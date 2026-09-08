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Όχι απλώς ως μία δεύτερη χρηματιστηριακή έδρα, αλλά ως την αφετηρία για να ακολουθήσουν και άλλες διεθνείς ναυτιλιακές εταιρείες με ελληνικές ρίζες αντιμετωπίζει η Star Bulk την παράλληλη εισαγωγή των μετοχών της στη Euronext Athens.

Αυτό ήταν το βασικό μήνυμα του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, Σπύρου Καπράλου, ο οποίος συνέδεσε την κίνηση με μια ευρύτερη επιδίωξη: να δημιουργηθεί ένας σταθερός χρηματοδοτικός δίαυλος ανάμεσα στην ελληνική ναυτιλία, την εγχώρια κεφαλαιαγορά και το ευρωπαϊκό επενδυτικό οικοσύστημα.

«Θέλουμε η παρουσία μας στη Euronext Athens να λειτουργήσει ως αφετηρία», τόνισε ο Σπύρος Καπράλος, εξηγώντας ότι η Star Bulk επιδιώκει να ενθαρρύνει και άλλες αξιόπιστες ναυτιλιακές εταιρείες ελληνικών συμφερόντων να εξετάσουν την Αθήνα ως ανταγωνιστική χρηματιστηριακή επιλογή.

Η απόφαση της εταιρείας δεν αφορά μόνο στην παράλληλη διαπραγμάτευση των μετοχών της. Συνδυάζεται με έκδοση και δημόσια προσφορά νέων τίτλων, καθώς και με άντληση κεφαλαίων, ενισχύοντας τις δυνατότητες χρηματοδότησης της Star Bulk και διευρύνοντας την πρόσβασή της στην ευρωπαϊκή και, κυρίως, στην ελληνική επενδυτική κοινότητα.

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. χαρακτήρισε την πρωτοβουλία ουσιαστική ψήφο εμπιστοσύνης προς την ελληνική κεφαλαιαγορά. Όπως επισήμανε, πρόκειται για την πρώτη διπλή εισαγωγή ναυτιλιακής εταιρείας στη Euronext Athens η οποία συνοδεύεται από ταυτόχρονη έκδοση και δημόσια προσφορά νέων μετοχών.

Το ερώτημα, ωστόσο, είναι γιατί η Star Bulk επέλεξε τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Σύμφωνα με τον Σπύρο Καπράλο, καταλυτικό ρόλο διαδραματίζει η ένταξη της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην ευρωπαϊκή οικογένεια της Euronext. Η εξέλιξη αυτή εκτιμάται ότι μπορεί να ενισχύσει τη διεθνή προβολή της Αθήνας, να διευκολύνει την πρόσβαση σε μεγαλύτερη δεξαμενή επενδυτών και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την προσέλκυση νέων εισηγμένων εταιρειών.

Η φιλοδοξία είναι η Αθήνα να αποκτήσει σταδιακά τον ρόλο ενός διεθνούς επενδυτικού κόμβου και, ειδικότερα, ενός χρηματιστηριακού κέντρου για τη ναυτιλία. Πρόκειται για έναν κλάδο στον οποίο η Ελλάδα κατέχει ηγετική θέση διεθνώς, χωρίς όμως αυτή η ισχύς να αποτυπώνεται ανάλογα στην εγχώρια χρηματιστηριακή αγορά.

Η Star Bulk θέλει να καλύψει μέρος αυτού του κενού, προσφέροντας στους Έλληνες επενδυτές πρόσβαση σε μια μεγάλη διεθνή ναυτιλιακή εταιρεία και επιχειρώντας να φέρει πιο κοντά το ελληνικό χρηματιστήριο με τη ναυτιλιακή επιχειρηματικότητα.

Ο Σπύρος Καπράλος έθεσε, πάντως, μία κρίσιμη προϋπόθεση: οι εταιρείες που θα ακολουθήσουν θα πρέπει να εφαρμόζουν αυστηρούς κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης, διαφάνειας και λογοδοσίας. Παρέπεμψε, μάλιστα, στην εμπειρία που έχει αποκτήσει η Star Bulk από τη μακρόχρονη παρουσία της στην αμερικανική κεφαλαιαγορά.

Παράλληλα, απηύθυνε σαφή προειδοποίηση προς το επενδυτικό κοινό για την έντονη κυκλικότητα της ναυτιλίας. Οι διακυμάνσεις των ναύλων μπορούν να προσφέρουν ιδιαίτερα υψηλές αποδόσεις, αλλά ενέχουν και σοβαρό κίνδυνο απώλειας χρημάτων.

Γι’ αυτό και η προσπάθεια της Star Bulk να λειτουργήσει ως «αφετηρία» για περισσότερες ναυτιλιακές στην Αθήνα θα κριθεί όχι μόνο από την επιτυχία της δημόσιας προσφοράς, αλλά και από το εάν μπορεί να οικοδομηθεί μια μακροχρόνια σχέση εμπιστοσύνης με τους Έλληνες επενδυτές.

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