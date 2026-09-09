Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Η Star Bulk Carriers δεν προσφεύγει στην ελληνική κεφαλαιαγορά απλώς για να αποκτήσει δεύτερη χρηματιστηριακή έδρα μετά το Nasdaq. Πίσω από τη δημόσια προσφορά έως 4,4 εκατ. νέων μετοχών, μέσω της οποίας μπορεί να αντλήσει έως 112,2 εκατ. ευρώ, βρίσκεται ένα συγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο: ολοκλήρωση του υφιστάμενου ναυπηγικού προγράμματος και δημιουργία διαθέσιμων κεφαλαίων για την απόκτηση επιπλέον πλοίων. Με ανώτατη τιμή διάθεσης τα 25,50 ευρώ ανά μετοχή, τα καθαρά έσοδα της έκδοσης εκτιμάται ότι μπορούν να φθάσουν περίπου τα 104,9 εκατ. ευρώ, μετά την αφαίρεση των σχετικών εξόδων.

Το πρώτο «ταμείο» στο οποίο θα κατευθυνθεί μέρος των χρημάτων αφορά τα Star Irini, Star Aline και Star Argyro, τα τρία Kamsarmax χωρητικότητας 82.000 dwt που απομένουν προς παράδοση. Και τα τρία κατασκευάζονται στο Qingdao Shipyard και, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Star Bulk, προγραμματίζεται να παραδοθούν κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2026. Για την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου σκέλους του ναυπηγικού προγράμματος απομένουν κεφαλαιουχικές δαπάνες περίπου 65,8 εκατ. δολαρίων. Επομένως, ένα σημαντικό μέρος των χρημάτων που θα εισρεύσουν από την ελληνική δημόσια προσφορά έχει ήδη συγκεκριμένο προορισμό: να καλύψει τις εναπομείνασες πληρωμές για τα τρία νεότευκτα πλοία.

Το δεύτερο και ίσως περισσότερο ενδιαφέρον σκέλος αφορά όσα κεφάλαια απομείνουν μετά τη χρηματοδότηση των υφιστάμενων ναυπηγήσεων. Η Star Bulk αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να τα κατευθύνει σε νέες επενδύσεις σε πλοία, είτε πρόκειται για νέες ναυπηγήσεις είτε για αγορές μεταχειρισμένων πλοίων από τη δευτερογενή αγορά. Αυτό αλλάζει και την ανάγνωση της δημόσιας προσφοράς.

Τα έως 112,2 εκατ. ευρώ δεν αποτελούν απλώς χρηματοδότηση ενός προγράμματος που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Μπορούν να δημιουργήσουν ένα πρόσθετο κεφαλαιακό «μαξιλάρι», ώστε η εταιρεία να είναι σε θέση να κινηθεί γρήγορα εφόσον εντοπίσει ελκυστικές ευκαιρίες για περαιτέρω ανανέωση ή επέκταση του στόλου. Το επενδυτικό παζλ συμπληρώνουν τα Star Bella και Star Kyra, τα οποία παραδόθηκαν στην εταιρεία τον Αύγουστο. Για τα δύο Kamsarmax η Star Bulk κατέβαλε συνολικά περίπου 70,2 εκατ. δολάρια, χρησιμοποιώντας αρχικά ταμειακά διαθέσιμα. Η διοίκηση σχεδιάζει να αναπληρώσει μέρος αυτής της ρευστότητας μέσω νέου τραπεζικού δανεισμού ή χρηματοδοτικής μίσθωσης έως το τέλος του τρίτου τριμήνου. Πρόκειται ουσιαστικά για διαφορετική πηγή χρηματοδότησης από τα κεφάλαια της δημόσιας προσφοράς.

Εδώ βρίσκεται η δεύτερη σημαντική διάσταση της κίνησης. Ενώ προετοιμάζεται να αντλήσει νέο μετοχικό κεφάλαιο για επενδύσεις, η Star Bulk έχει ταυτόχρονα προχωρήσει σε σημαντική απομόχλευση. Από τις 30 Ιουνίου έως τις 4 Σεπτεμβρίου 2026, αποπλήρωσε συνολικά 90 εκατ. δολάρια χρέους, με αποτέλεσμα οι συνολικές δανειακές υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοδοτικών μισθώσεων, να υποχωρήσουν στα 951,3 εκατ. δολάρια.

Αυτό είναι και το στοιχείο που δίνει μεγαλύτερο ενδιαφέρον στη χρηματοδοτική στρατηγική της εταιρείας: μειώνει το υφιστάμενο χρέος, αντλεί νέο μετοχικό κεφάλαιο και κατευθύνει τα χρήματα σε παραγωγικά περιουσιακά στοιχεία και πιθανές νέες επενδύσεις. Στη δημόσια προσφορά έχει γνωστοποιήσει πρόθεση συμμετοχής και η οικογένεια του Πέτρου Παππά, μέσω συνδεδεμένων επενδυτικών οχημάτων, με ποσό έως 6 εκατ. ευρώ.

Η ουσία, επομένως, πίσω από την είσοδο της Star Bulk στην Αθήνα βρίσκεται στη χρήση των κεφαλαίων: πρώτα ολοκληρώνονται τα τρία Kamsarmax και στη συνέχεια το διαθέσιμο υπόλοιπο μπορεί να αποτελέσει την οικονομική βάση για την επόμενη κίνηση της εταιρείας στην αγορά πλοίων. Και όλα αυτά ενώ ο όμιλος έχει ήδη αφαιρέσει 90 εκατ. δολάρια από το χρέος του.

Διαβάστε ακόμη

Μητσοτάκης: Το ενεργειακό τόξο από Αίγυπτο και Κύπρο μέχρι Γαλλία και Κόλπο – GREGY, GSI και οι επόμενες κινήσεις

Από τη γέννηση μέχρι το πανεπιστήμιο: Τρία νέα «μπόνους» για οικογένειες

Πολυτελής κατοικία: Ο φόρος 15%, οι ξένοι αγοραστές και ο κίνδυνος για τις νέες αναπτύξεις, από το Ελληνικό έως την Πελοπόννησο

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ