριτήρια θα δημιουργούσε ζήτημα συνέπειας στην εφαρμογή του ευρωπαϊκού κανονιστικού πλαισίου και, όπως υποστηρίζουν, θα μπορούσε να πλήξει την αξιοπιστία του.

Το μήνυμα της επιστολής είναι ότι η γεωγραφική θέση μιας μονάδας ή το γεγονός ότι βρίσκεται εκτός ΟΟΣΑ δεν θα πρέπει από μόνο του να αποτελεί εμπόδιο. Κατά τις ενώσεις, το βασικό κριτήριο πρέπει να είναι η πραγματική συμμόρφωση με τα πρότυπα που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πίσω από την παρέμβαση βρίσκεται και ένα ευρύτερο ζήτημα για την παγκόσμια ναυτιλία: η επάρκεια πιστοποιημένων εγκαταστάσεων ανακύκλωσης. Οι οκτώ οργανώσεις επικαλούνται εκτιμήσεις της βιομηχανίας που δείχνουν σημαντική αύξηση του αριθμού των πλοίων τα οποία θα φτάσουν στο τέλος της εμπορικής ζωής τους. Υπό αυτό το πρίσμα, θεωρούν ότι η προσθήκη των δύο ινδικών μονάδων θα διευρύνει τη διαθέσιμη δυναμικότητα που πληροί τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές.

Η συζήτηση συνδέεται παράλληλα με την ευρωπαϊκή Industrial Maritime Strategy. Όπως επισημαίνουν οι ενώσεις, η στρατηγική επιδιώκει αφενός την ενίσχυση της δυναμικότητας ανακύκλωσης εντός της ΕΕ, με βελτίωση της οικονομικής ανταγωνιστικότητάς της, και αφετέρου τη δημιουργία ισότιμων όρων ανταγωνισμού διεθνώς μέσω μεγαλύτερης σύγκλισης των ευρωπαϊκών και παγκόσμιων προτύπων.

Η κοινή επιστολή καταλήγει με σαφή έκκληση προς τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να αξιολογήσουν την πρόταση με βάση τα τεχνικά δεδομένα και τα κριτήρια του EU SRR.

«Οι εγκαταστάσεις εκτός ΟΟΣΑ που πληρούν τις απαιτήσεις ασφάλειας και περιβαλλοντικής προστασίας του EU SRR θα πρέπει να γίνονται δεκτές στην ευρωπαϊκή λίστα», είναι η θέση που διατυπώνουν οι ναυτιλιακές οργανώσεις. Την επιστολή υπογράφουν οι David Loosley, γενικός γραμματέας και CEO της BIMCO, Bud Darr, πρόεδρος και CEO της CLIA, Σωτήρης Ράπτης, γενικός γραμματέας της European Shipowners | ECSA, Thomas A. Kazakos, γενικός γραμματέας του ICS, Κώστας Γ. Γκόνης, διευθυντής και γενικός γραμματέας της INTERCARGO, Mike Corrigan, CEO της INTERFERRY, Tim Wilkins, managing director της INTERTANKO, και Joe Kramek, πρόεδρος και CEO του World Shipping Council.

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