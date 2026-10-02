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Η ευρωπαϊκή ναυτιλία χαράζει την πορεία της προς το 2050, με την υιοθέτηση εννέα Οδικών Χαρτών για την ανάπτυξη της υδάτινης τεχνολογίας, την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση του κλάδου και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Σημαντική παρουσία στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής στρατηγικής για το μέλλον του υδάτινου τομέα είχε η Πρόεδρος του ERMA TECH GROUP, Ελένη Πολυχρονοπούλου, η οποία συνυπέγραψε, μαζί με 18 κορυφαίους εκπροσώπους της ευρωπαϊκής ναυτιλιακής και υδάτινης βιομηχανίας, τους εννέα Waterborne Technology Roadmaps με ορίζοντα το 2050.

Η υπογραφή πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, στο πλαίσιο του Waterborne Leadership Event, που διοργανώθηκε κατά τη διάρκεια των Connecting Europe Days 2026 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη Waterborne Technology Platform. Οι νέοι Οδικοί Χάρτες παραδόθηκαν στη συνέχεια στον Ευρωπαίο Επίτροπο για τις Βιώσιμες Μεταφορές και τον Τουρισμό, Απόστολο Τζιτζικώστα.

Οι εννέα Οδικοί Χάρτες φιλοδοξούν να αποτελέσουν ένα κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο για τις προτεραιότητες έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας στον υδάτινο τομέα. Παράλληλα, θέτουν συγκεκριμένους τεχνολογικούς στόχους για το 2035, το 2040 και το 2050, με έμφαση στην καθαρή ενέργεια, την ψηφιοποίηση, την ανάπτυξη «έξυπνων» πλοίων και λιμένων, καθώς και στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής παραγωγικής βάσης.

Οι θεματικές των Οδικών Χαρτών καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων: από τη ναυτιλιακή τεχνολογία, τα οικοσυστήματα λιμένων και τις εσωτερικές πλωτές μεταφορές, έως τα επιβατηγά πλοία, τα ferries, τα κρουαζιερόπλοια, την ποντοπόρο ναυτιλία, τα πλοία υπεράκτιων δραστηριοτήτων και τη γαλάζια οικονομία.

Η πρωτοβουλία δεν περιορίζεται στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, αλλά επικεντρώνεται και στη μετατροπή της έρευνας σε παραγωγικές εφαρμογές και εμπορικά προϊόντα. Στη διαδικασία συμμετέχουν πλοιοκτήτες, ναυπηγεία, κατασκευαστές ναυτιλιακού εξοπλισμού, λιμένες, ενεργειακές και τεχνολογικές επιχειρήσεις, πάροχοι υποδομών και υπηρεσιών, νηογνώμονες, πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα.

Με τον τρόπο αυτό, η πράσινη και ψηφιακή μετάβαση της ναυτιλίας συνδέεται άμεσα με την ευρωπαϊκή προσπάθεια για ενίσχυση της βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας, της ανθεκτικότητας και της τεχνολογικής αυτονομίας της Ευρώπης. Για την υλοποίηση των στόχων απαιτείται η κινητοποίηση δημόσιων και ιδιωτικών πόρων, ενώ έχει προταθεί η δημιουργία Ευρωπαϊκής Σύμπραξης για Βιώσιμες και Ανταγωνιστικές Ευρωπαϊκές Υδάτινες Μεταφορές στο επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο.

Η συμμετοχή της Ελένης Πολυχρονοπούλου στη συγκεκριμένη ευρωπαϊκή διαδικασία αναδεικνύει και τον ρόλο της ελληνικής ναυτιλιακής τεχνολογικής βιομηχανίας. Μέσω του ERMA TECH GROUP, ελληνική τεχνογνωσία και τεχνολογικές λύσεις συμμετέχουν στον ευρωπαϊκό διάλογο για το μέλλον της ναυτιλίας και των περιβαλλοντικών εφαρμογών.

Μετά την παράδοση των Οδικών Χαρτών, η Πρόεδρος του ERMA TECH GROUP τόνισε ότι το κρίσιμο στοίχημα για την ευρωπαϊκή ναυτιλιακή βιομηχανία είναι η μετάβαση από την έρευνα και την ανάπτυξη στην παραγωγή και την ευρεία εφαρμογή των νέων τεχνολογιών.

Όπως σημείωσε, το επόμενο βήμα είναι οι στόχοι των Roadmaps να μετατραπούν σε συγκεκριμένα έργα, επενδύσεις, τεχνολογίες και παραγωγικές δυνατότητες στην Ευρώπη. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι ο Όμιλος θα συνεχίσει να συμβάλλει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής ναυτιλιακής τεχνολογίας και στην ανάπτυξη λύσεων για μια πιο βιώσιμη και τεχνολογικά προηγμένη ναυτιλία.

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