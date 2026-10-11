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Σε μια επιχειρηματική κίνηση που συνδυάζει την αξιοποίηση της αξίας των νεότευκτων πλοίων με τη διατήρηση του ελέγχου της διαχείρισής τους προχωρά η Star Bulk Carriers, συμφερόντων του Πέτρου Παππά. Η εισηγμένη ναυτιλιακή συμφώνησε να παραχωρήσει στη Hermes World Maritime S.A. ποσοστό 35% σε δύο σύγχρονα φορτηγά πλοία τύπου Kamsarmax, διατηρώντας τόσο την πλειοψηφική συμμετοχή όσο και την εμπορική και τεχνική τους διαχείριση.

Η συμφωνία, που ανακοινώθηκε στις 9 Οκτωβρίου 2026, αφορά τα Star Ellie και Star Bella, δύο πλοία κατασκευής 2026, και σηματοδοτεί την υιοθέτηση ενός σχήματος συνιδιοκτησίας που επιτρέπει στη Star Bulk να μοιραστεί την κεφαλαιακή έκθεση σε συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία, χωρίς να αποχωρήσει από την εκμετάλλευσή τους.

Το ενδιαφέρον στοιχείο της συναλλαγής είναι ότι η Star Bulk δεν επιλέγει την πλήρη πώληση των δύο πλοίων, αλλά την είσοδο στρατηγικού εταίρου με μειοψηφική συμμετοχή. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να εξασφαλίσει πρόσθετη χρηματοοικονομική ευελιξία, διατηρώντας παράλληλα την παρουσία της στη συγκεκριμένη κατηγορία πλοίων.

Σύμφωνα με τους ανακοινωθέντες όρους, η Hermes World Maritime θα αποκτήσει ποσοστό 35% στην ιδιοκτησία των δύο Kamsarmax, ενώ το υπόλοιπο 65% θα παραμείνει στη Star Bulk.

Η συμφωνία δεν αφορά την είσοδο της Hermes στο μετοχικό κεφάλαιο της εισηγμένης εταιρείας, αλλά συμμετοχή στην ιδιοκτησία δύο συγκεκριμένων πλοίων. Πρόκειται για ουσιαστική διάκριση, καθώς η συναλλαγή δεν συνεπάγεται έκδοση νέων μετοχών της Star Bulk ή μεταβολή της μετοχικής σύνθεσης της εισηγμένης.

Εξίσου σημαντικό είναι ότι η Star Bulk θα εξακολουθήσει να έχει την ευθύνη της εμπορικής και τεχνικής διαχείρισης των Star Ellie και Star Bella.

Αυτό σημαίνει ότι θα παραμείνει ο βασικός επιχειρησιακός φορέας για την απασχόληση, τη λειτουργία και την τεχνική υποστήριξη των πλοίων, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους των συμφωνιών διαχείρισης.

Το οικονομικό τίμημα που θα καταβάλει η Hermes δεν δημοσιοποιήθηκε. Κατά συνέπεια, δεν μπορεί ακόμη να προσδιοριστεί το ύψος των κεφαλαίων που ενδέχεται να εισρεύσουν στη Star Bulk ούτε η ενδεχόμενη λογιστική επίπτωση της συναλλαγής.

Η συμφωνία αποκτά ιδιαίτερο επιχειρηματικό ενδιαφέρον επειδή αφορά δύο πλοία της νεότερης γενιάς του στόλου και όχι παλαιότερες μονάδες που βρίσκονται κοντά στο τέλος της εμπορικής τους ζωής.

Τα Kamsarmax αποτελούν βασική κατηγορία της αγοράς μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου, με δυνατότητα απασχόλησης σε διαφορετικές εμπορευματικές ροές, όπως τα σιτηρά, ο άνθρακας και άλλα χύδην φορτία.

Η επιλογή της μερικής μεταβίβασης δημιουργεί για τη Star Bulk τρεις δυνητικές δυνατότητες: να ανακτήσει μέρος των κεφαλαίων που έχουν επενδυθεί στα πλοία, να περιορίσει τη συγκέντρωση κεφαλαίου σε δύο περιουσιακά στοιχεία και να διατηρήσει την επιχειρησιακή διαχείρισή τους.

Παράλληλα, η συμμετοχή ενός δεύτερου επενδυτή επιτρέπει τον επιμερισμό της έκθεσης στις διακυμάνσεις της ναυλαγοράς, χωρίς να απαιτείται πλήρης αποεπένδυση.

Ωστόσο, η τελική οικονομική σημασία της συμφωνίας θα εξαρτηθεί από το τίμημα, τη χρηματοδότηση των πλοίων, τους όρους κατανομής των εσόδων και τις επιμέρους υποχρεώσεις των δύο πλευρών.

Η συναλλαγή μπορεί επομένως να ερμηνευθεί ως κίνηση διαχείρισης κεφαλαίων και επιχειρηματικού κινδύνου, όχι όμως ακόμη ως επιβεβαιωμένη ενίσχυση της κερδοφορίας ή της καθαρής ρευστότητας της εταιρείας.

Η νέα συνεργασία ανακοινώνεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Star Bulk ενισχύει τη διεθνή χρηματιστηριακή της παρουσία, μετά την παράλληλη εισαγωγή των μετοχών της στη Euronext Athens, τον Σεπτέμβριο του 2026.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε στις 9 Οκτωβρίου, η εταιρεία διαθέτει, σε πλήρως παραδοθείσα βάση και συνυπολογίζοντας τρία Kamsarmax υπό ναυπήγηση, στόλο 138 πλοίων, συνολικής μεταφορικής ικανότητας 13,8 εκατ. dwt.

Από αυτά, τα 43 είναι Kamsarmax, γεγονός που καταδεικνύει τη βαρύτητα της συγκεκριμένης κατηγορίας στη συνολική επιχειρηματική δραστηριότητα του ομίλου.

Η συμφωνία με τη Hermes εντάσσεται, σύμφωνα με την ίδια την εταιρεία, στη στρατηγική ενίσχυσης των σχέσεών της με σημαντικούς επιχειρηματικούς εταίρους της ναυτιλιακής βιομηχανίας.

Πέρα από το άμεσο οικονομικό αποτέλεσμα, το οποίο παραμένει άγνωστο, η συνεργασία αναδεικνύει τη δυνατότητα αξιοποίησης εναλλακτικών σχημάτων ιδιοκτησίας για τη χρηματοδότηση και ανάπτυξη του στόλου.

Η 9η Οκτωβρίου σηματοδότησε και μια δεύτερη χρηματοοικονομική κίνηση για τη Star Bulk.

Η εταιρεία προχώρησε στην ανανέωση υφιστάμενων προγραμμάτων διάθεσης μετοχών μέσω της αγοράς, γνωστών ως At-the-Market Offerings (ATM).

Σύμφωνα με τα σχετικά ενημερωτικά έγγραφα, τα δύο προγράμματα προβλέπουν δυνατότητα διάθεσης μετοχών συνολικής αξίας έως περίπου 116,4 εκατ. δολαρίων, μέσω της Deutsche Bank και της Jefferies.

Ειδικότερα, το ένα πρόγραμμα αφορά ποσό έως 41,37 εκατ. δολάρια και το δεύτερο έως 75 εκατ. δολάρια.

Πρόκειται για δυνατότητα άντλησης κεφαλαίων και όχι για ήδη πραγματοποιηθείσα χρηματοδότηση. Η αξιοποίησή της εξαρτάται από τις αποφάσεις της διοίκησης και τις συνθήκες που θα επικρατούν στις κεφαλαιαγορές.

Η παράλληλη ανακοίνωση των δύο κινήσεων αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η Star Bulk διατηρεί ανοιχτούς διαφορετικούς δρόμους χρηματοδότησης: αφενός τη συνεργασία με επενδυτές σε επίπεδο πλοίων και αφετέρου την πρόσβαση σε κεφάλαια μέσω της χρηματιστηριακής αγοράς.

Το επόμενο ζητούμενο είναι κατά πόσο η διοίκηση θα αξιοποιήσει αυτές τις δυνατότητες για νέες επενδύσεις, αναδιάρθρωση χρηματοδοτικών υποχρεώσεων ή περαιτέρω ενίσχυση της οικονομικής ευελιξίας του ομίλου.

Σε κάθε περίπτωση, η συμφωνία με τη Hermes World Maritime επιβεβαιώνει ότι η Star Bulk αναζητεί τρόπους αξιοποίησης του στόλου της πέρα από το παραδοσιακό μοντέλο της αποκλειστικής ιδιοκτησίας.

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