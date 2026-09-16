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Δύο αριθμοί αποτυπώνουν τη σημερινή εικόνα του Πειραιά: +18% τον Αύγουστο και μόλις +0,1% στο οκτάμηνο. Η μεγάλη απόσταση μεταξύ τους δείχνει τόσο το μέγεθος της πίεσης που προηγήθηκε στην αγορά των containers όσο και τη δυναμική που μπορεί να αποκτήσει το λιμάνι εφόσον οι γραμμές Ασίας–Ευρώπης αρχίσουν να επιστρέφουν σταθερότερα μέσω της Διώρυγας του Σουέζ.

Ο Αύγουστος ήταν ένας από τους καλύτερους μήνες του τελευταίου διαστήματος για τις Προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της COSCO SHIPPING Ports, η διακίνηση έφθασε τις 372.100 TEUs, σημειώνοντας ετήσια αύξηση 18%. Η επίδοση αυτή, ωστόσο, δεν αρκεί ακόμη για να αλλάξει δραστικά τον απολογισμό του 2026. Από τον Ιανουάριο έως και τον Αύγουστο οι δύο προβλήτες διακίνησαν συνολικά 2,718 εκατ. TEUs, έναντι 2,716 εκατ. TEUs την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Με άλλα λόγια, έπειτα από οκτώ μήνες η διαφορά περιορίζεται σε περίπου 2.000 TEUs, με την ποσοστιαία μεταβολή να διαμορφώνεται μόλις στο +0,1%. Ακριβώς αυτή η απόκλιση είναι που κάνει τον Αύγουστο σημαντικό. Για να περάσει ο Πειραιάς από τη στασιμότητα σε ουσιαστική ανάπτυξη, η επίδοση του τελευταίου μήνα θα πρέπει να αποκτήσει συνέχεια.

Το κρίσιμο στοιχείο για τους επόμενους μήνες βρίσκεται εκατοντάδες μίλια νοτιότερα από τον Πειραιά. Οι αποφάσεις των μεγάλων εταιρειών τακτικών γραμμών για την Ερυθρά Θάλασσα και τη Διώρυγα του Σουέζ μπορούν να επηρεάσουν άμεσα τον όγκο των φορτίων που φθάνει στην Ανατολική Μεσόγειο. Η παρατεταμένη εκτροπή containerships γύρω από την Αφρική είχε αφαιρέσει από τον Πειραιά ένα από τα βασικά γεωγραφικά του πλεονεκτήματα. Όταν τα πλοία περνούν από το Σουέζ, το ελληνικό λιμάνι βρίσκεται σε κομβική θέση πάνω στον θαλάσσιο διάδρομο Ασίας–Ευρώπης. Όταν όμως επιλέγουν το Ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας, η γεωγραφία της αλυσίδας μεταφορών αλλάζει.

Η σταδιακή και επιλεκτική επαναφορά δρομολογίων μέσω της Ερυθράς Θάλασσας δημιουργεί επομένως νέα δεδομένα για τον Πειραιά. Δεν πρόκειται ακόμη για πλήρη επιστροφή στην κανονικότητα, καθώς οι liners εξακολουθούν να αξιολογούν τις συνθήκες ασφαλείας και σημαντική χωρητικότητα παραμένει στη διαδρομή γύρω από την Αφρική. Εάν όμως η τάση ενισχυθεί, το τελευταίο τετράμηνο του 2026 θα μπορούσε να αποδειχθεί καθοριστικό για το τελικό πρόσημο της χρονιάς.

Παράλληλα με τις εξελίξεις στις διεθνείς θαλάσσιες διαδρομές, στον Πειραιά βρίσκεται σε εξέλιξη παρέμβαση με περισσότερο μακροπρόθεσμο χαρακτήρα. Στην Προβλήτα Ι πραγματοποιούνται εργασίες ενίσχυσης των δαπέδων, με στόχο να αυξηθούν οι δυνατότητες στοιβασίας containers και να βελτιωθεί η λειτουργική δυναμικότητα του terminal.

Η συγκεκριμένη προβλήτα μπορεί υπό κανονικές συνθήκες να διαχειρίζεται περίπου 50.000 TEUs τον μήνα. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, ωστόσο, ο διαθέσιμος χώρος για τη στοιβασία εμπορευματοκιβωτίων έχει περιοριστεί προσωρινά. Με την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων, ο στόχος είναι να μπορεί να υποστηριχθεί μεγαλύτερος αριθμός containers στους χώρους αποθήκευσης και διαχείρισης – παράμετρος που αποκτά μεγαλύτερη σημασία εφόσον αυξηθούν ξανά οι ροές μέσω Σουέζ.

Ο Πειραιάς δεν αποτελεί μεμονωμένη περίπτωση στο διεθνές δίκτυο της COSCO SHIPPING Ports. Τον Αύγουστο, η διακίνηση του χαρτοφυλακίου της εταιρείας, εξαιρουμένων συγκεκριμένων συμμετοχών, αυξήθηκε κατά 6,9%, φθάνοντας τα 10,968 εκατ. TEUs, από 10,260 εκατ. TEUs έναν χρόνο νωρίτερα. Στο οκτάμηνο Ιανουαρίου–Αυγούστου η κίνηση ανήλθε σε 82,868 εκατ. TEUs, σημειώνοντας αύξηση 7,6% σε σχέση με τα 76,984 εκατ. TEUs της αντίστοιχης περιόδου του 2025.

Ακόμη πιο έντονη ήταν η ανάπτυξη στα υπερπόντια terminals της COSCO, όπου τον Αύγουστο η διακίνηση αυξήθηκε κατά 19,8%, στα 3,718 εκατ. TEUs. Μεταξύ των συγκρίσιμων εγκαταστάσεων εκτός Κίνας, η Αμβέρσα εμφάνισε άνοδο 20,9%, ο Πειραιάς 18%, το Τσανκάι στο Περού 16,8% και ο terminal της Διώρυγας του Σουέζ 15,6%. Για τον Πειραιά, πάντως, το πραγματικό τεστ αρχίζει τώρα. Οι 372.100 TEUs του Αυγούστου δείχνουν πόσο γρήγορα μπορεί να αντιδράσει το λιμάνι όταν επιστρέφουν φορτία. Οι μόλις 2.000 επιπλέον TEUs ολόκληρου του οκταμήνου δείχνουν πόσο δρόμο έχει ακόμη να καλύψει για να μετατρέψει έναν δυνατό μήνα σε ουσιαστική ανάκαμψη.

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