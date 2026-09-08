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Σαφές μήνυμα προς τους νέους επενδυτές που θα τοποθετηθούν στη Star Bulk μέσω της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς έστειλε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Πέτρος Παππάς: η ναυτιλία μπορεί να προσφέρει υψηλές αποδόσεις, αλλά δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως παιχνίδι γρήγορου κέρδους.

«Η ναυτιλία ενέχει μεγάλο ρίσκο. Δεν θα πρέπει να θεωρήσουν ότι βρίσκονται σε καζίνο», τόνισε, μιλώντας σε δημοσιογράφους ενόψει της παράλληλης εισαγωγής της Star Bulk στο Euronext Athens. Με τη συγκεκριμένη επισήμανση θέλησε να συγκρατήσει υπερβολικές προσδοκίες, επιμένοντας ότι η πορεία μιας ναυτιλιακής μετοχής εξαρτάται από έναν έντονα κυκλικό και απρόβλεπτο κλάδο.

Η εταιρεία επιδιώκει η διάθεση των μετοχών να πραγματοποιηθεί σε επίπεδο ελαφρώς χαμηλότερο από εκείνο στο οποίο διαπραγματεύεται η Star Bulk στις ΗΠΑ, ώστε οι επενδυτές που θα συμμετάσχουν στην αρχική φάση να έχουν ένα περιθώριο ανόδου. Ο Πέτρος Παππάς έσπευσε, ωστόσο, να ξεκαθαρίσει ότι κανείς δεν μπορεί να προβλέψει με βεβαιότητα την κατεύθυνση της αγοράς.

«Θέλουμε ο κόσμος να μπορεί να κερδίσει στην αρχή. Από εκεί και πέρα, η πορεία θα εξαρτηθεί από το πού θα κινηθεί η αγορά», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η διοίκηση παραμένει θετική για το 2026 και εκτιμά πως η ευνοϊκή τάση μπορεί να συνεχιστεί και την επόμενη χρονιά.

Ο επικεφαλής της Star Bulk εμφανίστηκε αισιόδοξος και για τις επιδόσεις του τρίτου τριμήνου, εκτιμώντας ότι η εταιρεία θα μπορούσε να διανείμει μέρισμα παρόμοιο με εκείνο του δεύτερου τριμήνου.

Υπογράμμισε, πάντως, ότι η διοίκηση δεν μπορεί να ελέγξει τις εξωτερικές συνθήκες. Εκείνο που μπορεί να διασφαλίσει είναι η εταιρική διακυβέρνηση, η συγκράτηση του κόστους και η αποτελεσματική διαχείριση του στόλου.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα χαμηλά λειτουργικά έξοδα της Star Bulk, στις οικονομίες κλίμακας που προσφέρει το μέγεθός της και στα scrubbers. Όπως εξήγησε, η χρήση τους επιτρέπει στην εταιρεία να καταναλώνει φθηνότερο καύσιμο υψηλής περιεκτικότητας σε θείο, τηρώντας παράλληλα τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς. Η διαφορά σε σχέση με τα ακριβότερα συμμορφούμενα καύσιμα μπορεί, κατά περιόδους, να φθάνει περίπου τα 200 δολάρια ανά τόνο.

Απαντώντας σε ερώτηση για ενδεχόμενες νέες αγορές, ο Πέτρος Παππάς υπενθύμισε τη συμβουλή των παλαιότερων εφοπλιστών ότι «κερδίζεις όταν αγοράζεις φθηνά». Στη σημερινή αγορά, όμως, οι ελκυστικές ευκαιρίες είναι περιορισμένες, γεγονός που επιβάλλει μεγαλύτερη πειθαρχία στις επενδυτικές αποφάσεις.

Για την αγορά ξηρού φορτίου εκτίμησε ότι οι γεωπολιτικές ανατροπές έχουν μικρότερη άμεση επίδραση από ό,τι στα δεξαμενόπλοια και στα containerships. Σύμφωνα με τις αναλύσεις που επικαλέστηκε, η εκτροπή των δρομολογίων από την Ερυθρά Θάλασσα επηρεάζει την προσφορά χωρητικότητας στα bulk carriers κατά περίπου 1%-2%, έναντι 10%-12% στα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων.

Αντίθετα, η άνοδος της τιμής του πετρελαίου οδηγεί σε μείωση της ταχύτητας των πλοίων. Το slow steaming περιορίζει την κατανάλωση και ταυτόχρονα μειώνει την πραγματικά διαθέσιμη χωρητικότητα, δημιουργώντας ευνοϊκότερες συνθήκες για τους ναύλους. Ο ίδιος προειδοποίησε, ωστόσο, ότι ένα παρατεταμένο ενεργειακό σοκ θα μπορούσε να πλήξει την παγκόσμια οικονομία και, κατ’ επέκταση, τη ζήτηση για θαλάσσιες μεταφορές.

Η παράλληλη εισαγωγή στην Αθήνα δεν αποτελεί για τη Star Bulk μόνο κίνηση άντλησης κεφαλαίων. Ο Πέτρος Παππάς τη συνέδεσε με τη δημιουργία ενός ισχυρότερου ναυτιλιακού οικοσυστήματος στο ελληνικό χρηματιστήριο, αλλά και με την ανάγκη γεωγραφικής διαφοροποίησης απέναντι στις εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας.

Όπως επισήμανε, η παρουσία στο Euronext Athens δημιουργεί μια πρόσθετη «ασπίδα» για την εταιρεία και διατηρεί ανοικτή τη δυνατότητα μεταφοράς του κέντρου χρηματιστηριακής διαπραγμάτευσης στην Ελλάδα, εάν οι διεθνείς συνθήκες το καταστήσουν αναγκαίο.

Το όφελος, κατά τον ίδιο, αφορά και την ελληνική επενδυτική κοινότητα. Η βασική προϋπόθεση, όμως, είναι οι επενδυτές να γνωρίζουν ότι τοποθετούνται σε μια κυκλική επιχείρηση και όχι σε ένα στοίχημα άμεσης απόδοσης: «Ελπίζω να μη δουν τη ναυτιλία σαν καζίνο, γιατί δεν είναι».

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