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Νέα δυναμικότητα στον δεξαμενισμό και στην επισκευή εμπορικών πλοίων αποκτούν τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, με την επικείμενη προσθήκη πλωτής δεξαμενής κατηγορίας Panamax από την Κίνα. Η συμφωνία βρίσκεται, σύμφωνα με πληροφορίες, στο στάδιο των τελικών υπογραφών και αποτελεί μία από τις σημαντικότερες κινήσεις του επενδυτικού σχεδίου που υλοποιείται στις εγκαταστάσεις.

Η νέα δεξαμενή αναμένεται να καλύψει ένα κρίσιμο τμήμα της αγοράς, επιτρέποντας στον Σκαραμαγκά να αναλαμβάνει περισσότερα πλοία για προγραμματισμένες επιθεωρήσεις, εργασίες συντήρησης, επισκευές και μετασκευές. Η κατηγορία Panamax περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό φορτηγών πλοίων, δεξαμενόπλοιων και άλλων εμπορικών σκαφών, τα οποία αποτελούν σταθερή πηγή εργασιών για τη διεθνή ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία.

Η επιλογή πλωτής αντί σταθερής δεξαμενής προσφέρει πρόσθετη επιχειρησιακή ευελιξία. Μπορεί να αξιοποιείται χωρίς να δεσμεύει τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις, αυξάνοντας τη συνολική δυνατότητα του ναυπηγείου να εξυπηρετεί ταυτόχρονα περισσότερα πλοία. Παράλληλα, δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε μεγαλύτερο μέρος των επισκευαστικών εργασιών του ελληνόκτητου στόλου να πραγματοποιείται στην Ελλάδα.

Το κόστος της απόκτησης, τα αναλυτικά τεχνικά χαρακτηριστικά και ο χρόνος άφιξης της δεξαμενής δεν έχουν γίνει γνωστά. Η επένδυση εντάσσεται, πάντως, στον ευρύτερο σχεδιασμό των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, ο οποίος υπολογίζεται ότι θα προσεγγίσει τα 100 εκατ. ευρώ και περιλαμβάνει την αναβάθμιση των υποδομών, του εξοπλισμού και των παραγωγικών δυνατοτήτων τους.

Η πλωτή δεξαμενή Panamax θα λειτουργήσει συμπληρωματικά προς τις σταθερές δεξαμενές του συγκροτήματος. Ιδιαίτερη σημασία έχει η μεγάλη πέμπτη δεξαμενή, η μεγαλύτερη στην Ανατολική Μεσόγειο, η οποία όμως δεν βρίσκεται ακόμη σε κατάσταση πλήρους επιχειρησιακής αξιοποίησης. Η επαναφορά της θα επέτρεπε στον Σκαραμαγκά να εξυπηρετεί ακόμη μεγαλύτερα πλοία, μεταξύ των οποίων και υπερδεξαμενόπλοια.

Το μέγεθος αυτής της αγοράς ανέδειξε πρόσφατα η άφιξη του Acheloos, ενός VLCC μεταφορικής ικανότητας 306.000 τόνων, στον προβλήτα των ναυπηγείων για επισκευαστικές εργασίες. Η παρουσία του σηματοδότησε την επιστροφή ενός υπερδεξαμενόπλοιου στον Σκαραμαγκά έπειτα από δεκαετίες, παρότι το πλοίο δεν μπορούσε να δεξαμενιστεί στην υπό απόκτηση μονάδα Panamax λόγω των πολύ μεγαλύτερων διαστάσεών του.

Από την επανεκκίνηση της δραστηριότητας έχουν πραγματοποιηθεί εργασίες σε περισσότερα από 130 πλοία, ενώ οι επενδύσεις που έχουν ήδη κατευθυνθεί στις υποδομές υπερβαίνουν τα 20 εκατ. ευρώ. Η νέα δεξαμενή έρχεται να προσθέσει ένα ακόμη βασικό εργαλείο στην προσπάθεια αύξησης του κύκλου εργασιών και διεκδίκησης μεγαλύτερου μεριδίου από τη ναυπηγοεπισκευαστική αγορά της Ανατολικής Μεσογείου.

Ταυτόχρονα, ο Σκαραμαγκάς αναπτύσσει συνεργασίες σε νέους τομείς, από τα αυτόνομα σκάφη επιφανείας έως τα προγράμματα του Πολεμικού Ναυτικού. Η παραδοσιακή ναυπηγοεπισκευή, ωστόσο, παραμένει ο πυρήνας της δραστηριότητάς του. Σε αυτό το πεδίο, η πλωτή δεξαμενή από την Κίνα μπορεί να αποτελέσει την επένδυση με το πιο άμεσο εμπορικό αποτύπωμα.

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