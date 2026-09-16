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Ένα ακόμη επενδυτικό μέτωπο, αυτή τη φορά στο LNG, ανοίγει ο όμιλος του Γιώργου Προκοπίου, την ώρα που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη ένα ιδιαίτερα μεγάλο πρόγραμμα ανανέωσης και επέκτασης του στόλου του στα tankers.

Η Dynagas συνδέεται από πηγές της διεθνούς ναυπηγικής αγοράς με παραγγελία τεσσάρων LNG carriers χωρητικότητας 200.000 κυβικών μέτρων έκαστο στη νοτιοκορεατική Samsung Heavy Industries, σε μια επένδυση που ξεπερνά το $1 δισ. Το ενδιαφέρον είναι ότι το ναυπηγείο έχει επιβεβαιώσει τη συμφωνία, όχι όμως και την ταυτότητα του πλοιοκτήτη. Στην επίσημη γνωστοποίηση ο αντισυμβαλλόμενος περιγράφεται ως πλοιοκτήτης από την περιοχή της Ωκεανίας. Πηγές της αγοράς, συνδέουν τη σύμβαση με τη Dynagas. Η σύμβαση για την τετράδα αποτιμάται σε $1-$1,1 δισ., ανάλογα με τη συναλλαγματική ισοτιμία που χρησιμοποιείται. Η συμφωνία υπογράφηκε στις 11 Σεπτεμβρίου και προβλέπει την ολοκλήρωση των παραδόσεων έως τις 28 Σεπτεμβρίου 2029.

Τα νέα πλοία ξεχωρίζουν και για το μέγεθός τους. Με μεταφορική ικανότητα 200.000 cbm, βρίσκονται αισθητά πάνω από το καθιερωμένο μέγεθος των περίπου 174.000 cbm που κυριαρχεί σήμερα στην αγορά των σύγχρονων LNG carriers. Η ίδια η Samsung Heavy Industries συνδέει τη μεγαλύτερη χωρητικότητα με αυξημένη αποδοτικότητα στη μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων LNG σε μεγάλες αποστάσεις, καθώς περισσότερη ποσότητα φορτίου μπορεί να μεταφέρεται ανά ταξίδι. Με βάση τη συνολική αξία της σύμβασης, το κόστος της νέας τετράδας κινείται περίπου στα $250-$275 εκατ. ανά πλοίο, ανάλογα και πάλι με την ισοτιμία και τον τρόπο αποτίμησης της συμφωνίας.

Υπάρχει όμως και μια δεύτερη διάσταση στην κίνηση του Προκοπίου. Η επιλογή της Samsung Heavy Industries. Σύμφωνα με στοιχεία της αγοράς, τα προηγούμενα 14 LNG carriers των 200.000 cbm που συνδέονται με το πρόγραμμα της Dynagas είχαν τοποθετηθεί στην HD Hyundai Heavy Industries.

Η νέα τετράδα σηματοδοτεί επομένως άνοιγμα προς ένα δεύτερο μεγάλο κορεατικό ναυπηγικό όμιλο. Εφόσον η σύνδεση της νέας παραγγελίας με τη Dynagas επιβεβαιωθεί οριστικά, το πρόγραμμα των LNG carriers αυτής της μεγάλης κατηγορίας θα διευρυνθεί περαιτέρω, ενισχύοντας την τοποθέτηση του ομίλου σε πλοία σχεδιασμένα για τις νέες, μεγάλων αποστάσεων εμπορικές ροές LNG.

Η χρονική συγκυρία της συμφωνίας έχει ιδιαίτερη σημασία. Ο όμιλος Προκοπίου αναπτύσσει παράλληλα ένα εξαιρετικά επιθετικό πρόγραμμα στα tankers μέσω της Dynacom, με νέες επενδύσεις σε VLCCs και VLACs. Έτσι, η στρατηγική δεν περιορίζεται σε ένα μόνο shipping cycle. Από τη μία πλευρά τοποθετούνται σημαντικά κεφάλαια στα μεγάλα δεξαμενόπλοια και από την άλλη πάνω από $1 δισ. κατευθύνεται σε τέσσερα μεγάλα LNG carriers με ορίζοντα παράδοσης το 2029.

Για τη Samsung Heavy Industries, η συμφωνία έρχεται επίσης σε περίοδο έντονης δραστηριότητας. Με τις τελευταίες συμβάσεις, το νοτιοκορεατικό ναυπηγείο είχε φθάσει ήδη τα 18 LNG carriers στο orderbook που εξασφάλισε μέσα στο 2026, ενώ οι παραγγελίες εμπορικών πλοίων από την αρχή του έτους ανέρχονταν σε $7,3 δισ.

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