Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Στους καπετάνιους πετρελαιοφόρων που διασχίζουν τα Στενά του Ορμούζ προσφέρονται έως και 100.000 δολάρια το μήνα, μαζί με μπόνους 50.000 δολαρίων για κάθε διέλευση, καθώς οι πλοιοκτήτες αγωνίζονται να διατηρήσουν τη ροή των πλοίων μέσω ενός από τα πιο επικίνδυνα ενεργειακά στενά του κόσμου.

Αυτά τα εξαιρετικά πακέτα αμοιβών προσφέρονται καθώς το Ιράν εντείνει τις επιθέσεις κατά της ναυτιλίας και οι παραγωγοί πετρελαίου του Κόλπου προσπαθούν να διατηρήσουν τη ροή του αργού πετρελαίου, όπως ανέφεραν οι Financial Times.

Η αύξηση των αποδοχών του πληρώματος αποτελεί μέρος μιας πολύ ευρύτερης αύξησης του κόστους μεταφοράς πετρελαίου μέσω του Ορμούζ. Τα ναύλα για τα φορτία που διέρχονται από το στενό έχουν ανέλθει σε περίπου 1,3 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα αυτή την εβδομάδα, σε σύγκριση με 20.000 έως 50.000 δολάρια την ημέρα πέρυσι, σύμφωνα με τους FT.

Υπό κανονικές συνθήκες, οι καπετάνιοι των δεξαμενόπλοιων έχουν μισθό περίπου 15.000 δολάρια το μήνα, ενώ οι απλοί ναυτικοί έχουν μισθό μόλις 1.500 δολάρια. Τα μέλη του πληρώματος λαμβάνουν διπλό μισθό όταν δραστηριοποιούνται στη νότια Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Ομάν. Κατά τη διάρκεια των διαδρομών μέσω του Ορμούζ, οι απλοί ναυτικοί μπορούν να λάβουν τέσσερις έως έξι φορές τον κανονικό τους μισθό.

Τα περισσότερα ταξίδια μέσω των Στενών πραγματοποιούνται ως δρομολόγια μεταφοράς, με ειδικά δεξαμενόπλοια να κάνουν επαναλαμβανόμενα ταξίδια. Αυτό επιτρέπει στα πληρώματα να κερδίζουν τα υψηλότερα ημερομίσθια για μήνες, αλλά τα εκθέτει επίσης στη συνεχή απειλή επιθέσεων με πυραύλους και drones.

Οι κίνδυνοι έχουν αυξηθεί απότομα τις τελευταίες εβδομάδες. Σύμφωνα με την Vanguard, έχουν σημειωθεί τουλάχιστον 14 επιθέσεις στην περιοχή του Ορμούζ από τις 20 Σεπτεμβρίου, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων πλοίων που χτυπήθηκαν πρόσφατα.

Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός έχει καταγράψει τουλάχιστον 93 πλοία που έχουν πληγεί από την έναρξη της σύγκρουσης στις 28 Φεβρουαρίου, με 24 ναυτικούς να έχουν χάσει τη ζωή τους, σύμφωνα με τους FT.

Οι μισθοί των πληρωμάτων αποτελούν μόνο ένα μέρος του αυξανόμενου κόστους μεταφοράς του αργού πετρελαίου του Κόλπου.

Όπως αναφέρει το Firstpost, ένα τυπικό VLCC μπορεί να μεταφέρει περίπου 2 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου και έχει πλήρωμα έως και 35 ατόμων. Η είσοδος στον Κόλπο, η φόρτωση αργού και η έξοδος από αυτόν διαρκούν συνήθως περίπου τέσσερις ημέρες.

Μόνο ένας περιορισμένος αριθμός πλοίων είναι επί του παρόντος πρόθυμος να πραγματοποιήσει το ταξίδι. Οι πλοιοκτήτες καταβάλλουν επίσης σημαντικά υψηλότερα ασφάλιστρα για τον κίνδυνο πολέμου. Σύμφωνα με ασφαλιστικούς μεσίτες που επικαλούνται οι FT, τα δεξαμενόπλοια που δραστηριοποιούνται στην περιοχή καταβάλλουν ασφάλιστρα που αντιστοιχούν στο 6%-10% της αξίας του σκάφους. Για ένα supertanker, αυτό μπορεί να σημαίνει έως και 20 εκατομμύρια δολάρια για ένα ταξίδι στον Κόλπο.

Το καύσιμο επιτείνει την πίεση. Η τιμή του μαζούτ που χρησιμοποιείται συνήθως από τα supertankers στη Φουτζάιρα έφτασε τα 686 δολάρια ανά τόνο πρόσφατα, σημειώνοντας αύξηση 67% σε σχέση με πέρυσι, σύμφωνα με τον οργανισμό παρακολούθησης τιμών Argus.

Το αποτέλεσμα είναι μια απότομη αύξηση του κόστους μεταφοράς κάθε φορτίου, ακόμη και πριν το αργό φτάσει στον τελικό προορισμό του.

Οι υψηλότεροι μισθοί προορίζονται να αποζημιώσουν τα πληρώματα για τους κινδύνους, αλλά ορισμένοι ναυτικοί αναφέρουν ότι τα επιπλέον χρήματα δεν σημαίνουν απαραίτητα ότι τα ταξίδια γίνονται εθελοντικά.

Ο Μανότζ Γιαντάβ, γενικός γραμματέας της Ένωσης Ναυτικών «Forward» της Ινδίας, δήλωσε ότι οι πλοιοκτήτες προσφέρουν υψηλά μισθολογικά πακέτα, αλλά, σε ορισμένες περιπτώσεις, ασκούν πίεση στα μέλη του πληρώματος που δεν επιθυμούν να πλεύσουν μέσα από τη ζώνη κινδύνου.

Ο Σκοτ Μπέρζερον, εκτελεστικός διευθυντής της ναυτιλιακής εταιρείας μεταφοράς φορτίων Oldendorff Carriers, δήλωσε σε ναυτιλιακό συνέδριο στο Ηνωμένο Βασίλειο ότι τα πλοία και τα πληρώματά τους αποτελούν στόχο επιθέσεων και ότι αυτό έχει γίνει μια νέα πραγματικότητα για τον κλάδο.

Διαβάστε ακόμη

Μετρό: Ξένος εμπειρογνώμονας επιστρατεύεται για την ασφαλή επανεκκίνηση στην Κυψέλη

Κινεζικά αυτοκίνητα: Από τον Δρόμο του Μεταξιού στη λεωφόρο Κηφισίας

Σκλαβενίτης: «Φρεσκούλης», 250.000 μερίδες τη μέρα και Food Hall – Το μεγάλο σχέδιο στα τρόφιμα

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ