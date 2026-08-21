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Με καθαρά κέρδη που έφθασαν τα 167,9 εκατ. δολάρια στο δεύτερο τρίμηνο, αλλά και με ένα νέο κύμα επενδύσεων και ναυλώσεων που εκτείνεται έως την επόμενη δεκαετία, η Navios Maritime Partners της Αγγελικής Φράγκου περνά σε μια νέα φάση ανάπτυξης. Η εταιρεία αυξάνει αισθητά την έκθεσή της στα μεγάλα δεξαμενόπλοια, επενδύει παράλληλα στο dry bulk και «κλειδώνει» από τώρα σημαντικό μέρος των εσόδων που θα παράγει ο στόλος της τα επόμενα χρόνια.

Τα οικονομικά αποτελέσματα δίνουν το μέτρο της δυναμικής. Τα καθαρά κέρδη του β΄ τριμήνου του 2026 ανήλθαν σε 167,9 εκατ. δολάρια, από 69,9 εκατ. δολάρια την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Πρόκειται για αύξηση σχεδόν 140% μέσα σε έναν χρόνο. Τα έσοδα διαμορφώθηκαν στα 410,2 εκατ. δολάρια, ενώ στο πρώτο εξάμηνο η καθαρή κερδοφορία έφθασε τα 274,3 εκατ. δολάρια.

Πίσω από τους αριθμούς, όμως, βρίσκεται μια σειρά κινήσεων που δείχνουν προς τα πού κατευθύνει πλέον τα κεφάλαιά της η Navios.

Το μεγαλύτερο στοίχημα αφορά τα VLCC. Η εταιρεία συμφώνησε τον Ιούνιο και τον Ιούλιο την απόκτηση τριών ακόμη νεότευκτων VLCC με scrubbers, έναντι συνολικού τιμήματος 361,5 εκατ. δολαρίων. Οι παραδόσεις προγραμματίζονται για το δεύτερο εξάμηνο του 2028 και μέσα στο 2029.

Με τη νέα τριάδα, το πρόγραμμα της Navios φθάνει πλέον τα επτά νεότευκτα VLCC, στα οποία η συνολική επένδυση ανέρχεται σε 843,5 εκατ. δολάρια. Πρόκειται για κεφαλαιακή δέσμευση που αντιστοιχεί κατά μέσο όρο σε περισσότερα από 120 εκατ. δολάρια ανά πλοίο και καθιστά τα μεγάλα crude tankers έναν από τους βασικούς πυλώνες της μελλοντικής ανάπτυξης του ομίλου.

Η Αγγελική Φράγκου, ωστόσο, δεν αφήνει ολόκληρη αυτή την επένδυση εκτεθειμένη στις διακυμάνσεις της spot αγοράς.

Τα επτά VLCC έχουν συνδεθεί με πολυετείς ναυλώσεις —με εξαίρεση ένα πλοίο για το οποίο βρίσκονται σε εξέλιξη προχωρημένες συζητήσεις— μέσης σταθερής διάρκειας περίπου 6,1 ετών. Ο μέσος καθαρός ναύλος υπολογίζεται σε 45.224 δολάρια ημερησίως.

Μέσω αυτών των συμφωνιών, η Navios υπολογίζει περίπου 700,2 εκατ. δολάρια συμβασιοποιημένων εσόδων μόνο από το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Έτσι, η εταιρεία αποκτά έκθεση στην αγορά των VLCC, αλλά παράλληλα δημιουργεί ένα σημαντικό επίπεδο προστασίας σε περίπτωση που οι ναύλοι υποχωρήσουν όταν τα πλοία αρχίσουν να παραδίδονται από το 2028.

Και η επενδυτική δραστηριότητα δεν σταματά στα tankers. Η Navios συμφώνησε μέσω δεκαετούς bareboat charter την προσθήκη ενός νεότευκτου ιαπωνικού Capesize με scrubber, με implied purchase price περίπου 70,1 εκατ. δολάρια. Το πλοίο αναμένεται να παραδοθεί στο δεύτερο εξάμηνο του 2029, ενώ η εταιρεία αποκτά δικαίωμα αγοράς του από το τέλος του τέταρτου έτους.

Μαζί με τα τρία VLCC, οι συγκεκριμένες νέες κινήσεις αντιπροσωπεύουν επενδύσεις περίπου 431,6 εκατ. δολαρίων.

Την ίδια ώρα, η Navios διευρύνει σημαντικά το «κλειδωμένο» χαρτοφυλάκιο εσόδων της. Οι νέες μακροχρόνιες ναυλώσεις που ανακοινώθηκαν προσθέτουν περίπου 606,3 εκατ. δολάρια συμβασιοποιημένων εσόδων.

Οι συμφωνίες αφορούν έξι tankers, με μέση διάρκεια περίπου 5,5 ετών και μέσο καθαρό ημερήσιο ναύλο 36.422 δολαρίων, τέσσερα containerships με μέσο καθαρό ναύλο 30.132 δολάρια ημερησίως και δύο Capesize στα 26.309 δολάρια ημερησίως.

Μετά τις νέες συμφωνίες, το συνολικό contracted revenue της Navios ανέρχεται πλέον σε περίπου 4,4 δισ. δολάρια, με χρονικό ορίζοντα έως το 2037. Αυτό αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία των ανακοινώσεων, καθώς προσφέρει στον όμιλο μακροχρόνια ορατότητα ταμειακών ροών σε τρεις διαφορετικές αγορές: tankers, containerships και dry bulk.

Παράλληλα, η διοίκηση αυξάνει σημαντικά τη δυνατότητα επαναγοράς units. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε νέο buyback έως 200 εκατ. δολάρια, διπλάσιο από το προηγούμενο πρόγραμμα των 100 εκατ. δολαρίων.

Έως τις 12 Αυγούστου, η Navios είχε ήδη επαναγοράσει στο πλαίσιο του προηγούμενου προγράμματος περίπου 1,88 εκατ. units έναντι 92,6 εκατ. δολαρίων. Μόνο κατά το β΄ τρίμηνο αγοράστηκαν 135.846 units έναντι περίπου 9,8 εκατ. δολαρίων.

Ταυτόχρονα συνεχίζεται η αναδιάρθρωση του στόλου. Τον Αύγουστο συμφωνήθηκε η πώληση του Navios Jasmine, containership χωρητικότητας 4.730 TEU και κατασκευής 2008, έναντι 34,5 εκατ. δολαρίων, με την ολοκλήρωση της συναλλαγής να αναμένεται στο δεύτερο εξάμηνο του 2027.

Στην άλλη πλευρά του κύκλου ανανέωσης, η Navios παρέλαβε τον Αύγουστο ένα νεότευκτο Aframax/LR2, το οποίο έχει ήδη εξασφαλίσει απασχόληση για περίπου πέντε χρόνια με καθαρό ημερήσιο ναύλο 27.420 δολαρίων.

Η εικόνα που προκύπτει από τα αποτελέσματα του β΄ τριμήνου είναι επομένως ευρύτερη από μια απλή θεαματική αύξηση της κερδοφορίας. Η Navios χρησιμοποιεί τη σημερινή οικονομική της ισχύ για να ανανεώσει τον στόλο, να αυξήσει την παρουσία της στα tankers και ταυτόχρονα να δημιουργήσει ένα μεγαλύτερο απόθεμα εξασφαλισμένων μελλοντικών εσόδων.

Το στοιχείο που ξεχωρίζει είναι η ταχύτητα με την οποία η εταιρεία χτίζει τη θέση της στα VLCC. Επτά πλοία, επένδυση 843,5 εκατ. δολαρίων και περίπου 700 εκατ. δολάρια ήδη συνδεδεμένα με πολυετείς ναυλώσεις συνθέτουν μια στρατηγική που δεν βασίζεται αποκλειστικά στην προσδοκία ότι η σημερινή ισχυρή tanker market θα διατηρηθεί.

Η Αγγελική Φράγκου επιχειρεί ουσιαστικά να ισορροπήσει ανάμεσα σε δύο στόχους: να διατηρήσει τη Navios εκτεθειμένη στην ανοδική προοπτική των μεγάλων crude tankers και, ταυτόχρονα, να γνωρίζει από σήμερα ένα σημαντικό μέρος των εσόδων που θα παράγουν τα νέα assets.

Με $167,9 εκατ. κέρδη σε ένα τρίμηνο, $843,5 εκατ. τοποθετημένα στα VLCC, $606,3 εκατ. νέων ναυλοσυμφώνων, buyback $200 εκατ. και συνολικά $4,4 δισ. συμβασιοποιημένων εσόδων, η Navios δεν περιορίζεται στην αξιοποίηση της σημερινής καλής συγκυρίας. Χτίζει ήδη τον στόλο και τις ταμειακές ροές με τις οποίες σχεδιάζει να κινηθεί στην επόμενη δεκαετία.

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