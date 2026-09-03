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Ένα ακόμη σύγχρονο containership προστέθηκε στον στόλο της Navios Maritime Partners, συμφερόντων Αγγελικής Φράγκου. Πρόκειται για το νεότευκτο «Navios Turquoise», μεταφορικής ικανότητας 7.900 teu, το οποίο παραδόθηκε στους πλοιοκτήτες του την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, μετά την τελετή ονοματοδοσίας που πραγματοποιήθηκε στη Νότια Κορέα.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας παράδοσης, το πλοίο απέπλευσε για το παρθενικό του ταξίδι, περνώντας πλέον από το ναυπηγικό πρόγραμμα στην εμπορική εκμετάλλευση. Το «Navios Turquoise» κατασκευάστηκε στις εγκαταστάσεις της νοτιοκορεατικής HJ Shipbuilding & Construction, με αριθμό γάστρας HN287.

Έχει μήκος 272 μέτρα, πλάτος 43 μέτρα και χωρητικότητα περίπου 86.350 dwt, ενώ φέρει σημαία Λιβερίας. Είχε καθελκυστεί τον περασμένο Μάιο και ολοκλήρωσε μέσα στον Αύγουστο τις θαλάσσιες δοκιμές του στην Ανατολική Θάλασσα της Κορέας. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά το κατατάσσουν στην κατηγορία των post-panamax containerships.

Το νέο πλοίο είναι methanol-ready και εξοπλισμένο με scrubber, δύο στοιχεία που επιτρέπουν στη Navios να περιορίσει το περιβαλλοντικό και κανονιστικό ρίσκο της επένδυσης. Η πρόβλεψη για μελλοντική χρήση μεθανόλης δεν σημαίνει ότι το πλοίο χρησιμοποιεί ήδη το συγκεκριμένο καύσιμο, αλλά ότι έχει σχεδιαστεί ώστε να μπορεί να προσαρμοστεί ευκολότερα στις απαιτήσεις της ενεργειακής μετάβασης.

Με βάση τις γνωστοποιήσεις της εισηγμένης στη Wall Street, το συμβατικό τίμημα για κάθε πλοίο της συγκεκριμένης σειράς ανέρχεται σε 102,75 εκατ. δολάρια, στα οποία προστίθενται περίπου 3,25 εκατ. δολάρια για πρόσθετο εξοπλισμό και τεχνικές αναβαθμίσεις. Η συνολική επένδυση για το «Navios Turquoise» διαμορφώνεται, επομένως, κοντά στα 106 εκατ. δολάρια. Το πρώτο αδελφό πλοίο, το «Navios Cyan», είχε παραδοθεί στις 21 Μαΐου 2026. Η εταιρεία έχει αποκτήσει συνολικά τέσσερα νεότευκτα containerships των 7.900 teu.

Η παράδοση εντάσσεται στη στρατηγική της Αγγελικής Φράγκου για σταδιακή αντικατάσταση παλαιότερων μονάδων με μεγαλύτερα και αποδοτικότερα πλοία. Στις 12 Αυγούστου, ο στόλος containerships της Navios αριθμούσε 50 μονάδες συνολικής χωρητικότητας περίπου 283.000 teu, με μέση ηλικία 10,1 έτη έναντι 14,5 ετών για την αγορά. Παράλληλα, η εταιρεία είχε εξασφαλίσει συμβασιοποιημένα έσοδα περίπου 2,1 δισ. δολαρίων από τον συγκεκριμένο κλάδο και κάλυψη του συνόλου των διαθέσιμων ημερών του 2026. Η Navios αποτιμά το συνολικό ανεκτέλεστο εσόδων του ομίλου στα 4,4 δισ. δολάρια με ορίζοντα έως το 2037.

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