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Σε νέο χαμηλό τριμήνου υποχώρησε η εμπορική κίνηση στα Στενά του Ορμούζ, υπονομεύοντας τις προσδοκίες για σταδιακή αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στον σημαντικότερο ενεργειακό διάδρομο του πλανήτη.

Μόλις δύο πλοία μεταφοράς ενεργειακών φορτίων διέσχισαν τη Δευτέρα 24 Αυγούστου το Στενό, σύμφωνα με στοιχεία της Kpler. Πρόκειται για τη χαμηλότερη ημερήσια καταγραφή από τις αρχές Μαΐου και για αριθμό δραματικά χαμηλότερο από τον μέσο όρο των 14 πλοίων ημερησίως κατά το προηγούμενο δεκαήμερο.

Τα δύο πλοία ήταν ένα very large crude carrier (VLCC) και ένα very large gas carrier (VLGC). Και τα δύο κινήθηκαν από τον Κόλπο του Ομάν προς τον Περσικό Κόλπο, χωρίς να καταγραφεί έξοδος αντίστοιχου πλοίου προς την Αραβική Θάλασσα. Την Κυριακή είχαν εντοπιστεί επτά διελεύσεις πλοίων διαφορετικών τύπων. Τα δεδομένα της Kpler παραμένουν πάντως προσωρινά, καθώς αρκετά πλοία περνούν την περιοχή με απενεργοποιημένους αναμεταδότες.

Αυτό ακριβώς εξηγεί και το φαινομενικό χάσμα ανάμεσα στον εξαιρετικά μικρό αριθμό πλοίων και στις ποσότητες πετρελαίου που εκτιμάται ότι εξακολουθούν να διακινούνται. Η Vortexa υπολόγισε τις ροές της Δευτέρας περίπου στα 5 εκατ. βαρέλια ημερησίως, ενώ ο κινητός μέσος όρος επτά ημερών διαμορφωνόταν στις 23 Αυγούστου μεταξύ 6 και 7 εκατ. βαρελιών. Οι εκτιμήσεις αυτές περιλαμβάνουν και μετακινήσεις που ενδέχεται να μην εμφανίζονται εγκαίρως στα συμβατικά συστήματα παρακολούθησης.

Η εικόνα, επομένως, δεν παραπέμπει σε πλήρες κλείσιμο του Ορμούζ, αλλά σε έναν διάδρομο που λειτουργεί αποσπασματικά, με περιορισμένη ορατότητα και εξαιρετικά αυξημένο κίνδυνο.

Η νέα πτώση συμπίπτει με την απόφαση της Τεχεράνης να εντάξει 45 tankers σε λίστα μη συμμορφούμενων πλοίων, απειλώντας με πρόστιμα, κράτηση και κατάσχεση φορτίων. Το Ιράν έχει προειδοποιήσει ότι οι περιορισμοί μπορεί να επεκταθούν ακόμη και σε πλοία που πραγματοποιούν μεταφορτώσεις ship-to-ship με blacklisted tankers. Η ιρανική διευρύνει τον κίνδυνο για πλοιοκτήτες, ναυλωτές και traders.

Το κλίμα επιβαρύνει και το πλήγμα στο ελληνικών συμφερόντων Metro Venetian της Metrostar στις προσβάσεις του Στενού. Υπό αυτές τις συνθήκες, το διαθέσιμο tonnage που δέχεται ταξίδια στον Κόλπο παραμένει περιορισμένο, συντηρώντας τα ακραία premiums στα VLCC, το υψηλότερο κόστος ασφάλισης και την πίεση στις εναλλακτικές εξαγωγικές διαδρομές. Το Ορμούζ παραμένει τυπικά ανοικτό, αλλά επιχειρησιακά απέχει πολύ από την κανονικότητα.

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