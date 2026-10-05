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Τα σοβαρά προβλήματα για τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ προκάλεσαν έντονη ανησυχία στις διεθνείς αγορές, καθώς από την περιοχή περνούσε πριν από την κρίση περίπου το ένα τέταρτο της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου. Παρά τις αρχικές προβλέψεις για τιμές που θα έφταναν ακόμη και τα 200 δολάρια το βαρέλι, το σενάριο αυτό δεν επιβεβαιώθηκε. Η αγορά είχε στη διάθεσή της αποθέματα και εναλλακτικές λύσεις. Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας προχώρησε στην απελευθέρωση περίπου 400 εκατομμυρίων βαρελιών, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες αύξησαν τις εξαγωγές τους.

Παράλληλα, η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αξιοποίησαν τους αγωγούς που παρακάμπτουν τα Στενά. Με αυτόν τον τρόπο, συνέχισαν να διοχετεύουν στην αγορά περίπου 6 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα.

Σημαντική ήταν και η στάση της Κίνας. Το Πεκίνο περιόρισε τις εισαγωγές πετρελαίου, χρησιμοποιώντας μέρος των στρατηγικών του αποθεμάτων. Η εξέλιξη αυτή μείωσε τον ανταγωνισμό για τα διαθέσιμα φορτία και περιόρισε την πίεση στις τιμές.

Την ίδια ώρα, περισσότερα δεξαμενόπλοια άρχισαν να περνούν από τα Στενά με αμερικανική συνοδεία. Οι εξαγωγές των αραβικών χωρών του Κόλπου αυξήθηκαν και πλησίασαν σταδιακά τα επίπεδα πριν από την κρίση.

Ωστόσο, η κατάσταση στην αγορά καυσίμων παραμένει δύσκολη. Οι επιθέσεις σε διυλιστήρια έχουν περιορίσει την παραγωγή βενζίνης και ντίζελ, ενώ το κόστος μεταφοράς έχει αυξηθεί. Η μεταφόρτωση πετρελαίου από πλοίο σε πλοίο αποτελεί προσωρινή λύση, αλλά είναι ακριβή και δεν μπορεί να καλύψει μακροπρόθεσμα όλες τις ανάγκες.

Νέα ανησυχία προκαλεί και το ενδεχόμενο περιορισμού των αμερικανικών εξαγωγών ντίζελ. Η Ευρώπη εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από αυτές τις ποσότητες, γεγονός που θα μπορούσε να επηρεάσει την επάρκεια και τις τιμές στην ευρωπαϊκή αγορά.

Οι διεθνείς αγορές κατάφεραν μέχρι στιγμής να απορροφήσουν το σοκ του Ορμούζ. Παρ’ όλα αυτά, η ενεργειακή κρίση δεν έχει τελειώσει. Μια νέα κλιμάκωση στην περιοχή ή μια επίθεση σε πλοία και εγκαταστάσεις θα μπορούσε να οδηγήσει ξανά σε απότομη άνοδο των τιμών.

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