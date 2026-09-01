Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Για δεκαετίες, όταν ένας θαλάσσιος δρόμος γινόταν επικίνδυνος, η ναυτιλία είχε μία δοκιμασμένη απάντηση, άλλαζε πορεία. Το 2026, όμως, αυτή η συνταγή αρχίζει να χάνει την αποτελεσματικότητά της. Ο κίνδυνος δεν μένει πλέον σταθερός πάνω στον χάρτη. Μετακινείται μαζί με τις εμπορικές ροές και φτάνει στα σημεία που τα πλοία χρησιμοποιούν για να τον παρακάμψουν.

Αυτό είναι ίσως το πιο ανησυχητικό συμπέρασμα από την εικόνα που περιγράφει στο newmoney.gr ο Maritime Commercial Manager της EOS Risk Group για Ελλάδα και Κύπρο, Νικόλαος-Αλκέτας Δρόσος, με βάση τις τελευταίες αξιολογήσεις της εταιρείας για τη Μέση Ανατολή και τη Μαύρη Θάλασσα.

Το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία. Η δυνατότητα μεταφοράς αργού προς τις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας και το Yanbu αποτελεί στρατηγική εναλλακτική για τον περιορισμό της εξάρτησης από τα Στενά του Ορμούζ. Ωστόσο, η διεύρυνση της απειλής προς τη βόρεια Ερυθρά Θάλασσα σημαίνει ότι ακόμη και αυτή η λύση δεν μπορεί πλέον να αντιμετωπίζεται ως δεδομένα ασφαλής.

«Το κρίσιμο για τη ναυτιλία σήμερα δεν είναι μόνο πόσες περιοχές χαρακτηρίζονται υψηλού κινδύνου. Είναι ότι περιορίζονται οι πραγματικά ασφαλείς εναλλακτικές. Όταν μια σημαντική εμπορική ροή μετακινείται για να αποφύγει έναν κίνδυνο, μπορεί να μετακινηθεί μαζί της και το ενδιαφέρον εκείνων που επιδιώκουν να την πλήξουν», επισημαίνει ο κ. Δρόσος.

Η πίεση μεταφέρεται έξω από το Ορμούζ

Ανάλογη εικόνα διαμορφώνεται στην ανατολική πλευρά της Αραβικής Χερσονήσου. Καθώς οι εταιρείες αναζητούν τρόπους να περιορίσουν τις διελεύσεις από το Ορμούζ, αυξάνεται η σημασία της Fujairah και των μεταφορτώσεων από πλοίο σε πλοίο.

Η ADNOC έχει προσφέρει φορτία με δυνατότητα φόρτωσης μέσω STS στην περιοχή Fujairah-Sohar, ενώ και η Saudi Aramco χρησιμοποιεί αντίστοιχες λύσεις ανοικτά της Fujairah, επιτρέποντας σε ασιατικά VLCC να παραλαμβάνουν φορτία χωρίς να εισέρχονται στο Στενό.

Το αποτέλεσμα, όμως, είναι η δημιουργία ενός νέου σημείου συμφόρησης. Σύμφωνα με την EOS, οι χρόνοι αναμονής σε Fujairah και Khor Fakkan έχουν ήδη διπλασιαστεί, ενώ η αυξανόμενη ζήτηση για STS μπορεί να οδηγήσει σε περιοδική συγκέντρωση VLCC και shuttle tankers.

Και εδώ βρίσκεται η άλλη πλευρά του προβλήματος: όσο περισσότερα πλοία συγκεντρώνονται σε ένα αγκυροβόλιο, τόσο μεγαλύτερες μπορεί να γίνουν οι επιπτώσεις ενός μεμονωμένου περιστατικού. Η EOS επισημαίνει ότι ένα πλήγμα με πύραυλο ή drone σε μια περιοχή με μεγάλη συγκέντρωση πλοίων θα είχε πολύ σοβαρότερες δευτερογενείς συνέπειες από μια αντίστοιχη επίθεση στην ανοικτή θάλασσα.

«Ουσιαστικά δεν μιλάμε πάντα για εξάλειψη του κινδύνου αλλά για ανακατανομή του», εξηγεί ο κ. Δρόσος. «Η παράκαμψη ενός επικίνδυνου σημείου μπορεί να δημιουργήσει αλλού συγκέντρωση πλοίων, μεγαλύτερους χρόνους αναμονής και νέες επιχειρησιακές ευπάθειες».

Ορμούζ: Η απειλή παραμένει

Την ίδια στιγμή, ο αρχικός κίνδυνος δεν έχει εξαφανιστεί. Παρά την ανακοίνωση των ΗΠΑ ότι έχουν εξουδετερωθεί οι νάρκες που είχαν εντοπιστεί στα Στενά του Ορμούζ, η EOS σημειώνει ότι δεν υπάρχει ανεξάρτητη επιβεβαίωση πως ολόκληρη η περιοχή είναι ασφαλής για απεριόριστη εμπορική ναυσιπλοΐα.

Η κατάσταση επιβαρύνεται από την ιρανική «μαύρη λίστα». Αν και ανακοινώθηκαν 46 εγγραφές, η EOS εντοπίζει μία διπλή, άρα πρόκειται για 45 πλοία, από τα οποία τουλάχιστον 14 έχουν ήδη δεχθεί επίθεση από το Ιράν από τις 28 Φεβρουαρίου.

Για τα συγκεκριμένα πλοία, η αξιολόγηση κινδύνου της EOS βρίσκεται στο ανώτατο επίπεδο, EXTREME 5/5, ενώ για τα υπόλοιπα που επιχειρούν διέλευση από το Ορμούζ παραμένει HIGH 4/5.

Η Μαύρη Θάλασσα δείχνει πού μπορεί να οδηγήσει η κατάσταση

Ακόμη πιο καθαρά αποτυπώνεται αυτή η νέα πραγματικότητα στη Μαύρη Θάλασσα. Εκεί δεν υπάρχει πλέον μία «επικίνδυνη πλευρά» και μία ασφαλέστερη.

Η Ρωσία πλήττει λιμενικές υποδομές και εμπορική ναυτιλία που θεωρεί ότι υποστηρίζουν την ουκρανική οικονομία και τις στρατιωτικές δυνατότητες του Κιέβου. Η Ουκρανία, από την άλλη, στοχεύει ενεργειακές εγκαταστάσεις και tankers που συνδέονται με τις ρωσικές εξαγωγές πετρελαίου και προϊόντων.

Η EOS αξιολογεί πλέον ως EXTREME 5/5 τόσο τον κίνδυνο για εμπορικά πλοία σε ή κοντά σε ουκρανικά λιμάνια όσο και για δεξαμενόπλοια που κατευθύνονται σε ρωσικά λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας για φόρτωση πετρελαίου ή προϊόντων.

Οι συνέπειες περνούν ήδη από τον χάρτη ασφαλείας στον χάρτη του παγκόσμιου εμπορίου. Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται η έκθεση, οι μεταφορές σιτηρών από τη Μαύρη Θάλασσα στις εβδομάδες 29 έως 33 ήταν 26% χαμηλότερες σε σχέση με πέρυσι, συμβάλλοντας σε πτώση 8% των παγκόσμιων θαλάσσιων μεταφορών σιτηρών.

Ο χάρτης της ναυτιλίας ξαναγράφεται

Για τις ναυτιλιακές εταιρείες, επομένως, η πρόκληση δεν είναι απλώς να εντοπίσουν ένα ασφαλέστερο πέρασμα. Πρέπει να αξιολογούν συνεχώς πώς μεταβάλλεται η απειλή, πού συγκεντρώνονται οι εμπορικές ροές και εάν η λύση που ήταν ασφαλέστερη χθες εξακολουθεί να είναι ασφαλής σήμερα.

«Έχουμε περάσει σε ένα περιβάλλον στο οποίο οι αποφάσεις πρέπει να επανεξετάζονται διαρκώς. Δεν αρκεί να πεις “αποφεύγω αυτή την περιοχή και πηγαίνω από εκεί”. Η απειλή μεταβάλλεται πολύ γρήγορα και οι εναλλακτικές διαδρομές μπορεί να αποκτήσουν το δικό τους προφίλ κινδύνου», τονίζει ο Νικόλαος-Αλκέτας Δρόσος.

Αυτό είναι και το στοιχείο που διαφοροποιεί τη σημερινή κρίση. Δεν κλείνει απλώς ένας θαλάσσιος δρόμος και ανοίγει ένας άλλος. Στενεύει συνολικά ο διαθέσιμος χάρτης ασφαλών επιλογών.

Και όσο η ναυτιλία μεταφέρει πλοία, φορτία και ενεργειακές ροές σε νέους κόμβους για να προστατευθεί, τόσο οι κόμβοι αυτοί αποκτούν μεγαλύτερη στρατηγική αξία — και, μαζί με αυτήν, μεγαλύτερη έκθεση στον κίνδυνο.

Διαβάστε ακόμη

Χρύσα Ταβουλτζίδου: Το στοίχημα της νέας επικεφαλής της H&M στην Ελλάδα (pics)

Μειώσεις τιμών: Οι κωδικοί που σπάνε το φράγμα του 10%

Πλειστηριασμοί: Πώς ήρθε η ανατροπή για την τιμή του πρώην «Athenaeum Palace» στη Λ. Συγγρού (pics)

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ