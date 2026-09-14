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Η ιρανική Αρχή του Στενού του Περσικού Κόλπου, που συστάθηκε από το Ιράν προκειμένου να διαχειρίζεται αιτήματα διέλευσης από τα Στενά του Ορμούζ, δημοσιοποίησε σήμερα επικαιροποιημένο κατάλογο 77 πλοίων που “παραβιάζουν τα ιρανικά πρωτόκολλα για τα Στενά του Ορμούζ”.

Οι ανησυχίες για τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό έχουν αυξηθεί μετά τις τελευταίες επιθέσεις γύρω από από διαδρομές μεταφοράς πετρελαίου στα Στενά του Ορμούζ και στο Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, καθώς οι προοπτικές για ειρήνη στη Μέση Ανατολή μοιάζουν πιο αδύναμες από ποτέ.

Τα πλοία που αναφέρονται στον κατάλογο θα αντιμετωπίσουν περιορισμούς στις διελεύσεις περιλαμβανομένων προστίμων, σύλληψης ή κατάσχεσης, ανέφερε, προσθέτοντας πως τα πλοία που συνεργάζονται μαζί τους θα προστεθούν στον κατάλογο.

“Ασφαλιστικές εταιρίες, κλαμπ P&I και νηογνώμονες προειδοποιούνται να αποφύγουν να παρέχουν υπηρεσίες σε αυτά τα πλοία προκειμένου να αποφύγουν συνέπειες που προκύπτουν από συναλλαγή μαζί τους”, ανέφερε η αρχή στο X.

Τα κλαμπ P&I (ενώσεις προστασίας και αποζημίωσης) προσφέρουν σε πλοιοκτήτες και ναυλωτές κάλυψη για ποινικές ευθύνες τρίτου μέρους.

Οι διελεύσεις εμπορικών πλοίων από τα Στενλα του Ορμούζ μειώθηκαν σε μονοψήφιους αριθμούς ανά ημέρα το Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με προκαταρκτικά δεδομένα εντοπισμού πλοίων που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα, πολύ κάτω από τον δεκαήμερο μέσο όρο των 14.

Οι αριθμοί δεν περιλαμβάνουν πλοία που μπορεί να πέρασαν τα Στενά με κλειστούς τους αναμεταδότες του συστήματος αυτόματης αναγνώρισης μέσω δορυφόρου.

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